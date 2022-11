Segmen Sedan Masih Bergengsi, Toyota Corolla Altis dan Camry Dominasi Penjualan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Toyota mendominasi segmen sedan per Oktober 2022 dengan dua model yang bertengger di posisi atas, yakni All New Corolla Altis dan All New Camry.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), All New Corolla Altis berhasil mencatatkan penjualan sebesar 319 unit meningkat 81 persen atau 143 unit dari bulan sebelumnya.

Pada urutan kedua, mobil sedan terlaris di Indonesia masih dipegang Toyota dengan model All New Camry yang berhasil terjual 141 unit. Di bawah keduanya, terdapat mobil sedan dari Honda dengan model All New City yang terjual 58 unit.

Selanjutnya, di posisi lima besar penjualan terlaris segmen sedan ada New Mazda 2 yang terjual 32 unit, diikuti mobil dari pabrikan asal Eropa, yaitu BMW 330i terjual sebanyak 25 unit.

Adapun, sedan bermesin 1.500-3.000 cc masih menjadi favorit masyarakat Indonesia yang berhasil terjual sebanyak 674 unit dengan market share sebanyak 67 persen, sedangkan sedan bermesin di bawah 1.500 cc berhasil terjual sebanyak 126 unit per Oktober 2022.

Namun, segmen ini telah mengalami peyusutan penjualan sebanyak 13 persen atau 126 unit dibandingkan bulan sebelumnya sebanyak 935 unit.

Secara total, hingga Oktober 2022, segmen sedan berhasil terjual sebanyak 6.500 unit dengan market share yang masih di bawah 1 persen, yaitu 0,8 persen.

Berikut mobil sedan terlaris di Indonesia per Oktober 2022 :

1. All New Corolla Altis : 319 unit

2. All New Camry : 141 unit

3. All New City : 58 unit

4. New Mazda 2 Sedan : 32 unit

5. BMW 330i : 25 unit

