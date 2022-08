Honda Civic RS Jadi Sedan Terfavorit di GIIAS 2022

Bisnis.com, JAKARTA – Honda Civic RS menjadi mobil terfavorit untuk kategori sedan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 yang berlangsung mulai dari tanggal 11 hingga 21 Agustus 2022 di ICE, BSD, kabupaten Tangerang.

Honda Civic RS yang merupakan sedan sporty berteknologi tinggi tersebut menjadi salah satu display mobil yang ditampilkan di booth Honda dengan warna andalannya yaitu ignite red metallic pada ajang GIIAS kali ini.

Sedan legendaris keluaran Honda mulai dipasarkan di Indonesia sejak 1976, dan telah memiliki pengguna yang sangat loyal di Indonesia lebih dari 120 ribu unit telah terjual di Indonesia.

Civic RS menjadi generasi kesebelas dari model Civic yang kini memiliki karakter lebih sporty dalam hal desain maupun performa berkendara serta teknologi yang canggih seperti teknologi keselamatan Honda Sensing.

Sebelumnya, Honda Civic RS juga telah mendapatkan peringkat bintang 5 dalam tes New Car Assessment Program for Southeast Asia (Asean NCAP) dengan skor keseluruhan mencapai 83,47 poin, termasuk uji benturan frontal offset, uji benturan samping, dan evaluasi fitur keselamatan.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengatakan dengan keunggulannya tersebut, Civic RS menjadi sedang memberikan value for money.

“Honda Civic RS berhasil menjadi mobil sedan terfavorit di GIIAS 2022 ini. Mobil ini didesain untuk konsumen yang memiliki gaya hidup modern dan aktif, pemimpin yang menyukai tantangan dan selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Dengan demikian, Honda Civic RS akan memberikan value for money yang tinggi bagi konsumen di Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (21/8/2022).

Pada acara penutupan GIIAS 2022, Gaikindo menggelar acara khusus Exhibitor Night, yang memberikan apresiasi untuk semua pendukung terlaksananya pameran otomotif tahun ini. Pada penghargaan untuk kategori kendaraan penumpang, Honda Civic RS dinobatkan sebagai sedan terfavorit pada GIIAS tahun ini.

Selain Civic RS, di kategori mobil penumpang SUV diraih oleh Porsche Cayenne e-Hybrid, lalu MPV diraih oleh Hyundai Stargazer, kemudian Special Exhibit Car diraih Toyota GR Yaris AP4, Special Concept Car diraih Lexus LF-Z, dan mobil Listrik terbaik adalah Hyundai Ioniq

