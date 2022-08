Sepekan Pameran GIIAS, Honda Prospect Catatkan SPK 1.268 unit

Bisnis.com, JAKARTA -PT Honda Prospect Motors mencatatkan surat pemesanan kendaraan atau SPK sebanyak 1.268 selama seminggu Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022.

Business and Innovation, Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengatakan sampai dengan 18 Agustus 2022, SPK yang didapatkan di lokasi booth Honda di GIIAS sebanyak 1. 268 unit.

"SPK yang dilakukan di lokasi booth Honda selama GIIAS berlangsung sampai tgl 18 Agustus di angka 1.268 unit," ujar Pria yang akrab dipanggil Billy kepada Bisnis, Jumat (19/8/2022)

Billy juga mengatakan Honda Brio mendominasi penjualan sebanyak 35 persen atau 444 unit, diikuti oleh pemesan mobil yang diluncurkan maret lalu, Honda HR-V sebanyak 28 persen atau 355 unit dan Honda BR-V sebanyak 23 persen atau 292 unit.

Menariknya, ketiga mobil tersebut juga memberikan kontribusi terbesar penjualan Honda pada bulan Juli lalu. Honda mencatatkan peningkatan penjualan di Juli 2022, dengan total penjualan retail sebesar 10.523 unit untuk periode Juli 2022 atau lebih besar 4 persen dibandingkan penjualan di bulan sebelumnya.

Kontribusi penjualan Honda di bulan Juli 2022 terutama datang dari tiga model, yaitu Honda Brio, All New Honda HR-V dan All New Honda BR-V.

Honda Brio masih menjadi model Honda dengan penjualan tertinggi, yaitu sebanyak 4.185 unit atau sebesar 40 persen dari total penjualan retail Honda bulan Juli 2022. Secara total, Honda Brio telah terjual sebanyak 31.617 unit di sepanjang tahun 2022 ini.

All New Honda HR-V terjual sebanyak 2.956 unit pada bulan Juli lalu. Seiring dengan semakin meningkatnya pasokan saat ini, All New HRV telah mengumpulkan total penjualan retail sebanyak 8.794 unit di tahun 2022 ini.

Sementara itu, All New Honda BR-V sebanyak 1.936 unit, meningkat sebanyak 4 persen dari penjualan bulan sebelumnya. Secara total All New Honda BR-V telah mengumpulkan penjualan sebesar 11.843 unit di sepanjang tahun 2022 ini.

Di GIIAS ini pun, Honda menawarkan Adapun Honda Menawarkan berbagai program pembiayaan ringan seperti DP ringan mulai 10 persen, bunga rendah hingga 0 persen, cicilan ringan mulai Rp2 juta, dan tenor hingga 7 tahun.

Khusus untuk model Honda City Hatchback RS konsumen berhak mendapat kesempatan “Triple Dip” selama pameran GIIAS berlangsung kemudian cicilan mulai 3 jutaan per bulan, DP mulai 15 persen , bunga mulai 0 persen, tenor hingga 7 tahun serta Voucher Service & Part Rp500.000.

Sementara itu untuk model All New Honda BR-V konsumen berhak mendapat kesempatan “Double Dip” selama pameran GIIAS berlangsung kemudian cicilan mulai 3 jutaan per bulan, DP mulai 10 persen, bunga mulai 0 persen, tenor hingga 7 tahun serta Voucher Service & Part Rp500.000.

Sementara untuk model All New Honda HR-V (seluruh varian), konsumen berkesempatan untuk mendapatkan Single Dip, kemudian cicilan mulai 4 jutaan per bulan, DP mulai 15 persen, bunga mulai 1,66 persen, tenor hingga 7 tahun serta Voucher Service & Part Rp500.000.

Sedangkan pembelian New Honda CR-V, konsumen berhak mendapatkan Single Dip, kemudian cicilan mulai 5 jutaan per bulan, bunga mulai 0 persen serta Voucher Service & Part Rp500.000.

Program penjualan khusus Honda di GIIAS 2022 juga tersedia untuk lini sedan Honda dimulai dari All New Honda City dimana konsumen berkesempatan mendapatkan Single Dip, kemudian cicilan mulai 4 jutaan per bulan, bunga mulai 0 persen serta Voucher Service & Part Rp1.000.000.

Dan model All New Honda Civic RS dan New Honda Accord, konsumen berkesempatan mendapatkan Single Dip, bunga mulai 0 persen serta Voucher Service & Part Rp1.000.000

