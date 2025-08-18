Bisnis Indonesia Premium
Penjualan Mobil di GIIAS 2025 Capai 38.000 Unit, Naik 12% dari Tahun Lalu

Penjualan mobil di GIIAS 2025 mencapai 38.000 unit, naik 12% dari tahun lalu, meski pasar otomotif nasional menurun. Acara ini menarik 485.569 pengunjung.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 14:57
Pengunjung memadati ruang pamer mobil saat berlangsungnya acara Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (25/7/2025)./Bisnis-Eusebio Chrysnamurti
Pengunjung memadati ruang pamer mobil saat berlangsungnya acara Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (25/7/2025)./Bisnis-Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • Penjualan mobil di GIIAS 2025 mencapai 38.000 unit, meningkat 12% dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun ada tantangan global dan nasional.
  • GIIAS 2025 menarik 485.569 pengunjung dan memperkenalkan 54 model kendaraan baru dari lebih 60 merek otomotif global.
  • Penjualan mobil nasional secara wholesales dan ritel mengalami penurunan masing-masing 10,1% dan 10,8% pada periode Januari-Juli 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2025 yang digelar pada 24 Juli-3 Agustus 2025 di ICE BSD City, Tangerang mencatatkan penjualan mobil tembus 38.000 unit.

Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mengatakan, di tengah berbagai tantangan global dan nasional yang memengaruhi laju industri otomotif, penyelenggaraan GIIAS 2025 masih meraih hasil yang positif.

“Sungguh luar biasa bahwa di tengah tantangan tahun ini GIIAS berhasil catatkan transaksi total lebih dari 38 ribu unit kendaraan, lampaui hasil tahun lalu sebesar 12%," ujar Nangoi dalam keterangannya, Senin (18/8/2025).

Tercatat, sebanyak 485.569 pengunjung yang memadati area pameran GIIAS 2025. Jumlah itu melampaui capaian pengunjung pada GIIAS 2024 yang sebanyak 475.084 orang.

Sementara itu, totalnya ada sebanyak 54 model kendaraan terbaru yang diperkenalkan kepada publik, mulai dari world premiere, Asian premiere, hingga Indonesian premiere.

Lebih dari 60 merek otomotif global turut berpartisipasi, termasuk 40 merek kendaraan penumpang, 4 merek kendaraan komersial, 17 merek sepeda motor, serta 4 perusahaan karoseri.

Adapun, beberapa merek mobil yang telah meramaikan GIIAS 2025 di antaranya pemain lama seperti Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu, Mitsubishi hingga Hyundai. Tak hanya itu, ada juga beberapa merek pemain baru asal China yang turut meramaikan GIIAS 2025, di antaranya BYD, AION, Aletra, BAIC hingga Geely.

Kendati demikian, Gaikindo mengungkapkan adanya penurunan transaksi pada penyelenggaraan GIIAS 2025, dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengingatkan fenomena rombongan jarang beli alias rojali yang ramai di pusat perbelanjaan belakangan ini.

"Kembali kami tekankan transaksi bukan tujuan utama GIIAS, namun hasil yang dicatat pada tahun ini benar-benar menjadi dorongan kuat untuk pertumbuhan industri di tahun ini,” pungkas Nangoi.

Di lain sisi, lesunya pasar mobil nasional masih menjadi catatan tersendiri. Penjualan mobil secara wholesales pada Juli 2025 sebesar 60.552 unit, atau turun 18,4% secara year-on-year (yoy) dibandingkan Juli 2024 sebanyak 74.230 unit.

Sementara itu, penjualan mobil secara ritel alias dari dealer ke konsumen juga ambrol 17% yoy menjadi 62.770 unit pada Juli 2025, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 75.588 unit. Pasalnya, angka penjualan pada GIIAS 2025 tidak serta merta tercatat pada bulan yang sama.

Alhasil, sepanjang Januari-Juli 2025, total penjualan mobil wholesales sebanyak 435.390 unit, atau merosot 10,1% YoY dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebanyak 484.250 unit.

Penjualan mobil secara ritel pun menyusut 10,8% menjadi 453.278 unit, dibandingkan pada 7 bulan pertama 2024 yang sebanyak 508.041 unit.

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Aprianus Doni Tolok

Gaikindo Sebut Kompetisi Harga Bikin Transaksi GIIAS 2025 Turun
Bisnis Otomotif
39 menit yang lalu

Gaikindo Sebut Kompetisi Harga Bikin Transaksi GIIAS 2025 Turun

Penjualan Mobil di GIIAS 2025 Capai 38.000 Unit, Naik 12% dari Tahun Lalu
Bisnis Otomotif
1 jam yang lalu

Penjualan Mobil di GIIAS 2025 Capai 38.000 Unit, Naik 12% dari Tahun Lalu

Test Drive BYD Atto 1: Performa Lincah di Medan Kota
Mobil
2 jam yang lalu

Test Drive BYD Atto 1: Performa Lincah di Medan Kota

Pasar Truk Domestik Ambles Digempur Truk Impor China di 2025
Bisnis Otomotif
2 jam yang lalu

Pasar Truk Domestik Ambles Digempur Truk Impor China di 2025

Terungkap! Ini Alasan Pengusaha Lebih Pilih Truk Impor China
Bisnis Otomotif
4 jam yang lalu

Terungkap! Ini Alasan Pengusaha Lebih Pilih Truk Impor China

