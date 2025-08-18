Test Drive BYD Atto 1: Performa Lincah di Medan Kota

BYD Atto 1, diluncurkan di GIIAS 2025, menawarkan performa lincah dan responsif di medan kota dengan harga mulai Rp195 juta. Cocok untuk mobilitas urban.

Bisnis.com, SEMARANG — PT BYD Motor Indonesia telah meluncurkan mobil BYD Atto 1 dalam pergelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2025 beberapa waktu lalu.

Bisnis berkesempatan menjajal berkendara mobil berkonsep urban ini dalam media test drive dengan rute perjalanan Jogja-Solo-Semarang pada Jumat (15/8/2025).

Total jarak tempuh dari uji coba berkendara ini mencapai 160 km, dengan berbagai kondisi medan yang mengetes performa dari BYD Atto 1.

Titik perhalanan dimulai dari dealer BYD Arista Yogyakarta, melewati berbagai ruas jalan sebelum memasuki tol Jogja–Solo yang didominasi kontur naik-turun dan tikungan panjang.

Berisikan tiga penumpang dewasa, performa BYD Atto 1 terbilang lincah dan mampu melaju dengan kecepatan maksimal 130 km per jam tanpa getaran berarti.

Impresi yang sama muncul saat mobil melintasi tol Semarang–Solo. Berbekal daya torsi 135 Nm, akselerasi BYD Atto 1 terasa ringan dan responsif.

Saat berada di jalan arteri dan jalur kota yang padat kendaraan, fitur auto brake hold turut menambah keamanan mobil saat pengemudi dihadapkan dengan tanjakan maupun turunan.

Kendati terasa sedikit limbung saat melintasi kontur jalan bergelombang, secara umum mobil BYD Atto 1 menawarkan pengalaman berkendara yang mudah dan cocok untuk mobilitas sehari-hari khas city car.

Adapun, BYD Atto 1 menawarkan dua pilihan kapasitas baterai, yang pertama yaitu standard range sebesar 30.08 kWh dengan jarak tempuh 300 km berdasarkan standar NEDC).

Kedua ialah baterai long range berdaya 38.88 kWh dengan jarak tempuh dapat mencapai 380 km berdasarkan standar yang sama.

Mobil ini juga dilengkapi dengan AC charging dan dukungan DC CCS2 fast charging sehingga memungkinkan pengisian daya lebih cepat dan efisien dengan waktu 30 menit untuk daya 30-80%.

Berdasarkan catatan Bisnis, BYD Atto 1 dibanderol mulai dari Rp195 juta untuk varian Dynamic, sementara tipe Premium dihargai senilai Rp235 juta OTR Jakarta.