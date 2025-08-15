Bisnis Indonesia Premium
Setahun di Indonesia, BYD M6 Terjual 13.000 Unit

BYD M6, mobil listrik asal China, terjual 13.000 unit di Indonesia dalam setahun sejak peluncuran Juli 2024. Harga mulai Rp383 juta, dengan daya tempuh 530 km
Jumat, 15 Agustus 2025 | 17:58
BYD di GIIAS 2025
BYD di GIIAS 2025
Ringkasan Berita
  • BYD M6, mobil listrik asal China, telah terjual lebih dari 13.000 unit di Indonesia sejak diluncurkan pada Juli 2024.
  • Mobil ini menjadi mobil listrik terlaris di Indonesia pada 2024 dengan penjualan 6.124 unit dan menawarkan keunggulan seperti pengisian daya cepat dan jarak tempuh hingga 530 km.
  • Harga BYD M6 bervariasi mulai dari Rp383 juta hingga Rp433 juta, tergantung tipe dan jumlah kursi penumpang.

Bisnis.com, JAKARTA – Mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) asal China, yakni BYD M6 sudah setahun meramaikan pasar mobil listrik di Tanah Air sejak perdana diluncurkan pada Juli 2024.

Head of Marketing, PR & Government BYD Indonesia Luther T. Panjaitan mengatakan, model multi-purpose vehicle (MPV) listrik BYD M6 mendapatkan antusiasme dari konsumen di Indonesia.

“Kami dengan bangga mengumumkan bahwa momentum ini bertepatan dengan satu tahun kelahiran BYD M6 di Indonesia dengan penjualan yang telah mencapai lebih dari 13.000 unit,” ujar Luther di ajang GIIAS 2025, dikutip Jumat (25/7/2025).

Adapun, pada tahun lalu, BYD M6 menduduki peringkat pertama sebagai mobil listrik terlaris di Indonesia sepanjang 2024, dengan membukukan penjualan sebanyak 6.124 unit.

Sebagai pengingat, PT BYD Motor Indonesia resmi meluncurkan model multi-purpose electric vehicle (MPEV) anyar, yakni BYD M6 pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2024 pada Juli 2024.

Menilik dapur pacunya, BYD M6 dibekali powertrain dengan tipe motor AC Permanent Magnet Synchronous Motor. Maksimum power yang dihasilkan sebesar 120 kW hingga 150 kW, sedangkan torsi maksimum sebesar 310 Nm.

Keunggulan lain dari BYD M6 adalah kemampuan pengisian daya yang cepat. Dengan kapasitas pengisian daya DC 170kW, M6 mampu mengisi daya hanya dalam 30 menit, dari keadaan 30% hingga 80% (SOC), memberikan tambahan daya yang memadai untuk kemudahan dan kenyamanan pengguna.

BYD M6 cukup dapat diandalkan untuk menempuh perjalanan jauh. Sebagai gambaran, mobil tersebut dapat melalui rute Jakarta-Bandung-Jakarta hanya dalam sekali isi daya penuh karena kapasitas baterainya sebesar 71,8 kWh dengan range hingga 530 km.

Terkait harganya, berdasarkan laman resmi BYD per Juli 2025, BYD M6 ini dibanderol senilai Rp383 juta OTR Jakarta untuk tipe standar tujuh kursi penumpang.

Sementara itu, untuk tipe Superior dengan tujuh kursi penumpang dibanderol dengan harga Rp423 juta. Lalu, untuk tipe Superior Captain dengan enam kursi penumpang di harga seharga Rp433 juta.

Alhasil, BYD M6 menjadi salah satu tulang punggung penjualan BYD di Tanah Air, melengkapi jajaran mobil listrik milik perseroan di antaranya yakni BYD Sealion 7, BYD Atto 3, BYD Dolphin, BYD Seal, dan terbaru, BYD Atto 1 yang baru meluncur di GIIAS 2025.

Mengacu data Gaikindo, penjualan wholesales BYD pada Januari-Juni 2025 sebanyak 14.092 unit, sedangkan penjualan ritel alias dari dealer ke konsumen tembus 13.705 unit.

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

