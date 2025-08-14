Bisnis Indonesia Premium
Tips dan Persiapan Touring Motor Jelang Libur HUT ke-80 Kemerdekaan RI

Persiapkan motor, dokumen, dan perlengkapan berkendara sebelum touring. Rencanakan rute, perhatikan cuaca, dan terapkan etika berkendara untuk perjalanan aman.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 15:00
Tips & Persiapan Touring Motor Jelang Libur HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Ilustrasi kegiatan touring sepeda motor / Adira Finance
Tips & Persiapan Touring Motor Jelang Libur HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Ilustrasi kegiatan touring sepeda motor / Adira Finance
Ringkasan Berita
  • Pengendara motor yang berencana melakukan touring saat libur HUT ke-80 Kemerdekaan RI harus mempersiapkan kondisi motor, dokumen, dan perlengkapan berkendara dengan baik.
  • Perencanaan rute yang matang, termasuk penggunaan perangkat navigasi dan pemilihan titik istirahat yang tepat, sangat penting untuk kenyamanan dan keamanan perjalanan.
  • Selama perjalanan, penting untuk menerapkan etika berkendara, menjaga kesehatan, dan menikmati momen touring sebagai bagian dari pengalaman merayakan kebebasan berkendara.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025, sejumlah pengendara sepeda motor memanfaatkan momentum ini untuk menggelar touring ke berbagai daerah. Apalagi, 18 Agustus 2025 telah ditetapkan menjadi cuti bersama.

Aktivitas touring atau melakukan perjalanan jauh menggunakan sepeda motor sudah menjadi hobi bagi sebagian orang, baik bersama komunitas maupun individu. 

Kendati demikian, agar perjalanan berlangsung aman dan nyaman, pengendara perlu mempersiapkan kendaraan, perlengkapan, serta perencanaan rute secara matang.

Melansir laman resmi Yamaha, berikut tips dan persiapan touring menggunakan sepeda motor yang aman.

Persiapan Sebelum Touring

1. Periksa Kondisi Motor

Sebelum berangkat, pastikan mesin, sistem pengereman, rantai, dan ban berada dalam kondisi prima. Penggantian oli direkomendasikan jika sudah mendekati jadwal servis. Bawalah perlengkapan cadangan seperti ban dalam, busi, dan tool kit.

2. Siapkan Dokumen Kendaraan

Pengendara wajib membawa SIM, STNK, dan asuransi kendaraan untuk menghindari kendala administratif di perjalanan.

Baca Juga

3. Gunakan Perlengkapan Berkendara Standar

Helm berstandar SNI, jaket pelindung, sarung tangan, sepatu, dan celana panjang menjadi perlengkapan wajib yang perlu dibawa. Jas hujan juga sangat disarankan untuk mengantisipasi perubahan cuaca.

Perencanaan Rute Touring

1. Manfaatkan Perangkat Navigasi

Gunakan aplikasi peta digital dan siapkan power bank untuk memastikan perangkat ponsel tetap berfungsi sepanjang perjalanan.

2. Rencanakan Rute dan Titik Istirahat

Pilih jalur yang aman dan sesuai kemampuan rombongan. Tentukan titik istirahat di lokasi yang memiliki fasilitas makan, SPBU, dan area parkir aman.

3. Perhatikan Cuaca

Pantau prakiraan cuaca di wilayah yang akan dilalui. Bawa perlengkapan tambahan sesuai kondisi, seperti kacamata hitam atau pelindung hujan.

Panduan Selama di Perjalanan

1. Terapkan Etika Berkendara

Jaga kecepatan sesuai batas, pertahankan jarak aman, dan hindari manuver berisiko. Istirahat setiap dua hingga tiga jam sekali untuk menjaga stamina dan konsentrasi.

2. Jaga Kesehatan di Perjalanan

Konsumsi air putih dan makanan ringan secara berkala untuk menghindari dehidrasi dan rasa lelah.

3. Nikmati Perjalanan

Manfaatkan momen touring untuk mengabadikan pemandangan, bertemu komunitas, dan menikmati suasana jalan raya. Dengan persiapan yang tepat, touring motor tak hanya menjadi perjalanan menuju destinasi, tetapi juga pengalaman merayakan kebebasan berkendara secara aman.

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Aprianus Doni Tolok

Share
