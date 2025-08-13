Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengamat Ungkap Risiko Pangsa Pasar LCGC Tergerus Mobil Listrik

Pakar otomotif mengungkapkan risiko pangsa pasar LCGC tergerus oleh mobil listrik.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 22:02
Share
Petugas mengecek mobil Honda Brio baru di gudang Honda Pradana Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (25/9/2023). Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil low cost green car (LCGC) Honda melalui model Brio mencapai 35.523 unit sepanjang Januari-Agustus 2023 atau naik 32,38% dibandingkan periode yang sama tahun lalu - JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P
Petugas mengecek mobil Honda Brio baru di gudang Honda Pradana Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (25/9/2023). Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil low cost green car (LCGC) Honda melalui model Brio mencapai 35.523 unit sepanjang Januari-Agustus 2023 atau naik 32,38% dibandingkan periode yang sama tahun lalu - JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA – Pasar mobil murah dan ramah lingkungan alias low cost green car (LCGC) masih ambles sepanjang tahun berjalan. Di lain sisi, penjualan mobil listrik murni (battery electric vehicle/BEV) justru melesat.

Menilik data Gaikindo, secara keseluruhan, segmen LCGC mencatatkan penjualan sebanyak 72.986 unit sepanjang 7 bulan pertama 2025. Namun, capaian itu merosot 30,1% (year-on-year/YoY) dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebesar 104.452 unit.

Sebaliknya, penjualan wholesales mobil listrik BEV pada Januari-Juli 2025 tembus sebanyak 42.178 unit. Bahkan, angka itu nyaris melampaui capaian penjualan mobil listrik sepanjang 2024 di angka 43.188 unit.

Pakar Otomotif dan Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu pun menilai bahwa pangsa pasar LCGC berisiko tergerus oleh mobil listrik, seiring dengan mulai maraknya BEV dengan harga kisaran Rp200 juta.

Selain penurunan daya beli kalangan middle low income yang menjadi fondasi utama, dia berpendapat amblesnya penjualan LCGC hingga 40% pada Juli 2025 juga dipicu oleh beberapa faktor struktural yang krusial. 

"Seiring kenaikan harga yang terus-menerus, label 'mobil murah' pada LCGC mulai luntur, membuat proposisi nilainya menurun di mata konsumen," ujar Yannes kepada Bisnis, dikutip Rabu (13/8/2025).

Baca Juga : Mobil Listrik BEV Terjual 42.178 Unit per Juli 2025, Hampir Lampaui 2024

Terlebih lagi, kenaikan PPN 12% dan biaya impor komponen yang melonjak 5-8% karena fluktuasi kurs dolar AS menjadi beban tambahan bagi konsumen, sementara ketidakpastian opsen pajak daerah seperti PKB dan BBNKB juga memicu penundaan pembelian.

Mengacu laman resmi Toyota, harga LCGC New Agya Stylix tipe tertinggi dibanderol senilai Rp200,6 juta, sedangkan Toyota Calya tipe tertinggi dihargai Rp192,6 juta.

Berikutnya, berdasarkan resmi Honda, harga LCGC Brio Satya E CVT varian tertinggi dibanderol senilai Rp202,5 juta.

Di lain sisi, produsen mobil listrik asal China, BYD Indonesia tengah menjadi sorotan publik, usai meluncurkan model city car terbarunya, BYD Atto 1 di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2025.

Pasalnya, harga mobil listrik BYD itu beririsan dengan mobil LCGC, yakni dibanderol mulai dari Rp195 juta untuk varian Dynamic, sedangkan tipe Premium dihargai senilai Rp235 juta OTR Jakarta.

Baca Juga : Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Selain itu, ada juga Wuling Air EV Lite Standard Range dibanderol mulai Rp184 jutaan, disusul Air EV Lite Long Range dihargai Rp195 jutaan, dan Air EV Pro dihargai Rp252 jutaan.

Menurut Yannes, peralihan konsumen LCGC ke mobil listrik secara gradual tampaknya akan berlangsung di kawasan kota-kota besar yang sudah lebih masif dalam pembangunan infrastruktur SPKLU dan terutama pada wilayah-wilayah penyangga Jakarta.

"Sementara LCGC akan berekspansi keluar dari pasar urban yang sejauh ini menjadi pasar tradisionalnya, terutama daerah kota kecil dan pedesaan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu
Premium
1 jam yang lalu

Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA
Premium
2 jam yang lalu

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Daya Beli Kelas Menengah Lesu, Pasar Mobil LCGC Ambruk

Daya Beli Kelas Menengah Lesu, Pasar Mobil LCGC Ambruk

Penjualan LCGC Ambles 40% Juli 2025, Sigra Masih Memimpin

Penjualan LCGC Ambles 40% Juli 2025, Sigra Masih Memimpin

Peluang EV 'Murah' Sasar Pembeli Mobil Pertama

Peluang EV 'Murah' Sasar Pembeli Mobil Pertama

Sales of Indonesia’s Budget Cars Are Losing Steam

Sales of Indonesia’s Budget Cars Are Losing Steam

Daftar LCGC Paling Laris Mei 2025: Sigra Juara, Ungguli Calya & Brio Satya

Daftar LCGC Paling Laris Mei 2025: Sigra Juara, Ungguli Calya & Brio Satya

Adu Laris LCGC April 2025: Sigra Juara, Brio Sikat Calya

Adu Laris LCGC April 2025: Sigra Juara, Brio Sikat Calya

Mentan Setuju Lahan Sawah Dipakai Bangun Pabrik BYD & Vinfast, Asalkan...

Mentan Setuju Lahan Sawah Dipakai Bangun Pabrik BYD & Vinfast, Asalkan...

Mobil Listrik BEV Terjual 42.178 Unit per Juli 2025, Hampir Lampaui 2024

Mobil Listrik BEV Terjual 42.178 Unit per Juli 2025, Hampir Lampaui 2024

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pengamat Ungkap Risiko Pangsa Pasar LCGC Tergerus Mobil Listrik
Mobil
7 menit yang lalu

Pengamat Ungkap Risiko Pangsa Pasar LCGC Tergerus Mobil Listrik

Mobil China Jaecoo Resmikan Dealer Baru di Jakarta Utara
Mobil
1 jam yang lalu

Mobil China Jaecoo Resmikan Dealer Baru di Jakarta Utara

Simak! Ini Syarat dan Cara Bayar Pajak Mobil, Bisa via Online
Mobil
2 jam yang lalu

Simak! Ini Syarat dan Cara Bayar Pajak Mobil, Bisa via Online

Fuso Masih Rajai Pasar Truk Meski Penjualan Anjlok
Mobil
2 jam yang lalu

Fuso Masih Rajai Pasar Truk Meski Penjualan Anjlok

Mobil Listrik BEV Terjual 42.178 Unit per Juli 2025, Hampir Lampaui 2024
Bisnis Otomotif
7 jam yang lalu

Mobil Listrik BEV Terjual 42.178 Unit per Juli 2025, Hampir Lampaui 2024

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Penjualan Mobil Lesu, Suzuki Geber Model Fronx hingga Akhir Tahun

2

Mobil Listrik BEV Terjual 42.178 Unit per Juli 2025, Hampir Lampaui 2024

3

Hyundai Raup 3.017 SPK di GIIAS 2025, Stargazer Cartenz Jadi Primadona

4

Fuso Masih Rajai Pasar Truk Meski Penjualan Anjlok

5

Simak! Ini Syarat dan Cara Bayar Pajak Mobil, Bisa via Online

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penjualan Mobil Juli 2025 Turun 18,4% Meski Ada GIIAS, Toyota Tetap Pimpin Pasar

Penjualan Mobil Juli 2025 Turun 18,4% Meski Ada GIIAS, Toyota Tetap Pimpin Pasar

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

DFSK Siapkan Strategi Genjot Penjualan Niaga di Tengah Lesunya Pasar Otomotif Semester II/2025

DFSK Siapkan Strategi Genjot Penjualan Niaga di Tengah Lesunya Pasar Otomotif Semester II/2025

Penjualan Mobil Baru Lesu, Konsumer Geser ke Pasar Mobkas?

Penjualan Mobil Baru Lesu, Konsumer Geser ke Pasar Mobkas?

Ini 5 Mobil Listrik yang Mejeng di GIIAS 2025, Tawarkan Harga Murah hingga Desain Premium

Ini 5 Mobil Listrik yang Mejeng di GIIAS 2025, Tawarkan Harga Murah hingga Desain Premium

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Aksi Unjuk Rasa Warga Pati Berakhir Ricuh
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Penjualan Mobil Lesu, Suzuki Geber Model Fronx hingga Akhir Tahun

2

Mobil Listrik BEV Terjual 42.178 Unit per Juli 2025, Hampir Lampaui 2024

3

Hyundai Raup 3.017 SPK di GIIAS 2025, Stargazer Cartenz Jadi Primadona

4

Fuso Masih Rajai Pasar Truk Meski Penjualan Anjlok

5

Simak! Ini Syarat dan Cara Bayar Pajak Mobil, Bisa via Online