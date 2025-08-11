Penjualan LCGC Ambles 40% Juli 2025, Sigra Masih Memimpin

Penjualan LCGC turun 40% YoY pada Juli 2025, dengan Daihatsu Sigra memimpin pasar. Total penjualan LCGC Januari-Juli 2025 mencapai 72.986 unit.

Bisnis.com, JAKARTA — Mobil murah dan ramah lingkungan alias low cost green car (LCGC) masih mencatatkan kinerja penjualan loyo pada Juli 2025, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sejauh ini, Daihatsu Sigra masih memimpin pasar LCGC, sedangkan Toyota Calya melibas capaian penjualan Honda Brio Satya.

Menilik data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan LCGC pada Juli 2025 sebesar 8.923 unit. Namun, penjualan itu ambles 40% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan 14.809 unit pada Juli 2024.

Di lain sisi, jika ditinjau secara bulanan, penjualan LCGC mengalami kenaikan 15% (month-to-month/MtM) dibandingkan 7.762 pada Juni 2025.

Adapun, di peringkat pertama LCGC terlaris pada Juli masih dihuni oleh Daihatsu Sigra yang meraih penjualan 2.951 unit, penjualan itu naik 7,62% MtM dibandingkan bulan sebelumnya.

Berikutnya, Toyota Calya bertengger di posisi kedua, dengan capaian penjualan sebanyak 2.525 unit. Angka itu menyalip LCGC andalan Honda, yakni Brio Satya yang sebanyak 1.977 unit.

Berturut-turut, model LCGC terlaris selanjutnya pada Juli 2025 yakni Daihatsu Ayla sebanyak 861 unit disusul Toyota Agya 609 unit.

Secara keseluruhan, segmen LCGC mencatatkan penjualan sebanyak 72.986 unit sepanjang Januari-Juli 2025. Namun, capaian itu merosot 30,1% YoY dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebesar 104.452 unit.

Perlu diketahui, mobil LCGC dirancang untuk mengonsumsi 1 liter bahan bakar untuk jarak minimal 20 kilometer. Mobil ini juga diproduksi dengan cc yang kecil, yaitu 1.000 cc dan 1.200 cc sehingga dapat mengurangi konsumsi bahan bakar.

Adapun, program LCGC bertujuan untuk mendukung kemandirian industri otomotif dan mengantisipasi peningkatan permintaan kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan terjangkau.

Harga LCGC pun relatif terjangkau, berkisar Rp150 juta hingga Rp180 jutaan. Alhasil, turunnya penjualan LCGC mengindikasikan lemahnya daya beli masyarakat kelas menengah (middle income class).

Penurunan itu juga sejalan dengan lesunya pasar otomotif sepanjang Januari-Juli 2025. Total penjualan mobil wholesales sebanyak 435.390 unit, atau merosot 10,1% YoY dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebanyak 484.250 unit.

Di lain sisi, penjualan mobil secara ritel pun menyusut 10,8% menjadi 453.278 unit, dibandingkan pada 7 bulan pertama 2024 yang sebanyak 508.041 unit.

Daftar LCGC Terlaris Juli 2025:

1. Daihatsu Sigra: 2.951 unit

2. Toyota Calya: 2.525 unit

3. Honda Brio Satya: 1.977 unit

4. Daihatsu Ayla: 861 unit

5. Toyota Agya: 609 unit

Total: 8.923 unit