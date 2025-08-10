Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penjualan Mobil Juli 2025 Tembus 60.552 Unit, Turun 18,4%

Penjualan mobil Juli 2025 turun 18,4% YoY jadi 60.552 unit, meski naik 4,8% dari Juni. Penurunan dipengaruhi ekonomi lesu dan transaksi GIIAS 2025 menurun.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 09:56
Share
Pengunjung memadati ruang pamer mobil saat berlangsungnya acara Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (25/7/2025)./Bisnis-Eusebio Chrysnamurti
Pengunjung memadati ruang pamer mobil saat berlangsungnya acara Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (25/7/2025)./Bisnis-Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • Penjualan mobil wholesales pada Juli 2025 mencapai 60.552 unit, turun 18,4% dibandingkan Juli 2024, sedangkan penjualan ritel turun 17% menjadi 62.770 unit.
  • Secara bulanan, penjualan mobil wholesales naik 4,8% dan penjualan ritel naik 1,8% berkat pameran otomotif GIIAS 2025.
  • Sepanjang Januari-Juli 2025, penjualan mobil wholesales turun 10,1% menjadi 435.390 unit, dengan Toyota memimpin penjualan tertinggi sebanyak 142.751 unit.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) telah merilis data kinerja penjualan mobil nasional yang masih lesu pada Juli 2025.

Berdasarkan data terbaru Gaikindo yang diterima Bisnis, penjualan mobil secara wholesales pada Juli 2025 sebesar 60.552 unit, atau turun 18,4% secara year-on-year (yoy) dibandingkan Juli 2024 sebanyak 74.230 unit.

Sementara itu, penjualan mobil secara ritel alias dari dealer ke konsumen juga ambrol 17% yoy menjadi 62.770 unit pada Juli 2025, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 75.588 unit.

Di lain sisi, jika ditinjau secara bulanan, penjualan mobil wholesales atau dari pabrik ke dealer mengalami kenaikan 4,8% month-to-month (MtM), dibandingkan Juni 2025 yang sebesar 57.799 unit.

Penjualan ritel juga naik tipis 1,8% secara bulanan dibandingkan Juni sebanyak 61.687 unit. Kenaikan tipis secara bulanan itu disinyalir berkat adanya pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2025 pada 24 Juli hingga 3 Agustus 2025 di ICE BSD City, Tangerang.

Kendati demikian, Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mengakui bahwa ada penurunan transaksi di GIIAS 2025, dibandingkan penyelenggaraan pada tahun sebelumnya.

Baca Juga

“Kalau saya lihat dari sisi transaksi kelihatannya agak turun. Tetapi kalau kita lihat memang kondisi ekonomi memang agak memberatkan. Kemudian kita juga lihat sampai dengan pertengahan tahun ini penjualan juga turun,” katanya saat penutupan GIIAS 2025.

Alhasil, sepanjang Januari-Juli 2025, total penjualan mobil wholesales sebanyak 435.390 unit, atau merosot 10,1% YoY dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebanyak 484.250 unit.

Penjualan mobil secara ritel pun menyusut 10,8% menjadi 453.278 unit, dibandingkan pada 7 bulan pertama 2024 yang sebanyak 508.041 unit.

Ditinjau berdasarkan mereknya, penjualan mobil tertinggi pada Januari-Juli 2025, masih diraih oleh Toyota sebanyak 142.751 unit, disusul Daihatsu yang juga dinaungi Grup Astra sebanyak 74.856 unit.

Berturut-turut, agen pemegang merek (APM) yang mencatatkan penjualan terlaris di Indonesia yakni Honda sebanyak 37.916 unit, Mitsubishi Motors 36.092 unit dan Suzuki 33.190 unit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring
Premium
2 jam yang lalu

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
1 hari yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

10 Produsen Mobil Terbesar Semester I/2025: Toyota hingga Wuling

10 Produsen Mobil Terbesar Semester I/2025: Toyota hingga Wuling

Kabar Baik! Ekspor Mobil Semester I/2025 Melaju Saat Pasar Domestik Merosot

Kabar Baik! Ekspor Mobil Semester I/2025 Melaju Saat Pasar Domestik Merosot

Mitsubishi Raih 4.110 SPK di GIIAS 2025, Destinator Paling Laris

Mitsubishi Raih 4.110 SPK di GIIAS 2025, Destinator Paling Laris

Honda Kantongi 1.908 Order di GIIAS 2025, Brio hingga Step WGN Terlaris

Honda Kantongi 1.908 Order di GIIAS 2025, Brio hingga Step WGN Terlaris

Perang Harga Pabrikan Mobil Listrik China Bikin Konsumen Meradang

Perang Harga Pabrikan Mobil Listrik China Bikin Konsumen Meradang

Peluang EV 'Murah' Sasar Pembeli Mobil Pertama

Peluang EV 'Murah' Sasar Pembeli Mobil Pertama

Prospek Pembiayaan Kendaraan kala Penjualan Lesu

Prospek Pembiayaan Kendaraan kala Penjualan Lesu

Daftar 10 Importir Mobil Terbesar RI Semester I/2025, BYD Melonjak 276%

Daftar 10 Importir Mobil Terbesar RI Semester I/2025, BYD Melonjak 276%

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Penjualan Mobil Juli 2025 Tembus 60.552 Unit, Turun 18,4%
Bisnis Otomotif
1 jam yang lalu

Penjualan Mobil Juli 2025 Tembus 60.552 Unit, Turun 18,4%

Satu Merek Beragam Kebutuhan, Konsumen Daihatsu Kumpul di Cirebon
Bisnis Otomotif
1 jam yang lalu

Satu Merek Beragam Kebutuhan, Konsumen Daihatsu Kumpul di Cirebon

Badai PHK Mengintai Industri Karoseri Lokal Buntut Banjir Truk Impor
Mobil
08 Agt 2025 | 10:00 WIB

Badai PHK Mengintai Industri Karoseri Lokal Buntut Banjir Truk Impor

Toyota Indonesia Tebarkan Nilai Kepemimpinan dan Inovasi di Aceh
Bisnis Otomotif
08 Agt 2025 | 08:20 WIB

Toyota Indonesia Tebarkan Nilai Kepemimpinan dan Inovasi di Aceh

Indonesia Banjir Truk Impor China, Isuzu Khawatir Industri Lokal Terancam
Bisnis Otomotif
07 Agt 2025 | 23:30 WIB

Indonesia Banjir Truk Impor China, Isuzu Khawatir Industri Lokal Terancam

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Satu Merek Beragam Kebutuhan, Konsumen Daihatsu Kumpul di Cirebon

2

Penjualan Mobil Juli 2025 Tembus 60.552 Unit, Turun 18,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

DFSK Siapkan Strategi Genjot Penjualan Niaga di Tengah Lesunya Pasar Otomotif Semester II/2025

DFSK Siapkan Strategi Genjot Penjualan Niaga di Tengah Lesunya Pasar Otomotif Semester II/2025

Penjualan Mobil Baru Lesu, Konsumer Geser ke Pasar Mobkas?

Penjualan Mobil Baru Lesu, Konsumer Geser ke Pasar Mobkas?

Ini 5 Mobil Listrik yang Mejeng di GIIAS 2025, Tawarkan Harga Murah hingga Desain Premium

Ini 5 Mobil Listrik yang Mejeng di GIIAS 2025, Tawarkan Harga Murah hingga Desain Premium

Hyundai Luncurkan Stargazer Cartenz di GIIAS 2025, Segini Harganya

Hyundai Luncurkan Stargazer Cartenz di GIIAS 2025, Segini Harganya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kaltim Hingga Juni 2025 Mencapai 4 Juta
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Satu Merek Beragam Kebutuhan, Konsumen Daihatsu Kumpul di Cirebon

2

Penjualan Mobil Juli 2025 Tembus 60.552 Unit, Turun 18,4%