Daftar 10 Merek Mobil Terlaris Juli 2025: Toyota Juara, Suzuki Salip Honda

Toyota memimpin penjualan mobil Juli 2025 dengan 18.905 unit, diikuti Daihatsu dan Suzuki. Penjualan turun 18,4% YoY, namun naik 4,8% MtM berkat GIIAS 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 10 agen pemegang merek (APM) mobil saling berlomba mencatatkan penjualan terlaris pada Juli 2025, di tengah lesunya pasar otomotif sepanjang tahun berjalan.

Mengacu data terbaru Gaikindo yang diterima Bisnis, penjualan mobil secara wholesales pada Juli 2025 sebesar 60.552 unit, atau turun 18,4% secara year-on-year (yoy) dibandingkan Juli 2024 sebanyak 74.230 unit.

Sementara itu, penjualan mobil secara ritel alias dari dealer ke konsumen juga ambrol 17% yoy menjadi 62.770 unit pada Juli 2025, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 75.588 unit.

Adapun, Toyota masih memimpin pasar mobil pada Juli 2025 dengan perolehan 18.905 unit secara wholesales, atau tumbuh 6,09% secara bulanan (month-to-month/MtM). Di posisi kedua dihuni oleh Daihatsu yang sebanyak 10.451 unit, naik 11,7%.

Selanjutnya, Suzuki bertengger di urutan ketiga dengan penjualan 6.010 unit, capaian itu melibas Honda yang sebanyak 5.235 unit pada Juli.

Pabrikan otomotif asal Jepang, Mitsubishi Motors meraih angka 5.011 unit, diikuti mobil listrik asal China, BYD sebesar 2.335 unit dan Isuzu 2.190 unit.

Berturut-turut, merek mobil terlaris di Indonesia selanjutnya yakni Mitsubishi Fuso sebanyak 1.871 unit, Chery 1.593 unit dan Hino 1.464 unit.

Jika ditinjau secara bulanan, penjualan mobil wholesales atau dari pabrik ke dealer mengalami kenaikan 4,8% month-to-month (MtM), dibandingkan Juni 2025 yang sebesar 57.799 unit.

Penjualan ritel juga naik tipis 1,8% secara bulanan dibandingkan Juni sebanyak 61.687 unit. Kenaikan tipis secara bulanan itu disinyalir berkat adanya pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2025 pada 24 Juli hingga 3 Agustus 2025 di ICE BSD City, Tangerang.

Namun, sepanjang Januari-Juli 2025, total penjualan mobil wholesales sebanyak 435.390 unit, atau merosot 10,1% YoY dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebanyak 484.250 unit.

Penjualan mobil secara ritel pun menyusut 10,8% menjadi 453.278 unit, dibandingkan pada 7 bulan pertama 2024 yang sebanyak 508.041 unit.

Daftar 10 Merek Mobil Terlaris Juli 2025:

1. Toyota: 18.905 unit

2. Daihatsu: 10.451 unit

3. Suzuki: 6.010 unit

4. Honda: 5.235 unit

5. Mitsubishi Motors: 5.011 unit

6. BYD: 2.335 unit

7. Isuzu: 2.190 unit

8. Mitsubishi Fuso: 1.871 unit

9. Chery: 1.593 unit

10. Hino: 1.464 unit