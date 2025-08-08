Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Toyota Indonesia Tebarkan Nilai Kepemimpinan dan Inovasi di Aceh

Toyota Indonesia mengunjungi Aceh untuk mempromosikan nilai kepemimpinan dan inovasi melalui kuliah umum di USK dan program Toyota Eco Youth di SMAN 2 Sabang.
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 08:20
Share
Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto tengah memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Jum’at (8/8/2025)/Toyota
Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto tengah memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Jum’at (8/8/2025)/Toyota
Ringkasan Berita
  • Toyota Indonesia mengunjungi Universitas Syiah Kuala di Aceh untuk memberikan kuliah umum tentang kepemimpinan dan Toyota Production System (TPS).
  • Melalui program Toyota Eco Youth "Mencari Bintang", Toyota memperluas jangkauan partisipasi generasi muda terhadap isu lingkungan di daerah terpencil, terluar, dan terdepan di Indonesia.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA— Sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung agenda Pemerintah Indonesia dalam memastikan akses pendidikan berkualitas yang merata dari Sabang sampai Merauke, Toyota Indonesia kembali menegaskan kontribusinya melalui kunjungan manajemen ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Dalam kunjungannya ke Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Presiden Direktur TMMIN Nandi Julyanto memberikan kuliah umum seputar kepemimpinan, Toyota Values dan Toyota Production System (TPS), serta meninjau  Lean Manufacturing Laboratory  (LML) yang dimiliki USK.

Dalam kuliah umum yang mengangkat tema “Leadership & Toyota Value Sharing”, Nandi Julyanto juga mengenalkan para mahasiswa  mengenai wawasan dan pemahaman tentang 7 (tujuh)  nilai utama kepemimpinan Toyota, serta Toyota Production System (TPS) sebagai sistem produksi asli yang dikembangkan oleh Toyota untuk mencapai produksi yang efisien dan berkualitas.. 

“TPS adalah sistem produksi asli yang dikembangkan oleh Toyota untuk mencapai produksi yang efisien dan berkualitas dengan meminimalkan pemborosan,” ungkap Nandi, dikutip dari siaran pers, Jumat (8/8/2025).

Dia menjelaskan Lean Manufacturing pada dasarnya adalah penerapan prinsip-prinsip TPS di berbagai industri.  “Laboratorium ini merupakan bagian dari inisiatif CSR Toyota Indonesia di bawah pilar pendidikan, dan telah didukung dengan pelatihan dosen, kurikulum, dan modul TPS,” jelasnya.

Lean Manufacturing Laboratory di USK merupakan fasilitas bagi para mahasiswa untuk mempelajari TPS sebagai bagian dari DNA Toyota. Toyota juga menjadikan USK sebagai salah satu dari 10 universitas model TPS di Indonesia untuk mengimplementasikan praktik industri secara nyata.

Baca Juga

Kehadiran LML menjadi bagian dari program link and match dunia industri dan pendidikan tinggi, agar mahasiswa tidak hanya paham teori, tetapi juga siap memasuki dunia kerja dengan pemahaman praktis dan mindset perbaikan berkelanjutan (Kaizen).

Sementara dalam paparannya mengenai Leadership & Toyota Value Sharing, Presdir TMMIN Nandi Julyanto menjelaskan 7 (tujuh)  nilai utama kepemimpinan Toyota yaitu Integritas, Visioner, Menghargai, Kepemilikan, Inovatif, Kerja Sama, dan Utarakan Berita Buruk (Bad News First) dengan Cepat.

“Secara keseluruhan, 7 Nilai Utama Toyota memberikan kerangka kerja yang kuat untuk kepemimpinan yang efektif. Nilai-nilai ini membantu menciptakan budaya perusahaan yang positif, mendorong inovasi, dan memastikan bahwa Toyota terus menjadi pemimpin di industri otomotif,” kata Nandi. 

Sebagai bagian dari kunjungan ke Provinsi NAD, Presiden Direktur TMMIN Nandi Julyanto juga mengunjungi SMAN 2 Sabang di Pulau We—pulau paling barat Indonesia—, dalam upaya memperluas jangkauan partisipasi generasi muda terhadap isu lingkungan.

Dalam kunjungan ini Toyota Indonesia kembali menghadirkan program Toyota Eco Youth (TEY) dengan semangat baru melalui inisiatif “Mencari Bintang.” Program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mewujudkan pendidikan berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh pelajar tingkat SLTA di Indonesia, termasuk mereka yang berada di wilayah 3T (terpencil, terluar, dan terdepan).

Sejak pertama kali diluncurkan lebih dari satu dekade lalu, TEY telah menjadi wadah kreatif bagi pelajar SLTA untuk mengembangkan dan merealisasikan berbagai inovasi yang berdampak nyata dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan di sekitar mereka. Namun, tantangan geografis dan keterbatasan akses informasi membuat banyak sekolah di luar kota besar belum terjangkau secara optimal.

Melalui program Toyota Eco Youth “Mencari Bintang”, Toyota Indonesia secara proaktif memperluas jangkauan kompetisi TEY dengan menyasar daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh oleh kegiatan serupa.

Langkah ini mencerminkan keyakinan bahwa potensi generasi muda tidak hanya tumbuh di pusat-pusat kota, tetapi juga hidup dan berkembang di pelosok negeri yang selama ini mungkin belum mendapat ruang setara untuk menunjukkan potensi terbaiknya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Kahfi
Editor : Kahfi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
8 jam yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom
Premium
10 jam yang lalu

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

10 Produsen Mobil Terbesar Semester I/2025: Toyota hingga Wuling

10 Produsen Mobil Terbesar Semester I/2025: Toyota hingga Wuling

Kabar Baik! Ekspor Mobil Semester I/2025 Melaju Saat Pasar Domestik Merosot

Kabar Baik! Ekspor Mobil Semester I/2025 Melaju Saat Pasar Domestik Merosot

Toyota Raup 4.250 SPK dalam 8 Hari GIIAS 2025, Innova Zenix Hybrid Jadi Primadona

Toyota Raup 4.250 SPK dalam 8 Hari GIIAS 2025, Innova Zenix Hybrid Jadi Primadona

Toyota (TMMIN) Targetkan Ekspor 300.000 Unit Mobil pada 2025

Toyota (TMMIN) Targetkan Ekspor 300.000 Unit Mobil pada 2025

Brio, Gran Max, and Avanza Lead Indonesia’s Car Sales Rankings Over Past 5 Years

Brio, Gran Max, and Avanza Lead Indonesia’s Car Sales Rankings Over Past 5 Years

Toyota Bicara Dampak Perang Iran vs Israel Terhadap Ekspor Mobil

Toyota Bicara Dampak Perang Iran vs Israel Terhadap Ekspor Mobil

Rekomendasi Saham Astra (ASII) Awal Agustus 2025 Usai Rilis Laporan Keuangan

Rekomendasi Saham Astra (ASII) Awal Agustus 2025 Usai Rilis Laporan Keuangan

ASII vs IMAS: Bedah Kinerja Laba Emiten Otomotif di Tengah Lesunya Pasar Mobil 2025

ASII vs IMAS: Bedah Kinerja Laba Emiten Otomotif di Tengah Lesunya Pasar Mobil 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Badai PHK Mengintai Industri Karoseri Lokal Buntut Banjir Truk Impor
Mobil
08 Agt 2025 | 10:00 WIB

Badai PHK Mengintai Industri Karoseri Lokal Buntut Banjir Truk Impor

Toyota Indonesia Tebarkan Nilai Kepemimpinan dan Inovasi di Aceh
Bisnis Otomotif
08 Agt 2025 | 08:20 WIB

Toyota Indonesia Tebarkan Nilai Kepemimpinan dan Inovasi di Aceh

Indonesia Banjir Truk Impor China, Isuzu Khawatir Industri Lokal Terancam
Bisnis Otomotif
07 Agt 2025 | 23:30 WIB

Indonesia Banjir Truk Impor China, Isuzu Khawatir Industri Lokal Terancam

10 Produsen Mobil Terbesar Semester I/2025: Toyota hingga Wuling
Bisnis Otomotif
07 Agt 2025 | 22:00 WIB

10 Produsen Mobil Terbesar Semester I/2025: Toyota hingga Wuling

Daftar 10 Importir Mobil Terbesar RI Semester I/2025, BYD Melonjak 276%
Bisnis Otomotif
07 Agt 2025 | 19:38 WIB

Daftar 10 Importir Mobil Terbesar RI Semester I/2025, BYD Melonjak 276%

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

DFSK Siapkan Strategi Genjot Penjualan Niaga di Tengah Lesunya Pasar Otomotif Semester II/2025

DFSK Siapkan Strategi Genjot Penjualan Niaga di Tengah Lesunya Pasar Otomotif Semester II/2025

Penjualan Mobil Baru Lesu, Konsumer Geser ke Pasar Mobkas?

Penjualan Mobil Baru Lesu, Konsumer Geser ke Pasar Mobkas?

Ini 5 Mobil Listrik yang Mejeng di GIIAS 2025, Tawarkan Harga Murah hingga Desain Premium

Ini 5 Mobil Listrik yang Mejeng di GIIAS 2025, Tawarkan Harga Murah hingga Desain Premium

Hyundai Luncurkan Stargazer Cartenz di GIIAS 2025, Segini Harganya

Hyundai Luncurkan Stargazer Cartenz di GIIAS 2025, Segini Harganya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Polisi Bagikan Bendera Merah Putih
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler