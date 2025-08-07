Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indonesia Banjir Truk Impor China, Isuzu Khawatir Industri Lokal Terancam

Truk impor China membanjiri pasar Indonesia, mengancam industri lokal. Isuzu khawatir dan berharap pemerintah melindungi produsen dalam negeri melalui regulasi yang adil.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 23:30
Share
Isuzu Traga dipajang di GIIAS 2025 / BISNIS - Aprianus Doni Tolok
Isuzu Traga dipajang di GIIAS 2025 / BISNIS - Aprianus Doni Tolok
Ringkasan Berita
  • PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) mengkhawatirkan maraknya truk impor asal China yang mengganggu pasar kendaraan niaga di Indonesia, berisiko terhadap pabrikan lokal seperti Isuzu yang telah berinvestasi selama 50 tahun.
  • Isuzu mendukung penguatan industri dalam negeri melalui aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan strategi peningkatan efisiensi produksi, pengembangan produk, serta penguatan layanan purnajual.
  • Impor truk utuh dari China melonjak signifikan dengan nilai mencapai US$647 juta, sementara penjualan truk domestik mengalami penurunan, menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap industri otomotif nasional.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) yang dinaungi PT Astra International Tbk. (ASII) blak-blakan mengungkapkan bahwa maraknya truk impor asal China mengganggu pasar kendaraan niaga di Tanah Air.

Deputy General Manager Business Strategy Division PT IAMI, Rian Erlangga mengatakan hal itu berisiko berdampak terhadap pabrikan truk, termasuk Isuzu yang sudah berinvestasi selama 50 tahun di Indonesia dan memiliki pabrik di Karawang, Jawa Barat. 

"Isuzu senantiasa memantau dinamika pasar, termasuk tren masuknya truk impor asal China. Kami menyadari bahwa kehadiran produk impor tersebut dapat mengganggu pasar," ujar Rian kepada Bisnis, Kamis (7/8/2025).

Lebih lanjut Rian mengatakan, perseroan juga mendukung penguatan industri dalam negeri melalui aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dapat meningkatkan permintaan komponen rakitan lokal.

"Selain itu, untuk menjaga daya saing, kami terus melakukan berbagai langkah strategis, seperti peningkatan efisiensi produksi di pabrik Isuzu Karawang Plant, pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia, serta penguatan layanan purnajual," jelasnya.

Perseroan juga aktif dalam pengembangan SDM lokal dan menjalin kerja sama dengan pemasok dalam negeri untuk meningkatkan kandungan lokal (local content) pada setiap unit kendaraan.

Baca Juga

Alhasil, menurutnya pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara keterbukaan pasar dan perlindungan industri dalam negeri, agar para produsen truk di Indonesia tidak tergerus oleh truk impor China yang membanjiri pasar Tanah Air.

"Kami berharap dengan Isuzu yang sudah memiliki pabrik di Indonesia, pemerintah dapat berpihak terhadap produsen dalam negeri. Kami juga percaya bahwa regulasi impor perlu memastikan persaingan yang sehat dengan standar yang setara, baik dari sisi teknis, emisi, maupun kesiapan layanan purnajual," jelasnya.

Tak ketinggalan, Isuzu juga berharap pemerintah melakukan evaluasi berkala atas regulasi impor yang akan sangat membantu menjaga keberlanjutan industri otomotif nasional.

Menilik data Gaikindo, penjualan wholesales Isuzu pada semester I/2025 tercatat sebanyak 11.275 unit, atau turun 19,7% YoY. Di lain sisi, penjualan ritel alias dari dealer ke konsumen Isuzu sebanyak 11.294 unit, juga merosot 19% secara tahunan.

Truk Impor dari China Melonjak

Diberitakan sebelumnya, impor truk utuh asal China deras mengalir, di tengah merosotnya pasar domestik. Nilai impor sepanjang tahun lalu itupun tembus hingga US$647 juta.

Pada tahun lalu, penjualan truk semua segmen sebagaimana dicatat Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), mengalami penurunan tajam. Volume penjualan mencapai 66.570 unit, turun 14,1% dibandingkan 77.581 unit pada 2023.

Sebaliknya, di tengah penjualan domestik ambrol, justru impor truk asal China mengalir deras. Impor inipun tidak dicatat Gaikindo, serta jumlahnya cukup signifikan.

Pada tahun lalu, misalnya, volume impor truk utuh dari Tiongkok mencapai 13.669 unit. Data itu tercatat oleh General Administration of Customs of The People’s Republic of China (GACC).

Nilai importasi tak tanggung-tanggung, mencapai sekitar US$647 juta. Hal ini terbilang janggal, sebab keseluruhan impor utuh tersebut tidak dilakukan oleh para pemain di dalam negeri, atau selayaknya anggota Gaikindo.

Dari data yang sama, impor truk utuh dari China didominasi jenis truk diesel dengan bobot lebih dari 20 ton. Pada 2024 saja, impor truk tersebut mencapai volume 15.542 unit. Angka impor itu melonjak drastis dibandingkan 2023 yang sebanyak 7.729 unit dengan nilai US$346 juta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kinerja Emiten Prajogo Pangestu, BREN, PTRO, CUAN, Jelang Pengumuman MSCI
Premium
1 jam yang lalu

Kinerja Emiten Prajogo Pangestu, BREN, PTRO, CUAN, Jelang Pengumuman MSCI

Digital Banks Post Strong First-Half Results
Premium
2 jam yang lalu

Digital Banks Post Strong First-Half Results

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

13.600 Unit Truk Impor China Banjiri Pasar, Mengancam Produksi Isuzu hingga Fuso

13.600 Unit Truk Impor China Banjiri Pasar, Mengancam Produksi Isuzu hingga Fuso

Sebanyak 53 Unit Isuzu Elf Perkuat Armada Minitrans Transjakarta

Sebanyak 53 Unit Isuzu Elf Perkuat Armada Minitrans Transjakarta

Optimisme Isuzu Gairahkan Lagi Pasar Otomotif Lewat Ekspor Traga

Optimisme Isuzu Gairahkan Lagi Pasar Otomotif Lewat Ekspor Traga

Isuzu Ungkap Strategi saat Pasar Kendaraan Niaga Lesu

Isuzu Ungkap Strategi saat Pasar Kendaraan Niaga Lesu

Truk Impor China Banjiri RI, Industri Karoseri Lokal Terancam PHK Massal

Truk Impor China Banjiri RI, Industri Karoseri Lokal Terancam PHK Massal

Tim Zero ODOL akan Dibentuk, Target Mundur jadi 2027?

Tim Zero ODOL akan Dibentuk, Target Mundur jadi 2027?

Singapura Masih jadi Investor Terbesar di RI hingga Agustus, Hong Kong dan China Menyusul

Singapura Masih jadi Investor Terbesar di RI hingga Agustus, Hong Kong dan China Menyusul

Ancaman Trump Belum Reda, China Jadi Target Kedua Gara-gara Minyak Rusia

Ancaman Trump Belum Reda, China Jadi Target Kedua Gara-gara Minyak Rusia

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Indonesia Banjir Truk Impor China, Isuzu Khawatir Industri Lokal Terancam
Bisnis Otomotif
38 menit yang lalu

Indonesia Banjir Truk Impor China, Isuzu Khawatir Industri Lokal Terancam

10 Merek Mobil Terlaris Semester I/2025: Toyota hingga Wuling
Bisnis Otomotif
2 jam yang lalu

10 Merek Mobil Terlaris Semester I/2025: Toyota hingga Wuling

Daftar 10 Importir Mobil Terbesar RI Semester I/2025, BYD Melonjak 276%
Bisnis Otomotif
4 jam yang lalu

Daftar 10 Importir Mobil Terbesar RI Semester I/2025, BYD Melonjak 276%

Malaysia Salip Indonesia jadi Pasar Mobil Terbesar di Asean
Bisnis Otomotif
6 jam yang lalu

Malaysia Salip Indonesia jadi Pasar Mobil Terbesar di Asean

Truk Impor China Banjiri RI, Industri Karoseri Lokal Terancam PHK Massal
Mobil
9 jam yang lalu

Truk Impor China Banjiri RI, Industri Karoseri Lokal Terancam PHK Massal

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Daftar 10 Importir Mobil Terbesar RI Semester I/2025, BYD Melonjak 276%

2

Mitsubishi Raih 4.110 SPK di GIIAS 2025, Destinator Paling Laris

3

Truk Impor China Banjiri RI, Industri Karoseri Lokal Terancam PHK Massal

4

10 Merek Mobil Terlaris Semester I/2025: Toyota hingga Wuling

5

Malaysia Salip Indonesia jadi Pasar Mobil Terbesar di Asean

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

DFSK Siapkan Strategi Genjot Penjualan Niaga di Tengah Lesunya Pasar Otomotif Semester II/2025

DFSK Siapkan Strategi Genjot Penjualan Niaga di Tengah Lesunya Pasar Otomotif Semester II/2025

Penjualan Mobil Baru Lesu, Konsumer Geser ke Pasar Mobkas?

Penjualan Mobil Baru Lesu, Konsumer Geser ke Pasar Mobkas?

Ini 5 Mobil Listrik yang Mejeng di GIIAS 2025, Tawarkan Harga Murah hingga Desain Premium

Ini 5 Mobil Listrik yang Mejeng di GIIAS 2025, Tawarkan Harga Murah hingga Desain Premium

Hyundai Luncurkan Stargazer Cartenz di GIIAS 2025, Segini Harganya

Hyundai Luncurkan Stargazer Cartenz di GIIAS 2025, Segini Harganya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Latihan Gabungan Paskibraka Nasional 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Daftar 10 Importir Mobil Terbesar RI Semester I/2025, BYD Melonjak 276%

2

Mitsubishi Raih 4.110 SPK di GIIAS 2025, Destinator Paling Laris

3

Truk Impor China Banjiri RI, Industri Karoseri Lokal Terancam PHK Massal

4

10 Merek Mobil Terlaris Semester I/2025: Toyota hingga Wuling

5

Malaysia Salip Indonesia jadi Pasar Mobil Terbesar di Asean