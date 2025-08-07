Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Malaysia Salip Indonesia jadi Pasar Mobil Terbesar di Asean

Malaysia menyalip Indonesia sebagai pasar mobil terbesar di Asean pada Q2 2025, didukung oleh merek lokal dan peningkatan penjualan kendaraan listrik.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 17:47
Share
Malaysia/Pegipegi
Malaysia/Pegipegi
Ringkasan Berita
  • Malaysia menyalip Indonesia sebagai pasar mobil terbesar di Asean pada kuartal II/2025 dengan penjualan 183.366 unit, sementara Indonesia hanya 169.578 unit.
  • Kinerja penjualan Malaysia didukung oleh merek lokal Perodua dan Proton, serta pertumbuhan signifikan penjualan kendaraan listrik dan hybrid.
  • Penurunan penjualan mobil di Indonesia disebabkan oleh tekanan ekonomi, pelemahan daya beli, dan pengetatan kredit konsumen.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Lanskap pasar otomotif di Asean mengalami pergeseran signifikan pada kuartal II/2025. Untuk pertama kalinya, Malaysia menyalip Indonesia sebagai pasar mobil terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Mengacu data Nikkei Asia, penjualan mobil Malaysia sepanjang kuartal kedua tahun ini hanya turun 1% (year-on-year/YoY) menjadi 183.366 unit. Sementara itu, penjualan mobil Indonesia merosot 12% menjadi 169.578 unit pada periode April-Juni 2025.

Alhasil, penjualan kendaraan di Malaysia itu telah melampaui Indonesia secara kuartalan, meski populasi Negeri Jiran hanya sekitar 34 juta jiwa, jauh di bawah Indonesia yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa. 

"Kinerja penjualan Malaysia ditopang oleh dua merek mobil nasional, yakni Perodua dan Proton yang menyumbang 63% dari total penjualan pada paruh pertama 2025. Model seperti Perodua Alza dan Proton Saga mendominasi pasar domestik," tulis laporan Nikkei Asia dikutip Kamis (7/8/2025).

Kesuksesan dua merek lokal Malaysia itu tak lepas dari dukungan teknologi dan investasi dari dua raksasa otomotif dunia. Misalnya, Daihatsu mendukung Perodua, sedangkan Proton mendapat suntikan dari Geely asal China yang menguasai hampir 50% saham. Selain itu, peran pemerintah dalam memproteksi industri nasional juga menjadi faktor pendukung.

Pasar mobil Malaysia juga terdorong oleh pertumbuhan penjualan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan mobil hybrid. Pada semester I/2025, penjualan EV Malaysia melonjak 91% secara tahunan menjadi 12.733 unit. Sementara itu, penjualan kendaraan hibrida tumbuh 12% menjadi 17.480 unit.

Baca Juga

Di sisi lain, pasar otomotif Indonesia menghadapi tekanan berat. Penjualan mobil nasional anjlok 22,6% menjadi sebesar 57.760 unit pada bulan Juni 2025, menjadi penurunan terdalam sejak Maret 2024. Tekanan ekonomi, pelemahan daya beli, dan pengetatan kredit konsumen dinilai menjadi penyebab utama.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa masyarakat kelas menengah Indonesia mengalami kontraksi, dari 21,4% populasi pada 2019 menjadi hanya 17,1% pada 2024. Dampaknya terasa langsung pada sektor otomotif dan industri lain yang bergantung pada konsumsi rumah tangga menengah.

Pasar mobil terbesar ketiga di Asean, yakni Thailand naik 3,6% menjadi 149.501 unit pada kuartal kedua tahun ini. Sementara itu Vietnam mencatat peningkatan sebesar 18% menjadi 90.772 unit.

Dengan peta industri yang mulai bergeser, dominasi Indonesia di pasar otomotif Asean kini terancam, sedangkan Malaysia memanfaatkan momentum dengan dukungan kuat industri domestik serta elektrifikasi di sektor otomotif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy
Premium
1 jam yang lalu

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)
Premium
3 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Malaysia Tegas Sebut Laut Sulawesi, Bukan Blok Ambalat

Malaysia Tegas Sebut Laut Sulawesi, Bukan Blok Ambalat

Dulu SBY Pertahankan Ambalat, Kini Prabowo dan Malaysia Mau Olah Bersama

Dulu SBY Pertahankan Ambalat, Kini Prabowo dan Malaysia Mau Olah Bersama

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

DFSK Siapkan Strategi Genjot Penjualan Niaga di Tengah Lesunya Pasar Otomotif Semester II/2025

DFSK Siapkan Strategi Genjot Penjualan Niaga di Tengah Lesunya Pasar Otomotif Semester II/2025

Truk Impor China Banjiri RI, Industri Karoseri Lokal Terancam PHK Massal

Truk Impor China Banjiri RI, Industri Karoseri Lokal Terancam PHK Massal

Catatan Cuan AUTO, DRMA Cs saat Pasar Otomotif Domestik Lesu

Catatan Cuan AUTO, DRMA Cs saat Pasar Otomotif Domestik Lesu

Tarif Trump Berlaku Hari Ini 7 Agustus, RI Bukan yang Terendah di Asean

Tarif Trump Berlaku Hari Ini 7 Agustus, RI Bukan yang Terendah di Asean

Skate Asia 2025 di Jakarta

Skate Asia 2025 di Jakarta

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Malaysia Salip Indonesia jadi Pasar Mobil Terbesar di Asean
Bisnis Otomotif
8 menit yang lalu

Malaysia Salip Indonesia jadi Pasar Mobil Terbesar di Asean

Truk Impor China Banjiri RI, Industri Karoseri Lokal Terancam PHK Massal
Mobil
3 jam yang lalu

Truk Impor China Banjiri RI, Industri Karoseri Lokal Terancam PHK Massal

Mitsubishi Raih 4.110 SPK di GIIAS 2025, Destinator Paling Laris
Mobil
4 jam yang lalu

Mitsubishi Raih 4.110 SPK di GIIAS 2025, Destinator Paling Laris

Nissan Bakal PHK Massal di Kantor Regional Eropa
Bisnis Otomotif
06 Agt 2025 | 17:41 WIB

Nissan Bakal PHK Massal di Kantor Regional Eropa

Honda Kantongi 1.908 Order di GIIAS 2025, Brio hingga Step WGN Terlaris
Mobil
06 Agt 2025 | 17:05 WIB

Honda Kantongi 1.908 Order di GIIAS 2025, Brio hingga Step WGN Terlaris

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nissan Bakal PHK Massal di Kantor Regional Eropa

2

Mitsubishi Raih 4.110 SPK di GIIAS 2025, Destinator Paling Laris

3

Truk Impor China Banjiri RI, Industri Karoseri Lokal Terancam PHK Massal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

DFSK Siapkan Strategi Genjot Penjualan Niaga di Tengah Lesunya Pasar Otomotif Semester II/2025

DFSK Siapkan Strategi Genjot Penjualan Niaga di Tengah Lesunya Pasar Otomotif Semester II/2025

Penjualan Mobil Baru Lesu, Konsumer Geser ke Pasar Mobkas?

Penjualan Mobil Baru Lesu, Konsumer Geser ke Pasar Mobkas?

Ini 5 Mobil Listrik yang Mejeng di GIIAS 2025, Tawarkan Harga Murah hingga Desain Premium

Ini 5 Mobil Listrik yang Mejeng di GIIAS 2025, Tawarkan Harga Murah hingga Desain Premium

Hyundai Luncurkan Stargazer Cartenz di GIIAS 2025, Segini Harganya

Hyundai Luncurkan Stargazer Cartenz di GIIAS 2025, Segini Harganya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Yaqut Cholil Qoumas Usai Jalani Pemeriksaan di KPK
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nissan Bakal PHK Massal di Kantor Regional Eropa

2

Mitsubishi Raih 4.110 SPK di GIIAS 2025, Destinator Paling Laris

3

Truk Impor China Banjiri RI, Industri Karoseri Lokal Terancam PHK Massal