Mitsubishi Raih 4.110 SPK di GIIAS 2025, Destinator Paling Laris

Mitsubishi meraih 4.110 SPK di GIIAS 2025, dengan Destinator sebagai favorit, menyumbang 47% penjualan. Capaian ini naik 22,57% dari tahun sebelumnya.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 13:01
Debut global Mitsubishi Destinator di Jakarta pada Kamis (17/7/2025). Bisnis/Rizqi Rajendra
Debut global Mitsubishi Destinator di Jakarta pada Kamis (17/7/2025). Bisnis/Rizqi Rajendra
Ringkasan Berita
  • Mitsubishi meraih 4.110 SPK di GIIAS 2025, meningkat 22,57% dibandingkan tahun sebelumnya.
  • Model Mitsubishi Destinator menjadi favorit dengan 1.900 SPK, atau 47% dari total penjualan.
  • Destinator tersedia dalam tiga varian: Ultimate, Exceed, dan GLS, dengan harga mulai dari Rp385 juta hingga Rp465 juta.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Produsen mobil asal Jepang, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menorehkan capaian penjualan positif di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, pada 24 Juli-3 Agustus 2025 di ICE BSD City, Tangerang.

Presiden Direktur PT MMKSI, Atsushi Kurita mengapresiasi antusiasme konsumen terhadap berbagai produk Mitsubishi, sehingga totalnya perseroan meraih 4.110 surat pemesanan kendaraan (SPK).

"Capaian luar biasa yang kami raih di GIIAS 2025 merupakan hadiah terbaik dalam perayaan 55 tahun perjalanan kami di Indonesia," ujar Kurita dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/8/2025). 

Adapun, total SPK tersebut telah melampaui target yang telah ditentukan perseroan. Mitsubishi Destinator menjadi andalan dengan meraih 1.900 SPK atau 47% dari total penjualan. 

"Kepercayaan para pelanggan terhadap produk kami, khususnya Destinator, menjadi simbol kuat bahwa apa yang kami hadirkan tidak hanya memenuhi ekspektasi, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan hidup pelanggan kami ke depannya," katanya.

Perlu diketahui, Mitsubishi All-New Destinator diperkenalkan dalam tiga varian untuk pasar Indonesia, yakni Ultimate, Exceed, dan GLS.

Tipe terendah yakni GLS dihargai Rp385 juta, lalu tipe Exceed Rp405 juta, dan tipe Ultimate dibanderol senilai Rp465 juta. Sebagai catatan, harga tersebut hanya berlaku sejak awal peluncuran di GIIAS 2025 hingga akhir September 2025.

Ketiga model tersebut akan diproduksi lokal (completely knocked down/CKD) di fasilitas perakitan Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Selama 12 hari pameran, hampir 2.000 pengunjung yang telah menjajal deretan mobil Mitsubishi melalui sesi test drive. Adapun, MMKSI telah menyediakan total 6 unit test drive termasuk 4 unit Destinator, 1 unit Xforce, dan 1 unit Pajero Sport.

Sebagai perbandingan, berdasarkan catatan Bisnis.com, pada ajang GIIAS 2024, Mitsubishi meraih sebanyak 3.353 SPK. Artinya, capaian SPK Mitsubishi di GIIAS 2025 mengalami kenaikan 22,57% (year-on-year/YoY) dibandingkan gelaran tahun sebelumnya.

Kala itu, Mitsubishi Xpander, termasuk Xpander Cross menjadi tulang punggung penjualan MMKSI di ajang GIIAS 2024, dengan berkontribusi sebesar 45%.

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Rio Sandy Pradana

