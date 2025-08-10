Satu Merek Beragam Kebutuhan, Konsumen Daihatsu Kumpul di Cirebon

Acara Daihatsu di Cirebon pada 10 Agustus 2025 menampilkan modifikasi mobil dan UMKM, memperkuat sinergi konsumen dengan hiburan dan festival kuliner.

Bisnis.com, JAKARTA- Berbagai gubahan mobil Daihatsu bersolek di Lapangan Arhanud, Cirebon, pada Minggu (10/8/2025). Mulai dari mobil city car klasik Ceria hingga kendaraan niaga berbasis Zebra dan Gran Max.

Belum lagi mobil keluarga yang ikonik sebagai salah satu pemegang pangsa pasar, Daihatsu Xenia. Modifikasi simpel Xenia, cukup cocok dengan gaya anak muda, inovatif dan “gaul”.

Lantas hadir juga model Terios yang banyak dipoles jadi lebih gagah, dikesankan bisa melindas berbagai medan, dari terjal maupun jalan raya.

Namun hal paling melekat dari acara kumpul-kumpul ini ialah kehadiran banyak mode mobil Daihatsu yang dijadikan “toko berjalan”.

Salah satunya adalah UMKM kuliner Papa Cookies. Panganan ringan yang berasal dari Jogjakarta itu telah melebarkan sayap bisnis hingga membuka beberapa cabang di Cirebon.

Papa Cookies menjadikan Gran Max andalan menunjang operasional harian.

"Biasa untuk angkut bahan, mengantar pesanan, hingga keliling menjajakan produk,” ungkap Livia, pramuniaga Papa Cookies di Lapangan Arhanud, Cirebon.

Dia mengungkapkan Daihatsu Gran Max bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

“Untuk antar pesanan saja, bisa muat 200 pak kue sekali jalan,” tambahnya.

Sri Agung Handayani selaku Marketing Director dan Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor mengungkapkan kegiatan ini dimaksudkan agar para konsumen bisa saling menjalin sinergi.

Melalui kegiatan ini, jelasnya, bisa menumbuhkan rasa kebersamaan para pelanggan. Ada penghobi mobil petualang, para pedagang, hingga pengguna harian.

“Daihatsu bangga dapat turut ambil bagian dalam penyelengaraan acara yang membumikan semangat kebersamaan dan kebahagiaan masyarakat di Indonesia. Pesta rakyat Kumpul Sahabat Cirebon merupakan kota ini menjadi destinasi ketiga dari rangkaian Daihatsu Kumpul Sahabat tahun ini”, ujar Sri Agung.

Acara ini dipenuhi dengan beragam aktivitas hiburan yang dapat dinikmati semua kalangan, mulai dari rolling thunder, senam Fun Zumba, ragam festival UMKM yang menjajakan berbagai kuliner dan barang menarik lainnya.

Selain itu, Daihatsu juga hadirkan penampilan spesial dari grup band ternama D’MASIV pada sore harinya yang akan semakin mewarnai akhir pekan masyarakat Cirebon dengan lagu andalan terbaru “Bahagia Sejak Pertama”.