Konsumen Daihatsu Kumpul di Cirebon, Gran Max Jadi Andalan Niaga

Daihatsu Gran Max jadi andalan UMKM di Cirebon, dukung operasional bisnis dengan layanan purnajual andal. Acara Daihatsu Kumpul Sahabat pererat hubungan pelanggan.
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 08:15
Daihatsu Gran Max jadi andalan para pengusaha UMKM untuk menunjang operasional, bisa mengangkut barang maupun orang/Ist
Daihatsu Gran Max jadi andalan para pengusaha UMKM untuk menunjang operasional, bisa mengangkut barang maupun orang/Ist
Ringkasan Berita
  • Daihatsu Gran Max menjadi andalan bagi pengusaha UMKM di Jawa Barat untuk operasional bisnis, karena multifungsi dan layanan purnajual yang andal.
  • Acara 'Daihatsu Kumpul Sahabat' di Cirebon menampilkan berbagai kegiatan hiburan dan apresiasi kepada pelanggan setia serta kontribusi sosial melalui donasi unit transmisi ke SMK.
  • Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan Daihatsu dengan pelanggan dan mendukung pemberdayaan UMKM serta kegiatan sosial di Cirebon.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA- Daihatsu Gran Max jadi andalan para pengusaha UMKM untuk menunjang operasional, bisa mengangkut barang maupun orang.

Mobil pikap Daihatsu Gran Max pun menopang penjualan Daihatsu di Jawa Barat. Segmen pengguna Gran Max pun beragam, dari penghobi hingga pebisnis kuliner.

Bagi penghobi, Daihatsu Gran Max versi penumpang yakni Luxio bisa disulap jadi lebih elegan dan sporti. Hal ini menghiasi pemandangan selama kegiatan 'Daihatsu Kumpul Sahabat', di Cirebon, pada Minggu (10/8/2025).

Hingga kini, sebagaimana diakui Kepala Wilayah Jawa Barat PT Astra International Tbk. Daihatsu Sales Operation Arief Budianto, Gran Max jadi salah satu penyumbang penjualan terbesar.

“Selain Sigra, Pikap Gran Max jadi salah satu penjualan tiga besar, di bawahnya ada Terios,” ungkap Arief.

Dia mengatakan mobil serbaguna Gran Max banyak diandalkan pebisnis skala UMKM. Pasalnya, tambah Arief, selain model mobil yang multifungsi, keandalan layanan purnajual Daihatsu, membangun rasa aman bagi para konsumen.

“Jaringan layanan kami cukup banyak, hal ini menjamin kebutuhan servis maupun komponen mobil dari para konsumen, terlebih lagi ini jadi aset produktif,” tambah Arief.

Hal senada dikatakan mitra UMKM kuliner Papa Cookies. Panganan ringan yang berasal dari Jogjakarta itu telah melebarkan sayap bisnis hingga membuka beberapa cabang di Cirebon.

Papa Cookies menjadikan Gran Max andalan menunjang operasional harian. “Biasa untuk angkut bahan, mengantar pesanan, hingga keliling menjajakan produk,” ungkap Livia, pramuniaga Papa Cookies di Lapangan Arhanud, Cirebon.

Dia mengungkapkan Daihatsu Gran Max bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. “Untuk antar pesanan saja, bisa muat 200 pak kue sekali jalan,” tambahnya.

Di sisi lain, acara Daihatsu Kumpul Sahabat kali ini merupakan yang kedua selama tahun ini. Kegiatan dipenuhi dengan acara hiburan yang seru.

Selain fasilitas hiburan, Daihatsu juga berikan apresiasi berupa donasi unit transmisi secara simbolis kepada salah satu SMK di Jawa Barat yang termasuk ke dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR).

Pada acara ini, Daihatsu juga memberikan apresiasi khusus bagi pelanggan setia pengguna mobil Daihatsu, yakni Imelda Kurniawan.

Domestic Marketing Division Head PT Astra Daihatsu Motor Budi Mahendra menyatakan  kegiatan ini diharapkan dapat mempererat hubungan Daihatsu dengan pelanggan sekaligus memberi kontribusi nyata bagi masyarakat.  

“Kami berharap melalui Daihatsu Kumpul Sahabat di Cirebon, Daihatsu dapat semakin dekat dengan para pelanggan setia sekaligus memberikan ruang interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Bukan hanya sebagai ajang hiburan keluarga, tetapi juga sebagai wujud nyata dukungan kami dalam mendorong kegiatan sosial dan pemberdayaan UMKM di Kota Cirebon,” ungkap Budi Mahendra.

 

 

 

Penulis : Kahfi
Editor : Kahfi

