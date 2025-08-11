Penjualan BYD Tembus 16.427 Unit per Juli 2025, M6 Paling Diburu

Penjualan BYD di Indonesia mencapai 16.427 unit hingga Juli 2025, dengan model M6 sebagai yang terlaris. Pasar mobil listrik tumbuh meski otomotif lesu.

Bisnis.com, JAKARTA – Produsen mobil listrik asal China, BYD mencatatkan penjualan moncer sepanjang Januari-Juli 2025. Adapun, model MPV listrik BYD M6 menjadi tulang punggung penjualan perseroan.

Menilik data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), BYD mencatatkan penjualan secara wholesales sebanyak 16.427 unit. Sementara itu, penjualan ritelnya sebesar 16.532 unit.

Secara terperinci, produk mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) yang paling diburu konsumen yaitu BYD M6 dengan mencatatkan penjualan sebanyak 7.143 unit, atau 43,48% dari total penjualan wholesales.

Di urutan kedua ada BYD Sealion 7 yang meraih angka sebanyak 6.395 unit, disusul BYD Atto 3 yang membukukan penjualan 1.364 unit.

Berturut-turut, mobil listrik BYD yang paling diburu konsumen yakni BYD Seal sebesar 999 unit dan BYD Dolphin 429 unit. Adapun, di data Gaikindo tercatat penjualan model BYD E6-GS sebanyak 97 unit, namun tipe itu hanya dijual khusus armada taksi Blue Bird.

Teranyar, BYD telah meluncurkan model city car terbarunya, BYD Atto 1 di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2025. Meski demikian, data penjualan Atto 1 belum tercatat.

BYD Atto 1 pun menjadi sorotan publik, sebab harganya beririsan dengan mobil low cost green car (LCGC). BYD Atto 1 itu dibanderol mulai dari Rp195 juta untuk varian Dynamic, sementara tipe Premium dihargai senilai Rp235 juta OTR Jakarta.

Alhasil, BYD Indonesia optimistis penjualan mobil listrik (electric vehicle/EV) akan tumbuh pada semester II/2025.

Head of Marketing, PR & Government BYD Indonesia Luther T. Panjaitan mengatakan, optimisme tersebut sejalan dengan pertumbuhan pangsa pasar (market share) mobil listrik yang meningkat secara eksponensial di Indonesia.

“Dari dua tahun lalu, mobil listrik itu hanya sekitar 3% [market share], tahun lalu sudah mencapai 5%, dan di semester I/2025 telah mencapai hampir 10%. Artinya, ada peningkatan EV awareness yang cukup tinggi,” ujar Luther kepada Bisnis dikutip Senin (11/8/2025).

Di lain sisi, pasar otomotif masih lesu sepanjang Januari-Juli 2025. Total penjualan mobil wholesales sebanyak 435.390 unit, atau merosot 10,1% YoY dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebanyak 484.250 unit.

Sementara itu penjualan mobil secara ritel pun menyusut 10,8% menjadi 453.278 unit, dibandingkan pada 7 bulan pertama 2024 yang sebanyak 508.041 unit.

Daftar Mobil Listrik BYD Terlaris Januari-Juli 2025:

1. BYD M6: 7.143 unit

2. BYD Sealion 7: 6.395 unit

3. BYD Atto 3: 1.364 unit

4. BYD Seal: 999 unit

5. BYD Dolphin: 429 unit

6. BYD E6-GS: 97 unit (khusus Blue Bird)

Total: 16.427 unit