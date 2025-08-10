Balapan Penjualan Mobil China Juli 2025: BYD Jawara, Chery & Wuling Membayangi

Pada Juli 2025, BYD memimpin penjualan mobil China dengan 2.335 unit, diikuti Chery dan Wuling. Total penjualan wholesales turun 18,4% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA – Sederet pabrikan otomotif asal China saling berlomba mencatatkan penjualan terlaris pada Juli 2025. Adapun, BYD masih memimpin pasar, melibas capaian Wuling, Chery hingga Aion.

Data Gaikindo menunjukkan, penjualan mobil secara wholesales pada Juli 2025 sebesar 60.552 unit, atau turun 18,4% secara year-on-year (yoy) dibandingkan Juli 2024 sebanyak 74.230 unit.

Sementara itu, penjualan mobil secara ritel alias dari dealer ke konsumen juga ambrol 17% yoy menjadi 62.770 unit pada Juli 2025, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 75.588 unit.

Di urutan pertama mobil China terlaris masih dihuni oleh BYD yang mencatatkan penjualan wholesales 2.335 unit pada Juli, angka itu naik 12,31% (month-to-month/MtM) dibandingkan bulan sebelumnya.

Beberapa model BYD yang dipasarkan di Indonesia yakni BYD Sealion 7, BYD M6, BYD Atto 3, BYD Seal dan BYD Dolphin. Adapun, BYD baru saja meluncurkan Atto 1 di ajang GIIAS 2025 yang cukup mencuri perhatian karena harganya di bawah Rp200 juta, setara LCGC.

Berikutnya, di urutan kedua ada Chery yang menorehkan angka penjualan 1.593 unit pada Juli 2025, namun angka itu turun 29,85% secara bulanan dibandingkan Juni sebanyak 2.271 unit.

Sederet model Chery, di antaranya Chery J6, Chery E5 EV, Chery Tiggo 7 dan Tiggo 8 CSH. Chery pun berkomitmen untuk memproduksi lokal seluruh kendaraannya di pabrik PT Handal Indonesia Motor (HIM) di Bekasi, Jawa Barat.

Jenama otomotif asal Negeri Tirai Bambu lainnya, yakni Wuling mencatatkan angka penjualan 1.256 unit, disusul sub-merek premium Grup BYD, yakni Denza yang meraih sebanyak 523 unit pada Juli 2025.

Berikutnya, Aion yang dinaungi oleh Grup Indomobil mencatatkan angka penjualan 421 unit, diikuti Geely yang menorehkan 249 unit.

Berturut-turut, mobil China lainnya yang mencatatkan penjualan terlaris pada Juli 2025 yakni Morris Garage sebanyak 151 unit, XPeng 75 unit, Jetour 59 unit dan DFSK 58 unit.

Secara keseluruhan, sepanjang Januari-Juli 2025, total penjualan mobil wholesales sebanyak 435.390 unit, atau merosot 10,1% YoY dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebanyak 484.250 unit.

Penjualan mobil secara ritel pun menyusut 10,8% menjadi 453.278 unit, dibandingkan pada 7 bulan pertama 2024 yang sebanyak 508.041 unit.

Daftar Merek Mobil China Terlaris pada Juli 2025:

1. BYD: 2.335 unit

2. Chery: 1.593 unit

3. Wuling: 1.256 unit

4. Denza: 523 unit

5. Aion: 421 unit

6. Geely: 249 unit

7. Morris Garage: 151 unit

8. XPeng: 75 unit

9. Jetour: 59 unit

10. DFSK: 58 unit