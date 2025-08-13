Bisnis Indonesia Premium
Mobil China Jaecoo Resmikan Dealer Baru di Jakarta Utara

Produsen mobil China, Jaecoo telah meresmikan dealer baru di Jakarta Utara.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 20:55
Pembukaan dealer baru Jaecoo Arta Pluit (Dok. Jaecoo)
Pembukaan dealer baru Jaecoo Arta Pluit (Dok. Jaecoo)

Bisnis.com, JAKARTA – Produsen otomotif asal China, Jaecoo resmi membuka dealer terbarunya di kawasan Pluit, Jakarta Utara dengan konsep 3S (sales, service, sparepart).

Country Director Jaecoo Indonesia Max Zhou mengatakan, alasan perseroan memilih lokasi tersebut karena Pluit merupakan kawasan yang berkembang dalam bidang ekonomi, bisnis, dan gaya hidup premium. 

"Kami berharap, dengan kehadiran Jaecoo di Pluit, kami dapat memenuhi kebutuhan otomotif, terutama SUV premium, bagi masyarakat yang tinggal di sini,” ujar Max dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

Lebih lanjut, dia mengatakan, dealer tersebut berdiri di atas lahan seluas 2.112 meter persegi, dengan luas bangunan 1.576 meter persegi.

Dealer Jaecoo Arta Pluit itu pun menampilkan sederet lini kendaraan premium Jaecoo, termasuk Jaecoo J7 Super Hybrid System atau Plug-in Hybrid Vehicle (PHEV).

Adapun, perseroan juga telah meluncurkan mobil Listrik Jaecoo J5 EV yang debut di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. Selain itu, perseroan juga merilis model SUV premium J8 ARDIS PHEV.

Tak hanya memperluas portofolio produk, Jaecoo juga berkomitmen untuk memulai perakitan lokal (CKD) untuk model J7 SHS di fasilitas PT Handal Indonesia Motor. Produksi dalam negeri juga direncanakan akan melibatkan model lain, termasuk J5 EV dan lini J8.

Alhasil, dengan pembukaan dealer Jaecoo Arta Pluit, Jaecoo Indonesia menegaskan strategi jangka panjangnya untuk memperkuat jaringan distribusi dan layanan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Jakarta.

Sebelumnya, Jaecoo telah mengumumkan strategi ekspansi jaringan dealer dengan target sebanyak 40 cabang di seluruh Indonesia hingga akhir 2025.

Mengacu data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales Jaecoo per Juli 2025 tercatat sebanyak 120 unit.

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Denis Riantiza Meilanova

