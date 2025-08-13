Hyundai Raup 3.017 SPK di GIIAS 2025, Stargazer Cartenz Jadi Primadona

Hyundai meraih 3.017 SPK di GIIAS 2025, dengan Stargazer Cartenz sebagai primadona. Meski turun 16,33% dari 2024, minat tinggi pada inovasi Hyundai tetap terlihat.

Bisnis.com, JAKARTA – Produsen mobil asal Korea Selatan, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menorehkan capaian positif pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2025 yang digelar 24 Juli–3 Agustus 2025 di ICE BSD City, Tangerang.

President Director Hyundai Motors Indonesia, Ju Hun Lee mengatakan, perseroan mengapresiasi antusiasme pengunjung terhadap lini produk Hyundai. Alhasil, pada GIIAS 2025, Hyundai membukukan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) sebanyak 3.017 unit.

"Capaian ini membuktikan kepercayaan yang terus tumbuh terhadap solusi mobilitas Hyundai, serta memperkuat komitmen kami untuk menghadirkan produk dan layanan yang memberikan nilai lebih bagi pelanggan," ujar Ju Hun Lee dalam keterangannya, dikutip Rabu (13/8/2025).

Kendati demikian, berdasarkan catatan Bisnis, pada GIIAS 2024, Hyundai mengantongi SPK sebanyak 3.606 unit. Artinya, dibandingkan GIIAS tahun lalu, capaian Hyundai di GIIAS 2025 turun 16,33% (year-on-year/YoY).

Sebagai pengingat, Hyundai resmi melakukan peluncuran global perdana untuk model Stargazer Cartenz dan Cartenz X di ajang GIIAS 2025. Model tersebut pun menjadi primadona dan meraih penghargaan Favourite Passenger Car MPV.

Adapun, dua model anyar ini dibekali berbagai fitur modern yang mendukung kenyamanan dan keselamatan berkendara, seperti Hyundai SmartSense, Shift-by-Wire, Built-in Navigation, hingga sistem peringatan parkir depan.

Model Stargazer Cartenz dan Cartenz X dibanderol harga on-the-road Jakarta mulai dari Rp269,9 juta untuk varian Cartenz Trend MT, hingga Rp391,9 juta untuk Cartenz X Prime Package.

“Minat yang tinggi terhadap produk Hyundai di GIIAS 2025 mencerminkan apresiasi yang semakin besar terhadap inovasi dan teknologi yang kami tawarkan—terutama Stargazer Cartenz," ujar COO PT HMID, Fransiscus Soerjopranoto menambahkan.

Adapun, di antara semua model Hyundai yang dipamerkan, Stargazer memimpin dengan jumlah SPK tertinggi dari total penjualan selama GIIAS, diikuti oleh New Creta dan All-New Palisade.

Menilik data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sepanjang Januari-Juli 2025, penjualan wholesales Hyundai sebanyak 12.427 unit. Sementara itu, penjualan ritelnya sebesar 12.985 unit.