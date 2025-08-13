Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hyundai Raup 3.017 SPK di GIIAS 2025, Stargazer Cartenz Jadi Primadona

Hyundai meraih 3.017 SPK di GIIAS 2025, dengan Stargazer Cartenz sebagai primadona. Meski turun 16,33% dari 2024, minat tinggi pada inovasi Hyundai tetap terlihat.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 12:14
Share
Pengunjung memadati ruang pamer mobil saat berlangsungnya acara Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (25/7/2025)./Bisnis-Eusebio Chrysnamurti
Pengunjung memadati ruang pamer mobil saat berlangsungnya acara Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (25/7/2025)./Bisnis-Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • Hyundai Motors Indonesia mencatat 3.017 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) di GIIAS 2025, meskipun mengalami penurunan 16,33% dibandingkan tahun sebelumnya.
  • Model Stargazer Cartenz dan Cartenz X menjadi sorotan utama di GIIAS 2025, meraih penghargaan Favourite Passenger Car MPV dan memimpin penjualan Hyundai selama pameran.
  • Hyundai meluncurkan Stargazer Cartenz dengan fitur-fitur modern seperti Hyundai SmartSense dan Shift-by-Wire, dengan harga mulai dari Rp269,9 juta hingga Rp391,9 juta.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Produsen mobil asal Korea Selatan, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menorehkan capaian positif pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2025 yang digelar 24 Juli–3 Agustus 2025 di ICE BSD City, Tangerang.

President Director Hyundai Motors Indonesia, Ju Hun Lee mengatakan, perseroan mengapresiasi antusiasme pengunjung terhadap lini produk Hyundai. Alhasil, pada GIIAS 2025, Hyundai membukukan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) sebanyak 3.017 unit.

"Capaian ini membuktikan kepercayaan yang terus tumbuh terhadap solusi mobilitas Hyundai, serta memperkuat komitmen kami untuk menghadirkan produk dan layanan yang memberikan nilai lebih bagi pelanggan," ujar Ju Hun Lee dalam keterangannya, dikutip Rabu (13/8/2025).

Kendati demikian, berdasarkan catatan Bisnis, pada GIIAS 2024, Hyundai mengantongi SPK sebanyak 3.606 unit. Artinya, dibandingkan GIIAS tahun lalu, capaian Hyundai di GIIAS 2025 turun 16,33% (year-on-year/YoY).

Sebagai pengingat, Hyundai resmi melakukan peluncuran global perdana untuk model Stargazer Cartenz dan Cartenz X di ajang GIIAS 2025. Model tersebut pun menjadi primadona dan meraih penghargaan Favourite Passenger Car MPV.

Adapun, dua model anyar ini dibekali berbagai fitur modern yang mendukung kenyamanan dan keselamatan berkendara, seperti Hyundai SmartSense, Shift-by-Wire, Built-in Navigation, hingga sistem peringatan parkir depan. 

Baca Juga

Model Stargazer Cartenz dan Cartenz X dibanderol harga on-the-road Jakarta mulai dari Rp269,9 juta untuk varian Cartenz Trend MT, hingga Rp391,9 juta untuk Cartenz X Prime Package. 

“Minat yang tinggi terhadap produk Hyundai di GIIAS 2025 mencerminkan apresiasi yang semakin besar terhadap inovasi dan teknologi yang kami tawarkan—terutama Stargazer Cartenz," ujar COO PT HMID, Fransiscus Soerjopranoto menambahkan.

Adapun, di antara semua model Hyundai yang dipamerkan, Stargazer memimpin dengan jumlah SPK tertinggi dari total penjualan selama GIIAS, diikuti oleh New Creta dan All-New Palisade.

Menilik data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sepanjang Januari-Juli 2025, penjualan wholesales Hyundai sebanyak 12.427 unit. Sementara itu, penjualan ritelnya sebesar 12.985 unit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bos Djarum Victor Hartono Bicara Soal K-Pop
Premium
17 menit yang lalu

Bos Djarum Victor Hartono Bicara Soal K-Pop

Bisikan Terbaru Target Saham Batu Bara RI PTBA Cs Usai Rilis Lapkeu
Premium
1 jam yang lalu

Bisikan Terbaru Target Saham Batu Bara RI PTBA Cs Usai Rilis Lapkeu

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Daftar 10 Merek Mobil Terlaris Juli 2025: Toyota Juara, Suzuki Salip Honda

Daftar 10 Merek Mobil Terlaris Juli 2025: Toyota Juara, Suzuki Salip Honda

10 Produsen Mobil Terbesar Semester I/2025: Toyota hingga Wuling

10 Produsen Mobil Terbesar Semester I/2025: Toyota hingga Wuling

Mobil China Makin Ramai di Jalan, Kalahkan Merek Asal Korea Selatan

Mobil China Makin Ramai di Jalan, Kalahkan Merek Asal Korea Selatan

Ini Alasan Pengusaha Beli Mobil Mewah dengan Cara Kredit

Ini Alasan Pengusaha Beli Mobil Mewah dengan Cara Kredit

Hyundai Luncurkan Stargazer Cartenz di GIIAS 2025, Segini Harganya

Hyundai Luncurkan Stargazer Cartenz di GIIAS 2025, Segini Harganya

Penjualan Hyundai Januari 2025 Moncer, Ditopang Creta & Stargazer

Penjualan Hyundai Januari 2025 Moncer, Ditopang Creta & Stargazer

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

Penjualan Mobil Masih Lesu, Kecepatannya Seperti saat Pandemi

Penjualan Mobil Masih Lesu, Kecepatannya Seperti saat Pandemi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Hyundai Raup 3.017 SPK di GIIAS 2025, Stargazer Cartenz Jadi Primadona
Bisnis Otomotif
32 menit yang lalu

Hyundai Raup 3.017 SPK di GIIAS 2025, Stargazer Cartenz Jadi Primadona

Penjualan Mobil Lesu, Suzuki Geber Model Fronx hingga Akhir Tahun
Mobil
14 jam yang lalu

Penjualan Mobil Lesu, Suzuki Geber Model Fronx hingga Akhir Tahun

Daihatsu Andalkan Sigra dan Gran Max di Tengah Lesunya Pasar Otomotif
Bisnis Otomotif
18 jam yang lalu

Daihatsu Andalkan Sigra dan Gran Max di Tengah Lesunya Pasar Otomotif

Isuzu Kantongi 969 Orderan di GIIAS 2025, Elf Paling Laris
Mobil
18 jam yang lalu

Isuzu Kantongi 969 Orderan di GIIAS 2025, Elf Paling Laris

Honda Blak-blakan Soal Penyebab Penjualan Mobil Masih Loyo
Bisnis Otomotif
20 jam yang lalu

Honda Blak-blakan Soal Penyebab Penjualan Mobil Masih Loyo

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Penjualan Mobil Lesu, Suzuki Geber Model Fronx hingga Akhir Tahun

2

Honda Blak-blakan Soal Penyebab Penjualan Mobil Masih Loyo

3

Isuzu Kantongi 969 Orderan di GIIAS 2025, Elf Paling Laris

4

Daihatsu Andalkan Sigra dan Gran Max di Tengah Lesunya Pasar Otomotif

5

Toyota Pimpin Pasar Mobil per Juli 2025, Innova Masih Primadona

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penjualan Mobil Juli 2025 Turun 18,4% Meski Ada GIIAS, Toyota Tetap Pimpin Pasar

Penjualan Mobil Juli 2025 Turun 18,4% Meski Ada GIIAS, Toyota Tetap Pimpin Pasar

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

DFSK Siapkan Strategi Genjot Penjualan Niaga di Tengah Lesunya Pasar Otomotif Semester II/2025

DFSK Siapkan Strategi Genjot Penjualan Niaga di Tengah Lesunya Pasar Otomotif Semester II/2025

Penjualan Mobil Baru Lesu, Konsumer Geser ke Pasar Mobkas?

Penjualan Mobil Baru Lesu, Konsumer Geser ke Pasar Mobkas?

Ini 5 Mobil Listrik yang Mejeng di GIIAS 2025, Tawarkan Harga Murah hingga Desain Premium

Ini 5 Mobil Listrik yang Mejeng di GIIAS 2025, Tawarkan Harga Murah hingga Desain Premium

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Abraham Samad Diperiksa Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Penjualan Mobil Lesu, Suzuki Geber Model Fronx hingga Akhir Tahun

2

Honda Blak-blakan Soal Penyebab Penjualan Mobil Masih Loyo

3

Isuzu Kantongi 969 Orderan di GIIAS 2025, Elf Paling Laris

4

Daihatsu Andalkan Sigra dan Gran Max di Tengah Lesunya Pasar Otomotif

5

Toyota Pimpin Pasar Mobil per Juli 2025, Innova Masih Primadona