Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Produsen Ban Dunlop Tangkap Peluang dari Tren Mobil Listrik di RI

Dunlop memanfaatkan tren mobil listrik di Indonesia dengan menguji ban khusus BEV seperti LM705, siap bersaing di pasar yang didominasi pabrikan China.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 14:03
Share
Ilustrasi kendaraan listrik. /Freepik
Ilustrasi kendaraan listrik. /Freepik
Ringkasan Berita
  • PT Sumi Rubber Indonesia, produsen ban Dunlop, memanfaatkan tren mobil listrik di Indonesia dengan mempersiapkan ban khusus untuk kendaraan listrik berbasis baterai.
  • Dunlop LM705, salah satu produk unggulan, diuji pada Hyundai Ioniq 5 dan menunjukkan performa yang nyaman, senyap, dan responsif selama 30 hari pengujian.
  • Dunlop melihat peluang besar dari dominasi pabrikan mobil listrik asal China di pasar Indonesia, dengan menawarkan berbagai model ban yang kompatibel untuk mobil listrik.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Produsen ban Dunlop, PT Sumi Rubber Indonesia tengah memaksimalkan peluang cuan dari maraknya mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) di pasar Tanah Air.

General Manager Replacement Sales PT Sumi Rubber Indonesia, Hesron Hutabarat mengatakan, perseroan berkomitmen untuk terus mendukung era kendaraan listrik, dengan mempersiapkan rangkaian uji teknis untuk pasar penggantian (replacement) ban khusus untuk mobil BEV.

"Kendaraan listrik membutuhkan ban yang bukan hanya senyap, tetapi juga memiliki load index optimal dan kenyamanan maksimal," ujar Hesron dalam keterangannya, Kamis (14/8/2025).

Adapun, salah satu produk andalan perseroan yakni Dunlop LM705 yang dipilih sebagai ban uji pada Hyundai Ioniq 5. Dia mengatakan, selama 30 hari pengujian, Dunlop LM705 membuktikan performa yang nyaman, senyap dan responsif.

"Dengan teknologi seperti pada SP Sport LM705, Dunlop siap menjadi pilihan utama bagi pengguna mobil listrik di Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Dunlop juga menangkap peluang dari pabrikan asal China yang kini mendominasi pasar. Menurutnya, hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan besar untuk penetrasi pasar ban nasional.

Terlebih, sederet mobil listrik baru asal China telah meramaikan pasar domestik melalui pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2025 yang digelar pada 24 Juli-3 Agustus 2025 di ICE BSD, Tangerang.

Misalnya, BYD meluncurkan Atto 1 yang harganya setara LCGC, dibanderol mulai dari Rp195 juta untuk varian Dynamic, sementara tipe Premium dihargai senilai Rp235 juta OTR Jakarta. 

Selain itu, di pasar MPV listrik premium, ada model Denza D9 milik Grup BYD yang bersaing langsung dengan XPeng X9 dari Grup Erajaya. 

"Lini ban Dunlop untuk mobil listrik tidak terbatas pada SP Sport LM705, namun ada juga beberapa model lain yang juga kompatibel untuk mobil listrik di Indonesia, seperti SP SportMaxx 050 dan Direzza DZ102," pungkasnya.

Sebagai informasi, pabrik ban Dunlop, PT Sumi Rubber Indonesia merupakan perusahaan joint venture antara Sumitomo Rubber Industry dan Indomobil Investment Corporation. Pabrik ini berlokasi di Kawasan Industri Indotaisei, Cikampek, Jawa Barat dan mulai beroperasi sejak 1996. 

Di lain sisi, mengacu data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales mobil listrik murni pada 7 bulan pertama 2025 tembus sebanyak 42.178 unit.

Bahkan, angka itu nyaris melampaui capaian penjualan mobil listrik sepanjang 2024 di angka 43.188 unit, seiring dengan banyaknya merek dan model terbaru yang kian meramaikan pasar mobil listrik Tanah Air.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Grup Djarum dan Deretan Portofolio Investasi Industri Hiburan Terinspirasi Kpop
Premium
18 menit yang lalu

Grup Djarum dan Deretan Portofolio Investasi Industri Hiburan Terinspirasi Kpop

Jelang Pidato Nota Keuangan Perdana Prabowo, Simak Fokus APBN 5 Tahun Terakhir 'Warisan' Jokowi
Premium
48 menit yang lalu

Jelang Pidato Nota Keuangan Perdana Prabowo, Simak Fokus APBN 5 Tahun Terakhir 'Warisan' Jokowi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

PHK Massal, 1.500 Pekerja Pabrik Ban Hung-A Dirumahkan Mulai Kemarin

PHK Massal, 1.500 Pekerja Pabrik Ban Hung-A Dirumahkan Mulai Kemarin

Ban Pecah atau Kurang Angin, Sambangi Posko Mudik Dunlop di Sini

Ban Pecah atau Kurang Angin, Sambangi Posko Mudik Dunlop di Sini

Dunlop Gunakan Teknologi 'Ninja' untuk Varian Ban Terbaru

Dunlop Gunakan Teknologi 'Ninja' untuk Varian Ban Terbaru

Penjualan Ban Dunlop Dibidk Tembus 2,5 Juta Unit

Penjualan Ban Dunlop Dibidk Tembus 2,5 Juta Unit

Penjualan Mobil China Ngebut, Pelan-pelan Perbesar Pangsa Pasar Otomotif RI

Penjualan Mobil China Ngebut, Pelan-pelan Perbesar Pangsa Pasar Otomotif RI

Perhatikan Hal Ini Sebelum Pasang Wall Charger Mobil Listrik di Rumah

Perhatikan Hal Ini Sebelum Pasang Wall Charger Mobil Listrik di Rumah

Pengamat Ungkap Risiko Pangsa Pasar LCGC Tergerus Mobil Listrik

Pengamat Ungkap Risiko Pangsa Pasar LCGC Tergerus Mobil Listrik

Mobil Listrik BEV Terjual 42.178 Unit per Juli 2025, Hampir Lampaui 2024

Mobil Listrik BEV Terjual 42.178 Unit per Juli 2025, Hampir Lampaui 2024

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Produsen Ban Dunlop Tangkap Peluang dari Tren Mobil Listrik di RI
Bisnis Otomotif
14 menit yang lalu

Produsen Ban Dunlop Tangkap Peluang dari Tren Mobil Listrik di RI

Penjualan Mobil China Ngebut, Pelan-pelan Perbesar Pangsa Pasar Otomotif RI
Bisnis Otomotif
32 menit yang lalu

Penjualan Mobil China Ngebut, Pelan-pelan Perbesar Pangsa Pasar Otomotif RI

Toyota Waswas Penjualan Mobil Indonesia Disalip Malaysia
Mobil
1 jam yang lalu

Toyota Waswas Penjualan Mobil Indonesia Disalip Malaysia

Perhatikan Hal Ini Sebelum Pasang Wall Charger Mobil Listrik di Rumah
Mobil
4 jam yang lalu

Perhatikan Hal Ini Sebelum Pasang Wall Charger Mobil Listrik di Rumah

Pengamat Ungkap Risiko Pangsa Pasar LCGC Tergerus Mobil Listrik
Mobil
16 jam yang lalu

Pengamat Ungkap Risiko Pangsa Pasar LCGC Tergerus Mobil Listrik

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Mobil Listrik BEV Terjual 42.178 Unit per Juli 2025, Hampir Lampaui 2024

2

Pengamat Ungkap Risiko Pangsa Pasar LCGC Tergerus Mobil Listrik

3

Mobil China Jaecoo Resmikan Dealer Baru di Jakarta Utara

4

Fuso Masih Rajai Pasar Truk Meski Penjualan Anjlok

5

Simak! Ini Syarat dan Cara Bayar Pajak Mobil, Bisa via Online

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penjualan Mobil Juli 2025 Turun 18,4% Meski Ada GIIAS, Toyota Tetap Pimpin Pasar

Penjualan Mobil Juli 2025 Turun 18,4% Meski Ada GIIAS, Toyota Tetap Pimpin Pasar

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

DFSK Siapkan Strategi Genjot Penjualan Niaga di Tengah Lesunya Pasar Otomotif Semester II/2025

DFSK Siapkan Strategi Genjot Penjualan Niaga di Tengah Lesunya Pasar Otomotif Semester II/2025

Penjualan Mobil Baru Lesu, Konsumer Geser ke Pasar Mobkas?

Penjualan Mobil Baru Lesu, Konsumer Geser ke Pasar Mobkas?

Ini 5 Mobil Listrik yang Mejeng di GIIAS 2025, Tawarkan Harga Murah hingga Desain Premium

Ini 5 Mobil Listrik yang Mejeng di GIIAS 2025, Tawarkan Harga Murah hingga Desain Premium

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Pengibaran Bendera di Bundaraan Hotel Indonesia
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Mobil Listrik BEV Terjual 42.178 Unit per Juli 2025, Hampir Lampaui 2024

2

Pengamat Ungkap Risiko Pangsa Pasar LCGC Tergerus Mobil Listrik

3

Mobil China Jaecoo Resmikan Dealer Baru di Jakarta Utara

4

Fuso Masih Rajai Pasar Truk Meski Penjualan Anjlok

5

Simak! Ini Syarat dan Cara Bayar Pajak Mobil, Bisa via Online