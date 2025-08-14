Bisnis Indonesia Premium
Honda (AHM) Catat Penjualan Motor 2,8 Juta Unit per Juli 2025

Astra Honda Motor (AHM) menjual 2,8 juta motor hingga Juli 2025, meski pasar turun 2%.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 21:40
PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan motor skutik Honda Stylo 160 yang menggunakan rangka e-SAF./ BISNIS - Nuhansa Mikrefin YP
PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan motor skutik Honda Stylo 160 yang menggunakan rangka e-SAF./ BISNIS - Nuhansa Mikrefin YP

Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra Honda Motor (AHM) masih menguasai pangsa pasar sepeda motor nasional sepanjang periode Januari-Juli 2025, meskipun pasar domestik lesu.

Executive Vice President Director PT Astra Honda Motor Thomas Wijaya mengatakan, pasar kendaraan roda dua secara nasional masih mengalami penurunan sekitar 2%.

"Penjualan motor Honda di angka 2,8 juta unit, turun sekitar 2-3% sejalan dengan market," ujar Thomas saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025).

Lebih lanjut dia mengatakan, model yang menjadi tulang punggung penjualan yakni skuter matik dengan kontribusi sekitar 94%. Beberapa model sepeda motor andalan AHM yakni Honda BeAT Series, Scoopy, Vario dan PCX.

Mengacu data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan kendaraan roda dua domestik tercatat sebanyak 3,69 juta unit pada 7 bulan pertama 2025.

Kendati demikian, angka tersebut mengalami penurunan 2,07% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebanyak 3,76 juta unit.

Marketing Director AHM, Octavianus Dwi Putro menambahkan, penyebab menurunnya pasar kendaraan roda dua pada semester I/2025, di antaranya yaitu lesunya sektor manufaktur dalam negeri.

"Kalau dipilah-pilah kan ada beberapa daerah yang relate dengan manufaktur itu agak turun, ada layoff di beberapa tempat. Kemudian, ada beberapa daerah yang mengandalkan anggaran pemerintah juga terpengaruh, karena di semester I ada relokasi fokus anggaran," ujar Octavianus.

Namun, lanjutnya, ada juga beberapa daerah yang mengalami kenaikan penjualan komoditas, sehingga secara keseluruhan turunnya pasar kendaraan roda dua tidak terlalu dalam.

Alhasil, AHM berharap pasar sepeda motor pada paruh kedua tahun ini dapat relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga penjualan motor ada peningkatan sebesar 6,4 juta - 6,7 juta unit.

Sebagai upaya untuk meningkatkan penjualan, Astra Honda Motor (AHM) juga terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen, salah satunya melalui Kontes Layanan Honda Nasional (KLHN) 2025. 

Memasuki tahun ke-16 pelaksanaannya, KLHN menjadi ajang strategis untuk mengasah kompetensi sekaligus apresiasi terhadap karyawan yang menjadi garda terdepan jaringan penjualan dan purnajual sepeda motor Honda di seluruh Indonesia.

Adapun, kontes KLHN tahun ini diikuti oleh 9.192 peserta dari berbagai lini layanan sepeda motor Honda di seantero negeri. Para peserta melewati proses seleksi ketat di tingkat regional yang dikelola oleh 29 main dealer Honda. 

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Fitri Sartina Dewi

