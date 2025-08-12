Isuzu Kantongi 969 Orderan di GIIAS 2025, Elf Paling Laris

Isuzu raih 969 surat pemesanan di GIIAS 2025, naik 52,83% dibandingkan tahun lalu

Bisnis.com, JAKARTA – PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menorehkan catatan penjualan moncer di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 pada 24 Juli-3 Agustus 2025 di ICE BSD City, Tangerang.

President Director PT Isuzu Astra Motor Indonesia Masayasu Hideshima mengatakan, perseroan mengapresiasi antusiasme pengunjung GIIAS 2025 yang tinggi terhadap berbagai produk Isuzu.

Totalnya, Isuzu mengantongi surat pemesanan kendaraan (SPK) sebanyak 969 unit di pameran otomotif tersebut. Adapun, capaian itu naik 52,83% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan 634 unit SPK pada GIIAS tahun sebelumnya.

"GIIAS 2025 selalu menjadi ruang bagi kami untuk bisa bertemu secara langsung dan lebih dekat dengan pelanggan kami sehingga Isuzu Indonesia bisa berinteraksi secara langsung menginformasikan beragam inovasi terbaru, sekaligus mendengarkan masukan dari Isuzu Partner," katanya melalui keterangan resmi, Selasa (12/8/2025).

Lebih lanjut, dia mengatakan, perseroan juga telah menghadirkan model terbaru yakni New Isuzu mu-X 4WD, serta menampilkan Isuzu Traga 50th Special Edition.

Totalnya, ada enam kendaraan Isuzu yang mejeng di GIIAS 2025, yakni Isuzu Traga 50th Special Edition, New Isuzu mu-X 4WD, Isuzu Giga FVM, Isuzu Elf NQR B sebagai Minitrans Transjakarta, Isuzu Elf NMR, serta Isuzu D-Max.

Adapun, model Elf menjadi yang terlaris di ajang tersebut dengan mencatatkan 347 SPK, atau 35,81% dari total pemesanan Isuzu di GIIAS 2025.

"Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengunjung GIIAS 2025 dan kepercayaan yang diberikan selama ini," pungkas Hideshima.

Menilik data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales Isuzu tercatat sebanyak 13.465 unit pada Januari-Juli 2025. Angka itu turun 17,9% yoy, dibandingkan 16.404 unit pada periode sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, penjualan ritel alias dari dealer ke konsumen Isuzu sebanyak 13.093 unit atau turun 20,8% secara tahunan.