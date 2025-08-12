Toyota Pimpin Pasar Mobil per Juli 2025, Innova Masih Primadona

Toyota memimpin pasar mobil Indonesia per Juli 2025 dengan penjualan 142.751 unit, didominasi model Kijang Innova. Meski pasar lesu, Toyota raih market share 32,8%.

Bisnis.com, JAKARTA – Produsen mobil asal Jepang, PT Toyota Astra Motor (TAM) masih konsisten memimpin pasar mobil pada per Juli 2025. Sederet model mobil Toyota pun laris diburu konsumen seperti Kijang Innova hingga Agya.

Menilik data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), capaian penjualan wholesales Toyota sebanyak 142.751 unit pada Januari-Juli 2025. Sementara itu, penjualan ritelnya tembus 147.078 unit.

Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Jap Ernando Demily mengatakan, memasuki semester II/2025 hingga bulan Juli, pasar masih mengalami koreksi sekitar 10% secara year-to-date (YtD) wholesales dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Di tengah kondisi ini, Toyota bersyukur masih bisa mempertahankan angka penjualan 142 ribu unit dengan market share 32,8% atau naik 0,4% dibanding tahun lalu," ujar Ernando kepada Bisnis, dikutip Selasa (12/8/2025).

Menurutnya, capaian ini tidak hanya berdampak positif bagi perseroan, tetapi juga bagi lebih dari 17.000 entitas yang menjadi bagian Toyota Group di Indonesia.

Secara terperinci, Kijang Innova menjadi tulang punggung penjualan Toyota sebanyak 35.000 unit per Juli 2025. Disusul, Avanza dan Veloz sebesar 28.000 unit.

Kendati demikian, pasar otomotif nasional masih lesu sepanjang Januari-Juli 2025. Total penjualan mobil wholesales sebanyak 435.390 unit, atau merosot 10,1% YoY dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebanyak 484.250 unit.

Di lain sisi, penjualan mobil secara ritel pun menyusut 10,8% menjadi 453.278 unit, dibandingkan pada 7 bulan pertama 2024 yang sebanyak 508.041 unit.

Alhasil, dia mengatakan, memasuki semester II/2025, Toyota berharap pasar bisa tumbuh lebih positif dengan bantuan beberapa stimulus salah satunya menuju musim liburan akhir tahun.

"Rasanya momen ini merupakan waktu yang tepat bagi pemangku kebijakan [stakeholder] memberikan terobosan positif kepada industri untuk membantu menggairahkan pasar," pungkas Ernando.

Daftar Model Toyota Terlaris Januari-Juli 2025:

1. Kijang Innova: 35.000 unit

2. Avanza & Veloz: 28.000 unit

3. Rush: 17.000 unit

4. Calya: 16.000 unit

5. Agya: 9.000 unit