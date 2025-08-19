Mobil China Geely Ekspansi Dealer ke Surabaya, Bidik 40 Cabang di 2025

Geely Auto Indonesia membuka dealer baru di Surabaya, menargetkan 40 cabang pada 2025 untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Produsen otomotif asal China, Geely Auto Indonesia memperluas jaringan dealer ke Surabaya, Jawa Timur dengan mengusung layanan 3S (sales, service, spare part).

Sales & Channel Development Director Geely Auto Indonesia, Constantinus Herlijoso mengatakan, dealer terbaru ini merupakan hasil kerja sama dengan Ambara Group, salah satu dari 12 mitra resmi Geely di Indonesia.

Alhasil, dengan pembukaan dealer Geely Ambara Surabaya, jumlah jaringan Geely di Indonesia kini mencapai 14 dealer. Kehadiran ini juga menjadi bagian dari rencana ekspansi agresif perusahaan untuk menjangkau lebih banyak konsumen di Tanah Air.

“Kehadiran kami di Surabaya menegaskan komitmen Geely Auto Indonesia untuk memperluas jaringan dealer. Dengan target 40 dealer pada 2025, kami optimistis dapat menjangkau lebih banyak konsumen dan meningkatkan penjualan,” ujar Herlijoso dalam keterangannya, dikutip Selasa (19/8/2025).

Dibangun di atas lahan 1.820 meter persegi, dealer ini dilengkapi area penerimaan tamu, ruang display kendaraan, empat working bay untuk servis, serta area test drive. Geely juga menyediakan Kid Zone ramah keluarga untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung.

“Melalui kehadiran dealer ini, kami ingin masyarakat Surabaya dan sekitarnya memiliki akses langsung untuk mengeksplorasi fitur inovatif Geely, sekaligus menikmati kualitas dan kenyamanan yang kami tawarkan untuk mendukung kebutuhan mobilitas urban,” imbuh Alexander Dudi Muljadi, Operational Director PT Ambara Karya Bersama.

Geely menilai ekspansi jaringan ke Jawa Timur merupakan langkah penting untuk memperkuat kehadiran merek di luar Jakarta dan sekitarnya. Dukungan mitra strategis, fasilitas yang mumpuni, dan fokus pada kualitas produk serta layanan menjadi modal utama perusahaan dalam memperluas pasar.

Alhasil, dengan ekspansi agresif jaringan serta partisipasi aktif di berbagai pameran, Geely Auto Indonesia optimistis dapat memperluas basis konsumen, memperkuat layanan purnajual, sekaligus meningkatkan daya saing di industri otomotif nasional.

Sebelumnya, pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, Geely membukukan 866 surat pemesanan kendaraan (SPK).

Adapun, tiga model global yang ditampilkan yakni Geely Xingyuan, Starray EM-i, dan Geely L380. Selain itu, ada SUV listrik Geely EX5 juga sudah hadir di Tanah Air.

Menilik data Gaikindo, penjualan Geely secara wholesales tembus 1.508 unit sepanjang 7 bulan pertama 2025. Di lain sisi, penjualan ritel alias dari dealer ke konsumen sebanyak 999 unit.