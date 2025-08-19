Bisnis Indonesia Premium
Pangsa Pasar Naik, Daihatsu Pede Hadapi Semester II/2025

Daihatsu optimis hadapi semester II/2025 dengan market share ritel 17,9%, didukung model terjangkau dan segmen komersial yang meningkat.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 06:30
Ringkasan Berita
  • Daihatsu optimis menghadapi semester II/2025 dengan peningkatan market share penjualan ritel menjadi 17,9% berkat kepercayaan pelanggan.
  • Segmen mobil terjangkau hingga Rp300 juta menjadi andalan, dengan kontribusi Daihatsu mencapai 34,5% dari pasar otomotif Indonesia.
  • Penjualan ritel Daihatsu pada Juli 2025 didukung oleh model Gran Max Pick Up, Sigra, Gran Max Mini Bus, dan Terios, meskipun penjualan wholesales dan ritel turun 24% YoY selama tujuh bulan pertama 2025.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – PT Astra Daihatsu Motor (ADM) yang dinaungi oleh PT Astra International Tbk. (ASII) mengungkapkan optimisme perseroan menghadapi semester II/2025, meskipun kondisi pasar otomotif masih menantang.

Marketing Director dan Corporate Communication Director PT ADM, Sri Agung Handayani mengatakan, perseroan mengapresiasi kepercayaan pelanggan terhadap Daihatsu, sehingga dapat mengawali semester II/2025 dengan kenaikan market share penjualan ritel menjadi 17,9%.

Lebih lanjut dia mengatakan, Daihatsu juga menjadi pilihan konsumen yang mengincar mobil terjangkau dengan harga hingga Rp300 juta. 

"Kontribusi segmen ini mendekati 50% pasar otomotif Indonesia, sedangkan Daihatsu berkontribusi 34,5%," ujar Sri Agung dalam keterangannya, dikutip Senin (18/8/2025).

Secara terperinci, segmen LCGC MPV dan LCGC hatchback mengalami kenaikan dibandingkan bulan lalu menjadi sebesar 17,1% dengan total sekitar 11.000 unit. Adapun, model LCGC Daihatsu seperti Sigra dan Ayla yang berkontribusi sekitar 35%. 

Begitu juga dengan pasar segmen komersial pada pick up low yang meningkat mencapai 9,7% atau sekitar 6.000 unit, dengan kontribusi model Daihatsu Gran Max Pick Up mendominasi sebesar 63% di segmen ini.

"Capaian ini semakin memperkuat Daihatsu dengan perolehan market share ritel sebesar 17,9%," jelasnya. 

Beberapa model yang menjadi tulang punggung penjualan ritel Daihatsu pada Juli 2025 didukung oleh empat model utama, Gran Max Pick Up sebanyak 3.872 unit, disusul Sigra sebanyak 2.822 unit, Gran Max Mini Bus (1.357 unit), dan Terios (1.314 unit).

Menilik data Gaikindo, penjualan wholesales Daihatsu sebanyak 10.451 unit pada Juli 2025, atau naik 11,7% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, penjualan ritelnya sebesar 11.220 unit, naik 12,2%.

Kendati demikian, sepanjang 7 bulan pertama 2025, penjualan wholesales Daihatsu sebanyak 74.856 unit atau turun 24,6% (year-on-year/YoY). Di lain sisi, penjualan ritel sebesar 77.936 unit atau turun 24,5% YoY.

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Aprianus Doni Tolok

