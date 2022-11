Pilihan Mobil Bekas Murah di Bawah Rp100 Juta, Ada Sedan hingga MPV

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Mobil bekas dengan harga murah di bawah Rp100 juta kini semakin banyak pilihan yang tersedia. Selain mempertimbangkan harga, biasanya konsumen akan membeli mobil bekas sesuai dengan karakter dan selera masing-masing.

Perlu diketahui, ada berbagai macam tipe mobil yang tersedia di pasaran, seperti sedan, Sport Utility Vehicle (SUV), Multipurpose Vehicle (MPV), hingga Low Cost Green Car (LCGC).

Mobil tipe sedan cocok untuk dikendarai di kawasan perkotaan, namun kurang cocok jika dipakai untuk melalui jalanan dengan medan berat seperti terjal atau berbatu. Adapun mobil yang memang dirancang untuk menjelajahi berbagai medan adalah SUV, dengan karakternya yang gagah dan tangguh.

Sementara itu, bagi konsumen yang sedang mencari mobil untuk keluarga dengan kapasitas penumpang yang cukup besar, maka mobil tipe MPV cocok untuk menjadi pilihan. Sedangkan, bagi konsumen yang ingin mencari mobil yang kecil nan irit, maka LCGC adalah pilihan yang tepat.

Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya sebelum membeli mobil bekas yaitu kondisi eksterior, interior, hingga kondisi mesinnya. Konsumen sebaiknya untuk melakukan inspeksi terlebih dahulu sebelum membeli mobil bekas untuk memastikan bahwa mobil tersebut tidak bekas banjir maupun kecelakaan.

Jika diperlukan, maka konsumen sebaiknya melakukan test drive terlebih dahulu sebelum membeli mobil bekas, agar bisa segera mengetahui komponen apa yang masih bagus maupun yang butuh perbaikan.

Saat ini, ada banyak pilihan mobil bekas yang tersedia dengan harga bervariatif, baik di bursa mobil maupun di situs jual beli di internet. Merek asal Jepang cukup dominan seperti Toyota, Daihatsu, Honda, dan Mitsubishi yang cukup diminati oleh konsumen.

Selain itu, ada juga mobil bekas dari negara lain seperti Ford dan Chevrolet dari Amerika, atau KIA dari Korea Selatan.

Berikut daftar harga mobil bekas murah di bawah Rp100 juta yang dilansir dari OLX per November 2022:

Sedan

- Toyota Vios 1.5 G 2012 M/T harga Rp95 juta.

- Honda Civic VTI-S 2004 A/T harga Rp73 juta.

- Mitsubishi Lancer 1.8 SEi 2010 A/T harga Rp 90 juta.

MPV

- Nissan Grand Livina 1.5 XV 2010 A/T harga Rp79 juta.

- Toyota Avanza 1.3 G 2011 A/T harga Rp79 juta.

- Daihatsu Xenia 1.3 Xi 2011 M/T harga Rp82 juta.

SUV

- Chevrolet Captiva 2.4 2007 A/T harga Rp89 juta

- KIA Sportage 2005 2.0 AT harga Rp77 juta.

- Ford Escape 2.3 XLT A/T 2008 harga Rp79,9 juta.

LCGC

- Daihatsu Ayla 1.0 X 2019 M/T harga Rp88 juta.

- Honda Brio Satya 1.2 E 2014 M/T harga Rp92 juta.

- Toyota Calya 1.2 G 2017 M/T harga Rp95 juta.

