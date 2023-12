Luncurkan Versi Hybrid, Honda Targetkan Jual 400 Unit All New Accord Tiap Tahun

PT Honda Prospect Motor (HPM) memasang target penjualan sedan Accord dapat mencapai 400 unit per tahunnya seiring versi hybrid resmi meluncur hari ini.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) memasang target penjualan sedan Accord dapat mencapai 400 unit per tahunnya seiring versi hybrid resmi meluncur hari ini, Kamis (7/12/2023).

Sales & Marketing and After Sales Director HPM Yusak Billy mengatakan merek asal Jepang ini telah mempelajari kebutuhan konsumen untuk segmen sedan premium sehingga menerapkan teknologi untuk Accord terbaru.

“Target jual ini sekitar 30 unit per bulan atau 360-400 unit per tahun,” tuturnya di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Lebih lanjut, dia mengatakan Honda berupaya untuk menggaet para konsumen sedan merek Eropa sebagai target pasar untuk Accord.

Menurut riset internal yang dilakukan Honda, sebanyak 60% pengguna model ini menggunakan supir, sedangkan 40% mengemudi sendiri.

Kehadiran All new Accord RS e:HEV dengan desain lebih sporty diharapkan mampu menarik konsumen yang terbiasa menyetir sedan tanpa menggunakan supir.

“Kami targetkan bisa menggaet konsumen mobil Eropa yang mengemudi sendiri,” katanya.

Layaknya sedan-sedan Honda lainnya, All new Accord RS e:HEV masih berstatus impor utuh atau completely built up (CBU) unit. Produksi secara lokal pun disebut masih belum memungkinkan dari segi skala ekonomi.

Merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan penjualan sedan dari Honda secara wholesales mencapai 1.669 unit sepanjang Januari-Oktober 2023, naik 17.36% secara year-on-year dari 1.422 unit

Secara rinci, model Accord terjual sebanyak 408 unit, Civic Type R 83 unit, All New Civic 918 unit, dan City 282 unit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News