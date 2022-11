Auto2000 Layani Servis Mobil Hybrid, Ini Rincian Harga Jualnya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA- Auto2000 kini sudah bisa melayani layanan purnajual atau servis terhadap mobil bertenaga bensin dan listrik, atau hybrid.

Seperti diketahui, sejalan dengan tren elektrifikasi industri otomotif, Auto2000 juga sudah mempersiapkan layanan untuk bisa merambah ke pasar mobil bertenaga hybrid.



Beberapa mobil hybrid Toyota di Indonesia yang dijual melalui jaringan Auto2000 meliputi Camry Hybrid, Altis Hybrid, dan Toyota Corolla Cross Hybrid. Seluruh mobil Toyota itu telah diluncurkan oleh Toyota Astra Motor (TAM) dan bisa dipesan di Auto2000.

"Auto2000 menyambut dengan antusias kehadiran era elektrifikasi. Kendaraan Hybrid merupakan mobil ramah lingkungan sebagai sarana mobilitas yang cocok untuk kehidupan modern perkotaan, hemat sekaligus memberikan kontribusi pada pelestarian lingkungan," jelas Aftersales Business Division Head Auto2000 Nur Imansyah Tara, dikutip dari siaran pers, Sabtu (19/11/2022).

Nur mengatakan bahwa layanan penjualan mobil-mobil tersebut akan didukung juga dengan layanan purnajual yang andal. Oleh karena itu, konsumen yang membeli kendaraan hybrid maupun listrik Toyota bisa juga melakukan perawatan di bengkel resmi Auto2000.

Nur menegaskan bahwa tim teknisi/mekanik Auto2000 sudah memenuhi kualifikasi dari TAM dalam melakukan perawatan dan perbaikan.

Bagi konsumen yang akan menggunakan layanan servis di bengkel mobil hybrid Auto2000, maka berkesempatan juga untuk mendapatkan program T-Care. Program itu memberikan AutoFamily hak gratis service berkala sampai dengan service ketujuh, atau maksimal tiga tahun (60.000 km).

Selain itu, terdapat keuntungan berupa extended warranty selama satu tahun atau jarak tempuh 20.000 km, jika pelanggan rutin melakukan servis tepat waktu sesuai dengan rekomendasi.

Untuk diketahui, selain jenis hybrid pada Camry, Altis, dan Corolla, mobil nonkonvensional yang dijual oleh Auto2000 termasuk mobil listrik Toyota bZ4X. Untuk itu, All New Toyota bZ4X dilengkapi pula dengan layanan aftersales T-CARE.

Bagi pelanggan yang menggunakan mobil bertenaga listrik ini, maka sudah termasuk dalam program T-CARE yang merupakan program Gratis Biaya Servis (Biaya Jasa dan Suku Cadang) hingga servis berkala ketujuh, atau maksimal tiga tahun (60.000 km).

Khusus untuk servis All New Toyota bZ4X, Auto2000 memberikan garansi baterai selama delapan tahun atau 160.000 km tergantung mana yang tercapai lebih dahulu.

Berikut daftar harga mobil hybrid yang dijual oleh Auto2000 per November 2022 OTR DKI :

1. COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) Rp565.600.000;



2. COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Premium Color) Rp 568.600.000;



3. COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) Rp 540.900.000;



4. COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) Rp 543.800.000;

5. CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) Rp 874.600.000;

6. CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) Rp 877.600.000.

