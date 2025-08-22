Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Koleksi Mobil dan Motor Mewah Immanuel Ebenezer yang Disita KPK

KPK menyita 22 kendaraan mewah milik Wamenaker Immanuel Ebenezer, termasuk Nissan GT-R dan Ducati, terkait OTT korupsi pada 21 Agustus 2025.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 06:07
Share
Mobil sitaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, (21/8/2025). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, pada Rabu (20/8/2025) malam. KPK telah menyita 22 kendaraan hingga Kamis (21/8) sore yakni 15 mobil dan 7 motor. Bisnis/Robby Fathan
Mobil sitaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, (21/8/2025). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, pada Rabu (20/8/2025) malam. KPK telah menyita 22 kendaraan hingga Kamis (21/8) sore yakni 15 mobil dan 7 motor. Bisnis/Robby Fathan

Bisnis.com, JAKARTA - Inilah daftar mobil dan motor Wamenaker Immanuel Ebenezer yang disita KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Noel, sapaannya, menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama atau pemerintahan Prabowo-Gibran yang terjaring OTT KPK.

Baca Juga

"Benar," kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

Kemudian dilansir dari Antaranews, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita 22 kendaraan hingga Kamis (21/8) sore, yakni terkait operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

“Sampai dengan saat ini barang bukti yang diamankan berupa 15 kendaraan roda empat dan tujuh kendaraan roda dua,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Daftar Mobil Mewah Wamenaker Immanuel Ebenezer

  • Nissan GT-R
  • Toyota Corolla Cross
  • Dua mobil Palisade
  • Suzuki Jimny
  • Tiga mobil Honda CRV
  • Mobil Jeep
  • Mobil HILUX
  • Dua mobil Expander
  • Mobil Hyundai Stargazer
  • Mobil BMW
  • Mobil Pajero Sport

Motor Mewah Wamenaker Immanuel Ebenezer

  • Vespa Sprint S 150
  • Motor Vespa
  • Motor Scrambler Ducati
  • Motor Ducati Hypermotard
  • Motor Ducati Xdiavel
  • Dua motor Ducati.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Hesti Puji Lestari
Sumber : Antaranews

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers
Premium
4 jam yang lalu

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil
Premium
6 jam yang lalu

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Simak Besarannya Sekarang

Prabowo Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Simak Besarannya Sekarang

Info Pendaftaran CPNS 2026: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

Info Pendaftaran CPNS 2026: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

Pakai Rompi Oranye, Wamen Ketenagakerjaan Noel Nangis

Pakai Rompi Oranye, Wamen Ketenagakerjaan Noel Nangis

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Gibran Hormati Proses Hukum

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Gibran Hormati Proses Hukum

KPK Periksa Ilham Habibie dan Lisa Mariana jadi Saksi di Kasus Korupsi BJB

KPK Periksa Ilham Habibie dan Lisa Mariana jadi Saksi di Kasus Korupsi BJB

Kejar Target Pajak, Sri Mulyani Bakal Libatkan KPK hingga Kejaksaan

Kejar Target Pajak, Sri Mulyani Bakal Libatkan KPK hingga Kejaksaan

Usai Didemo Warga, Bupati Pati Sudewo Kini Diperiksa KPK

Usai Didemo Warga, Bupati Pati Sudewo Kini Diperiksa KPK

Wamenaker Noel Diganti usai Terjerat OTT KPK? Ini Kata Menaker

Wamenaker Noel Diganti usai Terjerat OTT KPK? Ini Kata Menaker

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pameran Otomotif IIMS 2026 Siap Digelar, Skala Lebih Besar
Mobil
1 menit yang lalu

Pameran Otomotif IIMS 2026 Siap Digelar, Skala Lebih Besar

Privilese Truk Impor China, Gaikindo Pertanyakan Komitmen Investasi dan Lingkungan Proyek Tambang
Bisnis Otomotif
5 jam yang lalu

Privilese Truk Impor China, Gaikindo Pertanyakan Komitmen Investasi dan Lingkungan Proyek Tambang

Koleksi Mobil dan Motor Mewah Immanuel Ebenezer yang Disita KPK
Mobil
10 jam yang lalu

Koleksi Mobil dan Motor Mewah Immanuel Ebenezer yang Disita KPK

Jurus Hino Hadapi Lesunya Pasar Truk Domestik di 2025
Bisnis Otomotif
23 jam yang lalu

Jurus Hino Hadapi Lesunya Pasar Truk Domestik di 2025

Semarak Kemerdekaan, Isuzu Berikan Cashback Selama Bulan Agustus
Mobil
21 Agt 2025 | 15:00 WIB

Semarak Kemerdekaan, Isuzu Berikan Cashback Selama Bulan Agustus

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Koleksi Mobil dan Motor Mewah Immanuel Ebenezer yang Disita KPK

2

Jurus Hino Hadapi Lesunya Pasar Truk Domestik di 2025

3

Privilese Truk Impor China, Gaikindo Pertanyakan Komitmen Investasi dan Lingkungan Proyek Tambang

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Deretan Produsen Otomotif Dunia yang Bakal Bangun Pabrik di RI: BYD Hingga Mazda

Deretan Produsen Otomotif Dunia yang Bakal Bangun Pabrik di RI: BYD Hingga Mazda

Penjualan Mobil di GIIAS 2025 Capai 38.000 Unit, Naik 12% dari Tahun Lalu

Penjualan Mobil di GIIAS 2025 Capai 38.000 Unit, Naik 12% dari Tahun Lalu

8 Dekade Kemerdekaan RI, Menanti Jargon Mobil Nasional

8 Dekade Kemerdekaan RI, Menanti Jargon Mobil Nasional

Penjualan Mobil Juli 2025 Turun 18,4% Meski Ada GIIAS, Toyota Tetap Pimpin Pasar

Penjualan Mobil Juli 2025 Turun 18,4% Meski Ada GIIAS, Toyota Tetap Pimpin Pasar

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

BCA Expo 2025 Apresiasi Kepada Nasabah Setia
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Koleksi Mobil dan Motor Mewah Immanuel Ebenezer yang Disita KPK

2

Jurus Hino Hadapi Lesunya Pasar Truk Domestik di 2025

3

Privilese Truk Impor China, Gaikindo Pertanyakan Komitmen Investasi dan Lingkungan Proyek Tambang