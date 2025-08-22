Koleksi Mobil dan Motor Mewah Immanuel Ebenezer yang Disita KPK

Bisnis.com, JAKARTA - Inilah daftar mobil dan motor Wamenaker Immanuel Ebenezer yang disita KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.
Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Noel, sapaannya, menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama atau pemerintahan Prabowo-Gibran yang terjaring OTT KPK.
"Benar," kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).
Kemudian dilansir dari Antaranews, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita 22 kendaraan hingga Kamis (21/8) sore, yakni terkait operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.
“Sampai dengan saat ini barang bukti yang diamankan berupa 15 kendaraan roda empat dan tujuh kendaraan roda dua,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.
Daftar Mobil Mewah Wamenaker Immanuel Ebenezer
- Nissan GT-R
- Toyota Corolla Cross
- Dua mobil Palisade
- Suzuki Jimny
- Tiga mobil Honda CRV
- Mobil Jeep
- Mobil HILUX
- Dua mobil Expander
- Mobil Hyundai Stargazer
- Mobil BMW
- Mobil Pajero Sport
Motor Mewah Wamenaker Immanuel Ebenezer
- Vespa Sprint S 150
- Motor Vespa
- Motor Scrambler Ducati
- Motor Ducati Hypermotard
- Motor Ducati Xdiavel
- Dua motor Ducati.