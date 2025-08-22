Koleksi Mobil dan Motor Mewah Immanuel Ebenezer yang Disita KPK

KPK menyita 22 kendaraan mewah milik Wamenaker Immanuel Ebenezer, termasuk Nissan GT-R dan Ducati, terkait OTT korupsi pada 21 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Inilah daftar mobil dan motor Wamenaker Immanuel Ebenezer yang disita KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Noel, sapaannya, menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama atau pemerintahan Prabowo-Gibran yang terjaring OTT KPK.

"Benar," kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

Kemudian dilansir dari Antaranews, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita 22 kendaraan hingga Kamis (21/8) sore, yakni terkait operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

“Sampai dengan saat ini barang bukti yang diamankan berupa 15 kendaraan roda empat dan tujuh kendaraan roda dua,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Daftar Mobil Mewah Wamenaker Immanuel Ebenezer

Nissan GT-R

Toyota Corolla Cross

Dua mobil Palisade

Suzuki Jimny

Tiga mobil Honda CRV

Mobil Jeep

Mobil HILUX

Dua mobil Expander

Mobil Hyundai Stargazer

Mobil BMW

Mobil Pajero Sport

Motor Mewah Wamenaker Immanuel Ebenezer