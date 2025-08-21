Semarak Kemerdekaan, Isuzu Berikan Cashback Selama Bulan Agustus

Isuzu rayakan HUT RI ke-80 dengan program cashback MERDEKA untuk AGUS, berlaku 15-31 Agustus 2025 bagi konsumen Isuzu TRAGA, ELF, dan GIGA di seluruh Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) meluncurkan program spesial bertajuk MERDEKA untuk AGUS.

Program ini hadir sebagai bentuk semangat kemerdekaan dari Isuzu kepada pelanggan setia yang berulang tahun pada bulan Agustus dengan memberikan tambahan cashback, sehingga bisa dorongan bagi para pelanggan setia dan pelaku usaha di berbagai sektor strategis yang terus berkontribusi terhadap pembangunan negeri.

Melalui program MERDEKA untuk AGUS, Isuzu ingin menghadirkan semangat kemerdekaan yang bukan hanya simbolis, tetapi juga nyata melalui dukungan terhadap pelanggan kami.

Program ini merupakan wujud apresiasi bagi konsumen yang telah menjadikan Isuzu sebagai mitra usaha mereka, sekaligus memberikan motivasi bagi para pelaku bisnis untuk terus tumbuh dan berkembang bersama Isuzu.

Program MERDEKA untuk AGUS diberikan kepada pelanggan yang melakukan pembelian Isuzu TRAGA, Isuzu ELF, maupun Isuzu GIGA selama periode 15-31 Agustus 2025 di seluruh Indonesia.

Jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini karena semakin memberikan keuntungan untuk pelanggan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah persaingan industri otomotif yang semakin ketat.

Program MERDEKA untuk AGUS memiliki syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Konsumen yang lahir di bulan Agustus, atau lahir pada tanggal-tanggal tertentu yang memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia, yakni tanggal 4, 5, 17, dan 19.

Individu maupun perusahaan yang namanya mengandung kata-kata yang merepresentasikan semangat kemerdekaan, seperti Merdeka, Putih, Merah, Maju, Karya, Rakyat, Sejahtera, Nusa, hingga nama Agus yang identik dengan bulan Agustus.

Perusahaan yang bergerak di sektor-sektor vital penopang devisa dan pembangunan infrastruktur nasional, seperti energi, pertambangan, pertanian, pengolahan air, logistik kebutuhan pokok, kontraktor sipil, hingga pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, konsumen wajib melakukan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dengan tanda jadi sesuai ketentuan, serta melampirkan dokumen pendukung seperti KTP, SIUP, atau surat keterangan usaha melalui kanal resmi yang telah disediakan.

Isuzu mengajak konsumen untuk segera memanfaatkan kesempatan istimewa ini dengan melakukan pemesanan unit pada periode program. Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat mengakses ke situs resmi https://isuzu-astra.com/ atau menghubungi dealer resmi Isuzu terdekat di seluruh Indonesia.

PT IAMI berharap program MERDEKA untuk AGUS menjadi momentum tepat bagi konsumen untuk memiliki kendaraan Isuzu yang tangguh dan efisien. Dengan semangat Kemerdekaan RI, Isuzu terus berinovasi dan menghadirkan solusi transportasi yang mendukung pertumbuhan bisnis sekaligus pembangunan Indonesia.