Suzuki Kemas 2.057 SPK di GIIAS 2025, Ini Model Terlarisnya

Suzuki meraih 2.057 SPK di GIIAS 2025, dengan Fronx sebagai model terlaris. Penjualan naik 20,64% YoY dibandingkan 2024. Fokus pada peningkatan penjualan Fronx.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 21:54
Suzuki Fronx resmi meluncur pada Rabu (28/5/2025). /Bisnis-Rizqi Rajendra
Suzuki Fronx resmi meluncur pada Rabu (28/5/2025). /Bisnis-Rizqi Rajendra
  • Suzuki meraih 2.057 SPK di GIIAS 2025, dengan model terlaris adalah SUV coupe Suzuki Fronx yang menyumbang 38% dari total penjualan.
  • Penjualan Suzuki di GIIAS 2025 meningkat 20,64% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total penjualan ritel mencapai 5.504 unit pada Juli 2025.
  • Suzuki Fronx menjadi fokus utama dengan target penjualan 2.000 unit per bulan, hadir dalam tiga varian dengan harga mulai dari Rp259 juta hingga Rp319,9 juta OTR Jabodetabek.

Bisnis.com, JAKARTA – Produsen otomotif asal Jepang, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meraih penjualan moncer pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2025 yang digelar pada 24 Juli-3 Agustus 2025 di ICE BSD, Tangerang.

Berdasarkan data yang diterima Bisnis, Suzuki melaporkan total surat pemesanan kendaraan (SPK) sebanyak 2.057 unit sepanjang GIIAS 2025.

Secara terperinci, model SUV coupe terbaru Suzuki Fronx menjadi model terlaris dengan kontribusi 38% dari total penjualan. Kemudian, model pikap New Carry menyumbang 20% sedangkan XL7 Hybrid juga laris diburu konsumen, dengan perolehan 18%.

Sebagai perbandingan, pada GIIAS tahun lalu yang berlangsung pada 18-28 Juli 2024, Suzuki mengantongi sebanyak 1.705 SPK. Artinya, capaian SPK Suzuki tahun ini mengalami kenaikan 20,64% (year-on-year/YoY) dibandingkan GIIAS 2024.

Adapun, sepanjang Januari-Juli 2025, Suzuki mencatatkan penjualan lebih dari 33.000 unit, yang juga ditopang oleh model Carry dan XL7.

Dept. Head of 4W Sales PT SIS, Randy Murdoko mengatakan, Suzuki menghadapi dinamika pasar otomotif pada paruh pertama tahun ini secara relatif stabil. 

"Secara keseluruhan, tulang punggung penjualan masih dipertahankan oleh New Carry sekitar 44%, serta New XL7 sebesar 23%," ujar Randy kepada Bisnis, dikutip Rabu (20/8/2025).

Namun menariknya, Suzuki Fronx kini menjadi idola baru setelah New XL7. Model tersebut mencatatkan angka penjualan sebanyak 2.197 unit pada Juli.

Lebih lanjut, dia mengatakan, perseroan meraih penjualan ritel sebanyak 5.504 unit pada Juli 2025, atau naik 20% (month-to-month/mtm) dibandingkan bulan sebelumnya. Alhasil, Suzuki akan menggenjot penjualan Fronx sesuai dengan target jualan 2.000 unit per bulan.

"Kami masih menjalankan program penjualan sesuai rencana awal untuk menghadapi semester II ini, dengan fokus utama meningkatkan penerimaan market terhadap Fronx," jelas Randy.

Adapun, Suzuki Fronx kini hadir dalam tiga varian, yakni GL, GX, dan SGX. Sementara itu, pada varian SGX dan GX menggunakan mesin berkubikasi 1.500 cc dengan kode K15C yang dipadukan teknologi mild hybrid. Harga Suzuki Fronx berkisar Rp259 juta hingga Rp319,9 juta on the road (OTR) Jabodetabek.

Menilik data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Suzuki mencatatkan penjualan wholesales sebanyak 33.190 unit pada Januari-Juli 2025, atau turun 13,9% secara yoy.

Di lain sisi, penjualan ritel Suzuki sebanyak 33.273 unit, juga mengalami penurunan 17,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Aprianus Doni Tolok

