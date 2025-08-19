Persaingan Mobil Hybrid Juli 2025: Suzuki Fronx Salip Innova Zenix

Suzuki Fronx mengungguli Innova Zenix sebagai mobil hybrid terlaris Juli 2025 dengan penjualan 2.047 unit, didukung insentif PPnBM 3% dari pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA – Sederet mobil segmen hybrid electric vehicle (HEV) saling berlomba mencatatkan penjualan terlaris pada Juli 2025. Adapun, SUV coupe pendatang baru, Suzuki Fronx kini mengalahkan dominasi Innova Zenix Hybrid.

Mengacu data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales mobil hybrid secara nasional tembus 6.258 unit pada Juli 2025. Angka itu naik 4,33% secara bulanan (month-to-month/MtM) dibandingkan 5.998 unit pada Juni.

Sementara itu, sepanjang periode 7 bulan pertama 2025, penjualan mobil hibrida tercatat sebanyak 35.075 unit.

Adapun, kini Suzuki Fronx menduduki peringkat pertama mobil hybrid terlaris pada Juli 2025 dengan capaian penjualan sebanyak 2.047 unit, atau melesat 41,26% YoY dibandingkan bulan sebelumnya 1.449 unit.

Suzuki Fronx kini hadir dalam tiga varian, yakni GL, GX, dan SGX. Sementara itu, pada varian SGX dan GX menggunakan mesin berkubikasi 1.500 cc dengan kode K15C yang dipadukan teknologi mild hybrid. Harga Suzuki Fronx berkisar Rp259 juta hingga Rp319,9 juta on the road (OTR) Jabodetabek.

Di lain sisi, Toyota Kijang Innova Zenix lengser dari takhta mobil hybrid terlaris selama beberapa bulan ke belakang, dan kini menduduki peringkat kedua dengan capaian 1.398 unit, atau ambles 28,23% secara bulanan.

Kemudian, Honda HR-V e:HEV membukukan penjualan sebanyak 1.268 unit pada Juli 2025. Sebagai pengingat, Honda resmi meluncurkan HR-V Hybrid pada Juni dengan harga mulai Rp449 juta.

Berikutnya, Suzuki XL7 Hybrid terjual sebanyak 493 unit, disusul Toyota Yaris Cross HEV sebesar 274 unit dan Hyundai Palisade Hybrid 119 unit.

Berturut-turut, penjualan mobil hybrid terlaris selanjutnya yakni Nissan Serena e-Power yang menorehkan angka 110 unit, diikuti Toyota Alphard HEV 65 unit, Lexus LM350h 52 unit dan Honda Civic e:HEV: 42 unit.

Sebagai informasi, pemerintah telah memberikan stimulus berupa insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3% sehingga mobil hybrid berpotensi kian diminati konsumen.

Aturan insentif itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025. Kendaraan berjenis hybrid mendapat potongan PPnBM DTP sebesar 3% dari harga jual. Insentif itu termasuk model full hybrid, mild hybrid, dan plug-in hybrid.

Secara keseluruhan, sepanjang Januari-Juli 2025, total penjualan mobil wholesales sebanyak 435.390 unit, atau merosot 10,1% (year-on-year/YoY) dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebanyak 484.250 unit.

Penjualan mobil secara ritel pun menyusut 10,8% menjadi 453.278 unit, dibandingkan pada 7 bulan pertama 2024 yang sebanyak 508.041 unit.

Daftar 10 Mobil Hybrid Terlaris Juli 2025:

1. Suzuki Fronx Hybrid: 2.047 unit

2. Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid: 1.398 unit

3. Honda HR-V e:HEV: 1.268 unit

4. Suzuki XL7 Hybrid: 493 unit

5. Toyota Yaris Cross HEV 274 unit

6. Hyundai Palisade Hybrid: 119 unit

7. Nissan Serena e-Power: 110 unit

8. Toyota Alphard HEV: 65 unit

9. Lexus LM350h: 52 unit

10. Honda Civic e:HEV: 42 unit