Produksi Mobil Daihatsu di RI Tembus 9 Juta Unit, Model Ini Jadi Penopang

PT Astra Daihatsu Motor telah memproduksi 9 juta unit mobil di pabrik yang beroperasi di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra Daihatsu Motor (ADM) yang dinaungi oleh PT Astra International Tbk. (ASII) mencatatkan produksi mobil sebanyak 9 juta unit per Agustus 2025.

President Director PT Astra Daihatsu Motor, Yasushi Kyoda mengatakan, angka tersebut merupakan hasil akumulatif sejak perdana Daihatsu memproduksi mobil di Indonesia pada 1978 silam.

"Kini, kami menyambut akumulasi produksi yang ke-9 juta unit, kami mengucapkan terima kasih kepada pelanggan, supplier dan pihak-pihak yang terlibat," ujar Kyoda dalam acara seremoni di Pabrik Daihatsu Sunter, Jakarta Utara, pada Jumat (22/8/2025).

Perlu diketahui, Daihatsu memiliki enam pabrik di Indonesia, yakni Sunter Assembly Plant, Sunter Press Plant, Karawang Assembly Plant (KAP), KAP 2, Karawang Engine Plant, dan Karawang Casting Plant.

Secara total, seluruh pabrik ADM juga mampu memproduksi kendaraan hingga lebih dari 530.000 unit kendaraan per tahun untuk pasar domestik dan global.

Kemampuan produksi ini juga didukung oleh lebih dari 1.700 pemasok (supplier), termasuk 700 UMKM, serta tingkat lokalisasi yang mencapai lebih dari 80% untuk semua kendaraan yang diproduksi.

Berdasarkan catatan Bisnis, total keseluruhan investasi Grup Daihatsu di Indonesia sebesar Rp33 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 10.000 orang.

Marketing & Corporate Communication Director PT ADM Sri Agung Handayani menambahkan, perseroan juga berupaya memproduksi kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, baik di pasar domestik maupun ekspor. Adapun, Daihatsu telah mengekspor mobil ke lebih dari 60 negara.

"Model yang jadi kontributor terbesar yang kami produksi di pabrik ADM yaitu Avanza, Gran Max, dan Rush ya, untuk pasar domestik dan ekspor," ujar Sri Agung.

Menilik data Gaikindo, pada Januari-Juli 2025, Daihatsu mencatatkan produksi mobil sebanyak 74.762 unit. Kendati demikian, angka itu turun 24,8% (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebanyak 99.464 unit.