Pameran Otomotif IIMS 2026 Siap Digelar, Skala Lebih Besar

IIMS 2026 akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 5-15 Februari, dengan area lebih luas.

Bisnis.com, JAKARTA – Dyandra Promosindo telah mengumumkan jadwal pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang akan berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 5–15 Februari 2026, dengan area yang lebih luas dibanding tahun sebelumnya.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini menunjukkan ketahanan di tengah tekanan global.

Selain itu, inflasi yang terkendali dan daya beli masyarakat yang diharapkan pulih, menjadi salah satu pertimbangan perseroan menggelar pameran lebih besar pada tahun depan.

“Indonesia memiliki pasar yang dinamis, konsumen yang cerdas, dan pelaku industri yang visioner. Inilah moda terbesar kita. Dengan optimisme besar, IIMS 2026 siap kembali digelar pada 5–15 Februari 2026 di JIExpo Kemayoran,” ujar Daswar dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

Penyelenggara menargetkan perluasan area pameran hingga 156.170 meter persegi, atau meningkat dari 133.547 meter persegi pada IIMS 2025.

Penambahan area meliputi Grand Hall yang akan menampung merek aksesoris, anggota Perhimpunan Pengusaha Aksesoris Mobil Indonesia (PAHAMI), serta pelaku industri pendukung lainnya. Gambir Expo hingga danau juga disiapkan menjadi area khusus Indonesia Boating Gathering (IBG).

Adapun, segmen kendaraan roda empat akan ditempatkan hingga Hall C3, sedangkan roda dua berada di Hall C1–C2. Dengan konfigurasi ini, IIMS 2026 diharapkan dapat menampung lebih banyak peserta pameran dan menampilkan deretan produk yang lebih beragam.

Dyandra Promosindo menyebut, perluasan area ini bertujuan memberi ruang lebih besar untuk inovasi dan interaksi antara pelaku industri otomotif dengan para pengunjung.

Sejumlah produsen mobil listrik pun disebut bakal kembali berpartisipasi, meski daftar resmi peserta belum diumumkan. Selain itu, IIMS akan menghadirkan produk aksesoris, komponen, serta sektor pendukung lainnya.

Tak hanya itu, UMKM lokal juga akan dilibatkan dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Dyandra menyatakan pameran ini menjadi salah satu sarana promosi dan distribusi bagi pelaku usaha kecil yang ingin memperluas pasar di sektor otomotif.

“Kami meyakini bahwa IIMS 2026 merupakan platform bisnis yang strategis, tempat produsen, distributor, komunitas, dan mitra usaha bertemu, berkolaborasi, dan menciptakan peluang baru. Bagi sponsor dan peserta pameran, IIMS adalah kesempatan untuk memperkuat merek, menjangkau pasar yang lebih luas, dan menegaskan posisi di industri yang sedang tumbuh pesat,” kata Daswar.

Selain pameran otomotif, IIMS 2026 akan menghadirkan program hiburan seperti IIMS Infinite Live dan IIMS Infinite Show yang telah menjadi agenda tetap beberapa tahun terakhir.

Pada IIMS 2025 yang digelar pada 13-23 Februari 2025 di JIExpo Kemayoran mencatat total transaksi sebesar Rp8 triliun, dengan raihan surat pemesanan kendaraan (SPK) selama 11 hari sebanyak 22.322 unit.