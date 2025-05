Auto2000 Hadirkan Fasilitas GR Garage PIK Jakarta, Simak Fasilitasnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Auto2000 menghadirkan fasilitas GR Garage PIK Jakarta yang merupakan bagian dari mendekatkan spirit GAZOO RACING kepada AutoFamily.

Berlokasi di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), GR Garage Auto200 tepat berada di Ruko Soho Ebony Paradise Blok B No. 10-11 Ebony 2 (Riverwalk - Pantai Kita) PIK 2, Kapuk Muara, Jakarta Utara.

Untuk GR Garage Auto200 sendiri, pertama kali dibuka pada September 2023 lalu, dan ini merupakan fasilitas motorsport hub GAZOO RACING pertama di Asia Tenggara.

Chief Marketing Auto2000 Yagimin mengatakan bahwa GR Garage menyediakan berbagai fasilitas dan layanan untuk memenuhi kebutuhan modifikasi peningkatan tampilan eksterior dan interior mobil, pemasangan GR Performance Parts, dyno test, dan motorsport services lainnya.

"Beranjak di jelang tahun ketiga ini GR Garage by Auto2000 mendapatkan beberapa improvement baru, demi memberikan pelayanan dan kenyamanan melebihi harapan AutoFamily," ujarnya dalam siaran pers, Jumat (23/5/2025).

Mulai dari pembaruan dari sisi fascia berstandar Toyota Jepang, dengan kombinasi tone warnah hitam merah dan putih yang membawa spirit Toyota GAZOO RACING, tampilan baru membuat GR Garage tampak lebih attractive, dan kental nuansa motorsport.

Kemudian dari sisi interiornya, terdapat beberapa improvement salah satunya lift untuk mempermudah AutoFamily dalam mengakses lantai 2 menuju area Café dan lantai 3 ke area co-working space ala GR Garage.

Belum berhenti sampai situ di area café lantai 2 terdapat improvement pada area outdoor space yang menjadi lebih nyaman untuk AutoFamily. Selanjutnya di lantai 3 area co-working space di desain lebih comfy dan private untuk kebutuhan meeting bersama kolega.

Selanjutnya yang tak kalah menarik yaitu kehadiran New Racing Simulator dengan teknologi 4D. Ini merupakan 4D Racing Simulator pertama di Indonesia open for public.

"Ini tentu akan menjadi pengalaman menarik AutoFamily saat berkunjung ke GR Garage Auto2000," imbuh Yagimin.

Adapun, secara spesifikasi New Simulator memilki Triple monitor stand for 50”, Chair with motion simulator yang bisa bergerak mengikuti irama pergerakan mobil. Racing Simulator baru ini mengusung FORTE series motion, MOZA R9 direct drive wheelbase (direct drive system, 9 mm torque), CS steering wheel (round), dan Heusinkveld 3 pedals with LOADCEL.

Fasilitas ini diharapkan akan menjadi pusat kegiatan motorsport dan magnet bagi para pecinta motorsport dan racing car di Jakarta dan sekitarnya, serta bisa memenuhi kebutuhan AutoFamily yang ingin memodifikasi mobilnya untuk tampil lebih stand out di jalan, dengan nuansa Gazoo Racing dan memiliki performa yang baik.

Menariknya lagi, GR Garage juga memiliki area Café di lantai 2 bekerjasama dengan First Crack, lengkap dengan menu-menu kelas wahid dan tersedia juga racing simulator dan kids corner yang dapat dimanfaatkan untuk mengisi waktu santai. AutoFamily juga bisa menggunakan meeting & consultating room dan multifunction area untuk event gathering dan co-working space.

Tentu saja ini menjadi Hidden Gem baru bagi AutoFamily yang mau hang out, dengan nuansa baru motorsport. Ya bisa di kala weekend, jadi basecamp fun bike bersama keluarga, atau saat sepulang kerja sekadar melepas lelah sambil menikmati malam.

“Kami berupaya terus bisa mlayani AutoFamily, termasuk yang punya hobi motorsport. Modifikasi yang dilakukan memastikan AutoFamily dapat tampil stand out dan memaksimalkan performa mobil di jalan. Segera kunjungi GR Garage untuk kebutuhan modifikasi bercitarasa racing, manfaatkan pula lifestyle hub untuk menikmati waktu bersama sesama pecinta motorsport,” tandas Yagimin.