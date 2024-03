Berburu Mobil Bekas Jelang Mudik, Ini Daftar Showroom Pilihannya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Memiliki mobil baru adalah impian bagi pecinta kendaraan roda empat, tetapi beberapa masih memiliki kendala akibat tidak memiliki dana yang cukup dikarenakan harga mobil saat ini masih terbilang cukup mahal. Karena itu, mobil bekas jadi salah satu opsi alternatif, model dan harga cukup beragam.

Mobil bekas harganya pasti lebih murah dibandingkan mobil baru. Tentunya sebelum membeli mobil bekas pembeli wajib memperhatikan showroom atau dealer penjualan mobil bekas. Hal ini sebagai bentuk pertimbangan agar bisa mendapatkan mobil murah dari dealer atau showroom berkelas.

Bagi yang ingin membeli mobil bekas dengan harga terjangkau dengan kualitas bintang lima, berikut beberapa daftar showroom yang bisa dipertimbangkan sebelum membeli mobil bekas dilansir dari beberapa sumber, Senin (25/03/2024).

Daftar Showroom Mobil Bekas :

Showroom Mobil88 (Grup Astra)

Showroom Indomobil Used Car (Grup Indomobil)

Showroom BMW Used Car Center

Showroom Autosafe (Hyundai)

Showroom Peugeot Used Car

Auto High

Berkas Jaya Mobilindo

Brandon Autocars

Hexa Auto

Bryan Auto Gallery

Handy Autos

Autotrac

Foresta Motor

Auto Point

LB Auto

Carro Auto Mall



Itu beberapa showroom yang bisa dijadikan pertimbangan untuk berburu mobil bekas dengan budget pas-pasan. Namun, sebelum melakukan pembelian di showroom ada baiknya untuk memeriksa kendaraan tersebut apakah dalam kondisi baik atau tidak. (Maria Jessica Elvera Marus)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel