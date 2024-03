Harga Mobil Bekas Terbaru Mulai Rp68 Juta Untuk Mudik: Avanza, Xenia, Mobilio, dan Ertiga

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mobil menjadi opsi masyarakat saat momen pulang kampung atau mudik saat Lebaran. Tidak hanya mobil baru, mobil bekas pun turut menjadi pilihan konsumen.

Pada pasar mobil bekas Indonesia, berbagai macam jenis mobil dengan harga yang bervariasi. Tidak hanya sebagai kendaraan praktis multiguna berkendara, tetapi juga sebuah kebutuhan hampir sebagian orang.

Beberapa merek mobil bekas dengan kualitas yang masih menawan dengan harga terjangkau di antaranya, Avanza, Xenia,Mobilio, dan Ertiga sebagai teman perjalanan mudik.

Merek kendaraan roda empat di atas masih menjadi salah satu favorit konsumen dalam negeri meski sudah menginjak usia belasan tahun. Penjualannya juga terbilang masih stabil, bahkan setiap tahun tidak pernah absen mengisi daftar mobil terlaris di Indonesia.

Bagi konsumen yang kepincut untuk memiliki mobil bekas mudik lebaran tahun ini, Berikut daftar harga mobil bekas dihimpun dari beberapa sumber, Selasa (19/03/2024).

Daftar Harga Mobil Bekas Avanza, Xenia,Mobilio, dan Ertiga Maret 2024 :

Harga Toyota Avanza Bekas

Avanza 1.3 E M/T 2004, Rp68 juta

Avanza 1.3 G MT 2005, Rp71 juta

Avanza 1.3 G MT 2006, Rp77 juta

Avanza 1.3 G MT 2007, Rp98 juta

Avanza 1.3 G MT 2008, Rp99 juta

Avanza 1.3 G MT 2009, Rp109 juta

Avanza 1.3 G AT 2010, Rp110 juta

Avanza 1.3 G AT 2013, Rp114 juta

Avanza 1.5 Veloz 2014, Rpjuta 137 juta

Avanza 1.5 Veloz MT tahun 2016, Rp140 jutaan

Avanza 1.3 G AT tahun 2017, Rp148 jutaan

Avanza 1.3 E MT tahun 2018 Rp133 jutaan

Avanza 1.3 E MT tahun 2019, Rp147 jutaan

Avanza 1.3 G AT tahun 2020, Rp171 jutaan

Avanza 1.5 Veloz Q TSS AT tahun 2021, Rp237 jutaan

Avanza 1.3 G MT tahun 2021, Rp183 jutaan

Avanza 1.5 G CVT AT tahun 2022, Rp269 jutaan



Harga Daihatsu Xenia Bekas

1.0 Li Deluxe MT 2011, Rp78 juta

1.3 R AT 2016, Rp133 juta

1.3 X AT 2017, Rp130 juta

1.3 R MT 2020, Rp158 juta

1.3 X AT 2021,Rp182 juta

Daihatsu Terios type TS MT 2007, Rp75 jutaan

Daihatsu Terios tipe TX transmisi AT 2007, Rp85 jutaan

Daihatsu Terios tipe TX transmisi MT 2008, Rp90 jutaan

Daihatsu Terios tipe TS Extra transmisi MT 2009, Rp80 jutaan

Daihatsu Terios tipe TX transmisi AT 2008, Rp95 jutaan

Daihatsu Terios tipe TS transmisi AT 2010,Rp 85 jutaan

Daihatsu Terios tipe TX transmisi MT 2010, Rp105 jutaan



Harga Honda Mobilio Bekas

Honda Mobilio 1.5 RS AT 2014, Rp139 juta

Honda Mobilio 1.5 S MT 2015, Rp140 juta

Honda Mobilio 1.5 E AT 2016, Rp143 juta

Honda Mobilio 1.5 RS AT 2017, Rp151 juta

Honda Mobilio 1.5 RS AT 2018, Rp168 juta

Honda Mobilio 1.5 R AT 2019, Rp169 juta

Honda Mobilio 1.5 RS AT 2020, Rp170 juta





Harga Suzuki Ertiga Bekas

Ignis GX Manual2017, Rp87 juta

Ignis GX AT2018, Rp90 juta

Ignis GX AGS AT2019, Rp98 juta

Ertiga 1.4 GX Bensin MT 2012, Rp78 juta

Ertiga 1.4 GL Bensin MT 2013, Rp80 juta

Ertiga 1.4 GL Bensin MT 2014, Rp105 juta

Ertiga 1.4 Dreza Bensin AT 2016, Rp131 juta

Ertiga 1.3 GX Diesel AT 2017, Rp148 juta

Ertiga 1.4 GX Bensin MT 2018, Rp147 juta

Ertiga 1.5 Sport Bensin AT 2019, Rp206 juta

Ertiga 1.5 GX Bensin MT 2020, Rp179 juta

Ertiga 1.5 GL Bensin AT 2021, Rp185 juta

Ertiga 1.5 GX Hybrid AT 2022, Rp235 juta



(Maria Jessica Elvera Marus)

Disclaimer : Daftar harga mobil bekas diatas berdasarkan penelusuran beberapa situs dan tidak bisa dijadikan patokan dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel