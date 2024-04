Daftar Harga Mobil Bekas Terbaru, Toyota Avanza Rp89 Juta hingga Suzuki Ertiga Rp84 Juta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Tak hanya menjelang mudik lebaran, minat masyarakat terhadap pembelian mobil bekas atau seken semakin meningkat pasca mudik Lebaran.

Kendaraan roda empat ini dibutuhkan masyarakat lantaran untuk keperluan mudik ke kampung halaman. Namun, setelah lebaran, rutinitas masyarakat kembali normal, sehingga memungkinkan mengalami penyesuaian terhadap tingkat minat konsumen mengingat harga mobil bekas masih terjangkau.

Terdapat beberapa merek mobil yang masih laku dipasaran serta punya minat konsumen yang tinggi, seperti Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Suzuki Ertiga, hingga merek mobil Honda Mobilio.

Akomodasi dan kelapangan kabin yang ditawarkan oleh merek mobil bekas ini menjadi pilihan yang tepat untuk teman perjalanan melakukan aktivitas setelah musim Lebaran.

Berdasarkan hasil pantauan Bisnis, dari beberapa situs resmi jual beli mobil bekas, berikut daftar harga mobil bekas untuk Toyota Avanza, Daihatsu Xenia Suzuki Ertiga hingga Honda Mobilio setelah Lebaran.

Daftar Harga Mobil Bekas Terbaru:

Toyota Avanza Bekas

Toyota Avanza 1.3 G AT (2019), Rp162 juta

Toyota Avanza 1.3 E AT (2017), Rp125 juta

Toyota Avanza Avanza 1.3 E AT (2014), Rp112 juta

Toyota Avanza 1.3 G MT (2020), Rp175 juta

Toyota Avanza 1.3 E MT (2018), Rp140 juta

Toyota Avanza1.3 G MT (2015), Rp135 juta

Toyota Avanza 1.3 G AT (2017), Rp151 juta

Toyota Avanza 1.3 G M/T (2018), Rp151 juta

Toyota Avanza 1.3 G AT (2021), Rp200 juta

Toyota Avanza 1.3 G AT (2018), Rp155 juta

Toyota Avanza 1.3 E CVT (2020), Rp159 juta

Toyota Avanza 1.5 s MT VVTI (2020), Rp180 juta

Toyota Avanza 1.3 E MT (2019), Rp152,5 juta

Toyota Avanza 1.3 G MT (2019), Rp165 juta

Toyota Avanza 1.3 E AT (2020), Rp160 juta

Toyota Avanza 1.5 G CVT TSS (2021), Rp227 juta

Toyota Avanza 1.3 G AT (2020), Rp156 juta

Toyota Avanza 1.3 G AT (2011), Rp89 juta

Daihatsu Xenia Bekas

Daihatsu Xenia 1.5 R CVT (2022), Rp200 juta

Daihatsu Xenia 1.3 R CVT (2014), Rp110 juta

Daihatsu Xenia 1.3 X MT (2006), Rp65 juta

Daihatsu Xenia 1.0 M MT (2015), Rp108 juta

Daihatsu Xenia 1.3 R CVT (2013), Rp105 juta

Daihatsu Xenia 1.3 R MT (2018), Rp135 juta

Daihatsu Xenia 1.5 R CVT (2022), Rp195 juta



Suzuki Ertiga Bekas

Suzuki Ertiga GX 1.4L AT (2021), Rp193 juta

Suzuki Ertiga GL 1.4L MT (2016), Rp125 juta

Suzuki Ertiga Sport AT (2019), Rp178 juta

Suzuki Ertiga GA 1.4 L MT (2018), Rp139 juta

Suzuki Ertiga GL AT (2016), Rp144 juta

Suzuki Ertiga GX MT (2014), Rp132 juta

Suzuki Ertiga GX AT (2016), Rp147 juta

Suzuki Ertiga GL MT (2019), Rp160 juta

Suzuki Ertiga GX AT (2018), Rp175 juta

Suzuki Ertiga GX AT (2019), Rp168 juta

Suzuki Ertiga GX Double Blower AT (2019), Rp180 juta

Suzuki Ertiga GX AT (2018), Rp84 juta

Suzuki Ertiga GX AT (2017),Rp130 juta

Suzuki Ertiga Hybrid 1.4L MT (2023), Rp219 juta

Suzuki Ertiga Dreza AT (2018), Rp170 juta

Suzuki Ertiga GX 1.4 L AT (2021), Rp193 juta

Suzuki Ertiga GA 1.4 L MT (2018), Rp139 juta

Suzuki Ertiga GL AT (2016), Rp144 juta

Suzuki Ertiga GX MT (2014), Rp132 juta



Honda Mobilio Bekas

Honda Mobilio E CVT (2019), Rp175 juta

Honda Mobilio E CVT (2014), Rp123 juta

Honda Mobilio E CVT (2013), Rp153 juta

Honda Mobilio RS CVT (2016), Rp160 juta

Honda Mobilio 1.5 E MT CKD (2016), Rp136 juta

Honda Mobilio E CVT (2016), Rp144 juta

Honda Mobilio E Prestige AT (2015), Rp135 juta

Honda Mobilio RS A/T (2019), Rp193 juta

Honda Mobilio 1.5 RS AT Limited Edition (2019), Rp193 juta

Honda Mobilio R CVT (2016), Rp135 juta

Honda Mobilio RS CVT (2015), Rp135 juta

Honda Mobilio RS 1.5L AT (2014), Rp142 juta

Honda Mobilio 1.5 RS AT Limited Edition (2018), Rp 189 juta

Honda Mobilio S MT (2017), Rp139 juta

Honda Mobilio E MT (2016), Rp135 juta

Honda Mobilio e 1.5L AT (2019), Rp140 juta

Disclaimer: Perubahan harga bisa terjadi sewaktu-waktu. Berita ini bukan rekomendasi bagi konsumen, sekadar informasi terkini.



