HUT ke-80 RI, Konvoi Motor Listrik hingga Kuda Meriahkan Kirab Bendera & Teks Proklamasi

Perayaan HUT ke-80 RI di Jakarta dimeriahkan konvoi motor listrik dan kuda, menandai kesiapan menuju Net Zero Emission 2060. Kereta Kencana Garuda Prabayeksa membawa bendera dan Teks Proklamasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia jatuh pada hari ini, Minggu (17/8/2025). Menariknya, Kirab atau arak-arakan bendera merah putih diramaikan oleh konvoi pasukan berkuda hingga motor listrik.

Adapun, pembuka kirab Sang Saka Merah Putih dan Teks Proklamasi yakni 45 orang pasukan motor dari Polisi Militer Batalyon Pengawal Protokoler Kenegaraan Paspampres.

Menariknya, pasukan motor itu beberapa di antaranya mengendarai sepeda motor listrik, sebagai penanda bahwa Indonesia siap untuk menyongsong Net Zero Emission 2060 dengan menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan.

Perlu diketahui, sebanyak 15 pengendara motor di antaranya merupakan wanita TNI, sedangkan 30 pengendara motor lainnya adalah laki-laki.

Di lain sisi, pasukan berkuda dan drum band bergerak dari Monumen Nasional (Monas) ke Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Hal yang menjadi sorotan yakni Kereta Kencana yang membawa Bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi.

Sebagai informasi, Kereta Kencana bernama Garuda Prabayeksa, merupakan gabungan dari dua kata, 'Praba' dan 'Yeksa' yang memiliki arti "Cahaya yang Terang". Kereta kencana ini dibuat di Sleman, Yogyakarta khusus untuk memperingati HUT ke-80 RI.

Tak hanya itu, iring-iringan juga turut dimeriahkan oleh total sebanyak 145 pasukan berkuda sebagai pengantar bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi.

Diberitakan sebelumnya, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia tak hanya diramaikan dengan parade dan upacara kenegaraan, tetapi juga menghadirkan pameran kendaraan bersejarah yang pernah menjadi saksi perjalanan kepemimpinan bangsa.

Di halaman Sekretariat Presiden, tiga mobil klasik berpelat merah khusus “INDONESIA 1” terpajang gagah dengan bendera Merah Putih di bagian kap mesin.

Salah satunya adalah Mercedes-Benz S280 berwarna putih keluaran tahun 1980. Mobil legendaris ini pernah digunakan oleh Presiden kedua RI, Soeharto, bersama Ibu Tien Soeharto.

Setelah itu, kendaraan ini juga menemani Presiden ketiga RI, B.J. Habibie, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dalam aktivitas kenegaraan.

Selain itu, dua unit Cadillac Fleetwood Brougham lansiran 1980 berwarna hitam turut dipamerkan. Sedan mewah asal Amerika Serikat ini tercatat pernah digunakan oleh Presiden B.J. Habibie, serta menjadi kendaraan resmi bagi tamu negara hingga para duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan.