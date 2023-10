Permintaan Mobil Sedan Rendah, Honda Penuhi Pasokan dengan Impor CBU

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Realisasi impor mobil utuh atau completely build up (CBU) mobil Honda tercatat meningkat seiring dengan adanya keluaran model sedan baru dan membaiknya pasokan impor.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), impor mobil CBU Honda sepanjang Januari-Agustus 2023 mencapai 1.690 unit, naik 28,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 1.319 unit.

Mobil-mobil sedan Honda yang diimpor pun adalah All New City sebanyak 181 unit, All New Civic 810 unit, Civic Type R 69 unit, New Accord VTi-L 240 unit, dan All New CR-V 1.5 T sebanyak 210 unit.

Business Innovation and Marketing & Sales Director Honda Prospect Motor Yusak Billy mengatakan pihaknya masih memilih untuk impor mobil utuh untuk jenis sedan lantaran pasar pada segmen itu belum terlalu besar kecil.

Dia pun menyebut Honda hanya akan memprioritaskan produksi lokal untuk segmen produk yang memiliki volume penjualan lebih besar.

“Pertimbangan belum diproduksi secara lokal dikarenakan segmen pasar mobil khususnya sedan sangat kecil dan juga segmented, sehingga hal ini menjadi dasar pertimbangan kami untuk mengimpor mobil-mobil tersebut,” ujar Billy kepada Bisnis, Rabu (4/10/2023).

Menurut Billy, adanya peningkatan volume impor tersebut disebabkan oleh adanya model baru seperti All New Honda Civic Type R yang mulai dipasarkan sejak Maret 2023.

Selain itu, dia menyebut pulihnya pasokan komponen membuat pasokan impor mobil Honda lainnya seperti All New Honda Civic RS, New Accord dan All New City juga turut meningkat.

“Agar bisa diproduksi secara lokal tentunya kami pertimbangkan dengan volume yang ada berdasarkan demand dari konsumen dan masuk dalam skala keekonomian,” jelasnya.

Adapun sepanjang Januari-Agustus 2023 penjualan secara wholesales untuk All New City sebanyak 180 unit, All New Civic 756 unit, Civic Type R 57 unit, New Accord VTi-L 327 unit, dan All New CR-V 1.5 T sebanyak 242 unit.

Penjualan Honda untuk segmen sedan mencapai 1.320 unit, sekitar 1,35 persen dari total penjualan sebanyak 97.096 sepanjang Januari-Agustus 2023.

