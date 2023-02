IIMS 2023, Toyota Luncurkan Corolla Cross Hybrid GR Sport

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) kembali meluncurkan mobil terbaru di IIMS 2023 yaitu Corolla Cross Hybrid GR Sport seharga Rp602 juta.

Marketing Director PT TAM Anton Jimmi Suwandy mengatakan bahwa mobil teranyarnya ini diluncurkan dengan pertimbangan dalam memberikan penyegaran pada produk hybrid terlaris dari jajaran produk Toyota di Indonesia.

“Mobil terbaru kami New Corolla Cross Hybrid GR-S sebuah produk yang memberikan opsi baru bagi pelanggan performance oriented yang menginginkan sebuah SUV Sporty dan lebih fun to drive untuk menikmati mobilitasnya,” kata Anton dalam ajang IIMS 2023, di Jakarta Kamis (16/2/2023).

Mobil hybrid teranyar Toyota ini tampil lebih gagah dengan disematkannya aksen GR Sport khas pabrikan mobil Jepang tersebut, mulai dari bumper depan dan belakang, grille, stoplamo hingga velg GR-S 18 inch yang baru.

Tak hanya, dari penampilan yang didominasi ciri khas GR, performa mobil ini juga mendapatkan peningkatan berkendara secara nyaman dengan kontrol lebih mudah saat bermanuver.

“Tidak hanya mendapat cosmetic upgrade, model ini juga mendapat performance upgrade agar mobil terasa lebih rigid dan mudah dikontrol saat bermanuver lewat penggunaan stabilizer tunnel brace di bagian undercarriage,” jelas Anton.

Suspensi mobil ini dikombinasikan dengan electronic power steering yang lebih besar, sehingga meningkatkan handling yang lebih stabil. Kemudian, peningkatan itu dikombinasikan dengan karakter mesin hybrid yang kuat pada rpm rendah dan tetap lembut pada rpm tinggi.

Sebagai informasi, kehadiran New Corolla Cross versi GR Sport ini menjadi model GR pertama dengan teknologi Hybrid EV di Indonesia. Model ini pun melengkapi jajaran GR lainnya, yakni GR Yaris, GR Supra, GR 86, All New Agya GR Sport, Fortuner GR Sport, Rush GR Sport, Raize GR Sport, Hilux GR Sport dan Yaris GR Sport.

