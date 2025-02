Toyota Rilis 3 Produk Baru di IIMS 2025, Ini Daftar Modelnya

Toyota resmi merilis tiga produk baru di IIMS 2025 yakni Camry HEV hingga New Agya Stylix

Bisnis.com, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan tiga model terbarunya di ajang Indonesia International Motor Show atau IIMS 2025 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 13-23 Februari 2025.

Presiden Direktur PT Toyota-Astra Motor (TAM), Hiroyuki Ueda mengatakan, ketiga model tersebut yakni New Camry Hybrid Electric Vehicle (HEV), New Corolla Cross HEV dan New Agya Stylix GR.

“Toyota tidak hanya berkomitmen untuk menghadirkan solusi mobilitas, tapi yang paling penting adalah berusaha menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," jelas Ueda di IIMS 2025 pada Kamis (13/2/2025).

Produk pertama, New Camry HEV mengadopsi Toyota Hybrid System (THS) Generasi ke-5 yang diyakini lebih efisien dan bertenaga, bersama peningkatan kualitas berkendara dan upgrade fitur Toyota Safety Sense (TSS).

Menilik dapur pacunya, Camry HEV dibekali mesin hybrid berkapasitas 2.487 cc empat silinder Dual VVT-i, tenaganya naik dari 178 PS pada 5.700 rpm menjadi 186 PS pada 6.000 rpm, sementara torsi tetap 221 Nm pada 3.600-5.200 rpm.

Toyota Camry HEV / BISNIS - Rizqi Rajendra

Peningkatan performa didapatkan pula dari motor listrik, dimana tenaganya sekarang sebesar 135 PS dari sebelumnya 118 PS, dan torsi 208 Nm dari sebelumnya 202 Nm, dengan tenaga pada sistem 227 PS.

Teknologi Toyota Safety Sense (TSS) New Camry Hybrid EV memperoleh upgrade pada beberapa fitur, seperti Pre-Collison System (PCS) kini dapat mendeteksi sepeda motor dan kendaraan dari samping, serta mengurangi akselerasi di kecepatan rendah.

Selain itu, ada juga fitur Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) bisa mengurangi kecepatan di jalan menikung, dan mendeteksi mobil yang memotong tiba-tiba serta dua kendaraan di depan.

Produk kedua yaitu New Corolla Cross Hybrid EV hadir dengan sentuhan baru pada fascia depan. New Corolla Cross GR Sport Hybrid EV turut memperoleh lampu depan baru. Varian standar dan GR Sport disematkan improvement yang sama pada bagian interior.

Kehadiran Panoramic Moon Roof memberikan kesan lapang dan mewah. Combi Meter 12.3 Inci Full Graphic memanjakan pengemudi, bersama Electric Parking Brake (EPB).

New Corolla Cross / BISNIS - Rizqi Rajendra

Dari kolong dek kabin, sekarang New Corolla Cross telah menggunakan baterai Lithium Ion dengan kemampuan sama namun lebih ringan sehingga membantu fuel efficiency. Terdapat tambahan 2 opsi warna, yakni Cement Grey pada New Corolla Cross HEV dan Two-tone Red pada New Corolla Cross GR Sport HEV.

Model ketiga yakni New Agya Stylix with GR Aeropackage diluncurkan untuk memperkuat segmen entry hatchback. Perbesar

New Agya Stylix / BISNIS - Rizqi Rajendra

Sejumlah perubahan disematkan, seperti Front GR Aero Mudguard, Rear GR Aero Mudguard, dan GR Side Skirt. Sentuhan lainnya adalah sematan Follow Me Home dan Power Mode.

Daftar Harga Tiga Model Baru Toyota:

Camry HEV

- Camry 2.5L Hybrid A/T (non premium colour Rp973.300.000

- ⁠Camry 2.L Hybrid A/T (premium colour) Rp976.400.000

Corolla Cross HEV

- Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T (Non Premium Colour) Rp603.500.000

- ⁠Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T (Premium Colour) Rp606.600.000

- ⁠Corolla Cross 1.8 Hybrid GR-S A/T (Non Premium Colour) Rp642.900.000

- ⁠Corolla Cross 1.8 Hybrid GR-S A/T (Premium Colour - Dual Tone) Rp648.000.000

New Agya Stylix

- Agya 1.2 G CVT with GR Parts Aero Package Rp. 200,600,000

- ⁠Agya 1.2 GR/S M/T Non Premium Spec (One Tone) Rp. 236,900,000

- ⁠Agya 1.2 GR-S M/T Non Premium Spec (Two Tone) Rp. 239,400,000

- ⁠Agya 1.2 GR-S CVT Non Premium Spec (One Tone) Rp. 253,600,000

- ⁠Agya 1.2 GR-S CVT Non Premium Spec (Two Tone) Rp. 256,200,000