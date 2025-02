IIMS 2025: Toyota Luncurkan New Corolla Cross Hybrid, Siapa Pesaingnya?

PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan New Camry HEV dan New Corolla Cross Hybrid di IIMS 2025

Bisnis.com, JAKARTA — PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan New Camry HEV dan New Corolla Cross HEV, serta New Agya Stylix with GR Aeropackage di gelaran International Motor Show (IIMS) 2025 di JiExpo Kemayoran Jakarta.

New Corolla Cross Hybrid menjadi salah satu andalan Toyota di segmen hybrid.

Dilansir dari laman resmi Toyota, Corolla Cross HEV dibekali mesin 2ZR-FXE, Inline-4 16 Valve DOHC dengan Dual VVT-i, berkapasitas 1.798 Cc.

Dengan mesin itu, tenaga maksimal yang dihasilka 98 PS pada 5.200 RPM di mesin bensin dan 72 PS di motor listrik.

Dengan spesifikasi tersebut, New Corolla Cross Hybrid dibanderol dengan harga mulai dari Rp571 juta.

Pesaing Corolla Cross Hybrid

Adapun, Toyota New Corolla Cross akan bersaing dengan Nissan Kicks e-Power dan Mazda CX-30.

Nissan Kicks e-POWER disematkan teknologi e-POWER yang menggabungkan mesin bensin, generator, inverter, dan motor listrik.

Berbekal mesin bensin 1.2L yang hanya berfungsi untuk mengisi daya baterai (charging) secara otomatis ketika diperlukan, dan roda digerakkan 100% oleh motor listrik, Nissan Kicks e-POWER dihargai Rp519 juta.

Sementara itu, Mazda CX-30 terbaru dibekali dengan mesin SkyActiv dengan kapasitas 2.0L 4 silinder.

Model bernapas filosofi Jinba-Ittai ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp580 jutaan.