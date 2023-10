Ini Perbedaan Motor Listrik Alva Cervo dan Alva One Milik Grup Indika (INDY)

Produsen motor listrik PT Ilectra Motor Group milik INDY memasarkan dua produk motor listrik subsidi, yakni Alva One dan Alva Cervo.

Bisnis.com, TANGERANG — Produsen motor listrik Alva PT Ilectra Motor Group yang merupakan anak usaha PT Indika Energy Tbk (INDY) memiliki dua produk motor listrik yang memenuhi syarat subsidi Rp7 juta.

Kedua motor listrik tersebut adalah ACC-BN A/T (Alva One) yang dibanderol seharga Rp29,49 juta, dan ADC-BP A/T (Alva Cervo) seharga Rp35,75 juta.

Chief Marketing Officer Alva Putu Yudha mengatakan produk Alva One lebih dirancang untuk kebutuhan sehari-hari atau daily use, sedangkan untuk Alva Cervo lebih menunjang daily performance atau konsumen yang menginginkan motor listrik bertenaga lebih.

“Kalau ditanya mana yang lebih diminati? Ya balik lagi ke konsumennya mereka butuhnya daily comfort atau daily performance,” ujarnya di ICE BSD dikutip Jumat (27/10/2023).

Secara spesifikasi pun Alva Cervo lebih cocok untuk daily performance karena memiliki jarak yang tempuh yang lebih jauh, dan ada boost button untuk menambah kecepatan dalam hitungan detik.

Dari dimensinya, Alva Cervo berukuran 1.933 mm x 713 mm x 1.115 mm dengan wheelbase 1.343 mm, dan ground clearance 140mm. Kecepatan maksimum motor ini mencapai 103 km per jam dengan jarak tempuh hingga 125 km.

Beralih ke dapur pacunya, motor ini menggunakan mid drive dengan tenaga maksimum 9,8 kW, dan torsi maksimum 53,5 Nm. Baterai yang digunakan adalah lithium yang berkapasitas 1,8 kWh dengan waktu pengisian daya sekitar 4 jam untuk 2 baterai.

Sementara untuk Alva One memiliki dimensi 1.960 mm x 755 mm x 1.200 mm dengan ground clearance dan wheelbase 1.370 mm.

Motor ini dibekali mesin hub drive dengan rated power 4 kW dan torsi maksimum 46,5 Nm. Kecepatan maksimal Alva One mencapai 90 km per jam dengan jarak tempuh 70 km menggunakan 1 baterai.

Baterai Alva One menggunakan lithium dengan kapasitas 27 kWh dengan durasi pengisian daya hingga 4 jam untuk 1 baterai.

Meski sudah memiliki dua produk, Adit mengatakan Alva masih berupaya untuk meluncurkan produk lainnya sambil mempelajari pasar indonesia untuk motor listrik. Hasilnya akan diterapkan guna memenuhi kebutuhan konsumen dalam sebuah unit motor listrik.

“Setiap tahun pasti harus ada inovasi ya,” tuturnya.

