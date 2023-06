Harga Lexus RX 500h F Sport dan Spesifikasinya, Varian Tertinggi SUV Hybrid

Bisnis.com, JAKARTA- Lexus melengkapi varian RX berbasis elektrik dengan meluncurkan RX 500h F Sport+, mengawinkan efisiensi bahan bakar dan kegaharan Sport Utility Vehicle (SUV).

Pada kesempatan ini, Lexus meluncurkan sekaligus dua model berbasis elektrik. Pertama, mobil listrik baterai RZ EV dan varian pelengkap jajaran RX Hybrid Electric Performance. Sebagai varian tertinggi, RX 500h tersebut dibanderol Rp1,96 miliar (OTR Jakarta).

“Setelah memastikan kesiapan dan kelayakan uji kendara, kami sangat antusias untuk mengumumkan bahwa Lexus Indonesia secara resmi meluncurkan The All New Lexus RZ yang merupakan dedicated BEV model pertama Lexus dan The All New Lexus RX Hybrid Electric Performance yang merupakan tipe tertinggi dari seluruh jajaran The All New Lexus RX,” ungkap Bansar, Selasa (20/6/2023).

Berpredikat varian tertinggi, Lexus RX Hybrid Electric Performance (RX 500h F Sport+) memiliki semua keunggulan yang dimiliki oleh varian Lexus RX lainnya. Namun, khusus pada varian ini, Lexus menggunakan Turbo Hybrid System pertama di kelasnya, serta beberapa ubahan dan penambahan baik dari segi desain, tenaga, dan fitur yang membuatnya semakin tangguh dan memukau.

Mesin pada Lexus RX Hybrid Electric Performance menggunakan mesin Turbocharged yang ditambah dengan Parallel Hybrid System. Dilengkapi dengan baterai tipe nickel-metal hydride (NiMH) dengan daya 288V, Lexus RX 500h F Sport+ mampu menghasilkan tenaga sebesar 366 Hp.

Lexus RX Hybrid Electric Performance memiliki desain eksterior yang khusus hanya tersedia di varian ini. Datang dalam varian F Sport+, tampilannya menjadi semakin mencolok berkat desain bumper-nya yang lebih sporty, serta grill dan aksen pada body-nya yang berwarna Piano Black.

Di bagian sampingnya, Lexus RX Hybrid Electric Performance dilengkapi dengan 21-inch F Sport Performance Wheel berwarna Gray Metallic Finish yang membuatnya semakin maskulin. Sedangkan bagian belakangnya, terdapat F Sport Emblem yang memperkuat identitasnya sebagai varian eksklusif RX F Sport.

Desain interior eksklusif pada Lexus RX Hybrid Electric Performance menggunakan material berkualitas tinggi dan tampilan sporty yang tersedia dalam warna dramatis sehingga menekankan karakter F Sport. Shift Knob nya dilapisi dengan dimpled leather yang mencerminkan performa berkendara F Sport.

Sama seperti Lexus RZ, Driving System pada Lexus RX Hybrid Electric Performance juga menggunakan DIRECT4 Technology atau sistem All-Wheel-Drive Lexus yang memperhatikan aspek Control, Confident, serta Convenient. Sistem ini mampu mengantisipasi pengendaraan sesuai dengan intensi dan kebutuhan pengemudi sehingga memungkinkan pengendara dan penumpang mendapatkan sensasi yang paling natural.

Selain itu, untuk menunjang pengalaman berkendara yang lebih optimal, Lexus RX Hybrid Electric Performance juga dilengkapi dengan DRS (Dynamic Rear Steering), di mana roda belakang dapat membelok, menghasilkan maneuverability tinggi pada kecepatan rendah, dan stabilitas saat bermanuver dalam kecepatan tinggi.

