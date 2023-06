Harga Lexus RZ BEV dan Spesifikasinya, Gebrakan Merek Premium Jepang

Bisnis.com, JAKARTA- Lexus mengumumkan penjualan secara resmi mobil listrik SUV perdananya, RZ EV yang telah diperkenalkan pada beberapa waktu lalu. Lexus pun telah mengungkap banderol harga.

General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma mengungkapkan pada momen kali ini, Lexus secara resmi meluncurkan RZ EV dan RX Hybrid Electric Performance di Indonesia. Menurutnya, melalui dua model ini, Lexus menawarkan sensasi berkendara yang mewah serta pengalaman SUV berbasis elektrik elegan tetapi responsif dan bertenaga.

“Setelah memastikan kesiapan dan kelayakan uji kendara, kami sangat antusias untuk mengumumkan bahwa Lexus Indonesia secara resmi meluncurkan The All New Lexus RZ yang merupakan dedicated BEV model pertama Lexus dan The All New Lexus RX Hybrid Electric Performance yang merupakan tipe tertinggi dari seluruh jajaran The All New Lexus RX,” ungkap Bansar, Selasa (20/6/2023).

Dia menjamin kedua produk SUV elektrik inipun tetap memberikan kemewahan yang personal melalui pilihan kendaraan elektrifikasi yang paling lengkap di segmen premium. Berdasarkan keterangan resmi Lexus Indonesia, All New Lexus RZ EV ini dibanderol sebesar Rp2,28 miliar (OTR Jakarta).

The All New Lexus RZ menggunakan baterai dengan kapasitas 71,4 kWH. Durabilitas baterai menjadi fokus Lexus dalam menghadirkan sebuah BEV luxury yang menjanjikan performa optimal, meskipun sudah digunakan lebih dari 10 tahun dengan tetap mempertahankan kapasitas baterainya lebih dari 90 persen.

Kondisi itu tak terlepas dari pengalaman Lexus selama lebih dari satu dekade mengembangan kendaraan elektrifikasi, yang mana kini mengimplementasikan thermal management system pada The All New Lexus RZ untuk menjaga suhu baterai secara optimal untuk menghasilkan keseimbangan antara durabilitas dan performa baterai. The All New Lexus RZ menawarkan driving dynamic dengan jarak tempuh hingga 400 km.

Lexus RZ memiliki jarak tempuh hingga 400 km, dan dalam setiap pembelian Lexus RZ pelanggan akan mendapatkan AC Wall Charger dan Portable Charger, sehingga melakukan pengisian ulang baterai RZ dapat dilakukan dengan mudah sesuai dengan kebutuhan.

Pengisian baterai secara reguler sangat direkomendasikan menggunakan AC Wall Charger yang dapat mengisi ulang dari kondisi low battery hingga penuh 100% dalam waktu 10 jam. Sementara itu dalam kondisi darurat ataupun terdesak, penggunaan DC Fast Charger dapat dilakukan dan dapat mengisi ulang dari low battery hingga penuh 100% dalam waktu sekitar 90 menit dengan daya 50 kWh.

Dari sisi eksterior, The All New Lexus RZ memiliki proporsi body dengan low-profile nose serta panel body yang berorientasi pada aerodinamika. Di bagian grille, RZ mengadopsi desain spindle body yang dibuat khusus untuk sebuah BEV yang juga dilengkapi dengan Single-Projector BI-AHS LED.

Di bagian samping, tampilan RZ dilengkapi dengan 20-inch Alloy Wheels dengan Dark Premium Metallic finish yang membuat tampilannnya semakin stand-out. Kemudian bagian belakangnya, RZ semakin terlihat elegan dan ‘high-tech look’ dengan Limitless L-shaped Light Bar yang memanjang dari kiri ke kanan, ditambah dengan Unified Lexus Logo yang semakin mempertegas identitas desain khas Lexus dan membuat tampilannya semakin modern.

Sementara dari sisi interior, The All New Lexus RZ memiliki ruang kabin yang dirancang dengan memperhatikan aspek human-centered. Ini dapat dilihat dari cockpit-nya yang memiliki Tazuna Concept untuk mengoptimalkan kontrol kemudi agar menjadi lebih intuitif. Mengoperasikan RZ juga lebih cepat dan intuitif, berkat fitur voice command control termasuk on board assistant “Hi Lexus”, yang dilengkapi dengan 14-inch Multimedia Display dan 13-speaker Lexus Premium Surround Sound Mark Levinson.

Interior RZ juga dilengkapi dengan Shadow Illumination Door Trim yang menciptakan pola yang intriguing dan menarik, terutama pada malam hari. Selain itu, penggunaan material interior pada RZ, berupa Ultrasuede BX, merepresentasikan sustainability sebagai bagian dari visi Lexus Electrified melalui penggunaan material Ultrasuede pada jok mobil sekaligus untuk kenyamanan di dalam kabin The All New Lexus RZ.

Teknologi shift-by-wire yang intuitif turut dibawa oleh The All New Lexus RZ. Di dalamnya termasuk dial-type shift knob pada konsol tengah yang bisa digunakan untuk mengoperasikan perpindahan gigi dengan cara memutarkan searah jarum jam atau sebaliknya. Fitur ini menambah kenyamanan bagi pengemudi, sekaligus sejalan dengan konsep minimalis pada area kabin.

The All New Lexus RZ menggunakan platform baru (e-TNGA) yang didedikasikan untuk model BEV. Penggunaan platform e-TNGA memungkinkan Lexus bisa mengoptimasi penempatan dua motor listrik dan baterai. Hasilnya, distribusi bobot lebih baik untuk menunjang performa dan kedinamisan berkendara.

Driving system pada RZ menggunakan DIRECT4 Technology atau merupakan sistem All-Wheel-Drive Lexus yang memperhatikan aspek Control, Confident, serta Convenient. Sistem ini mampu mengantisipasi pengendaraan sesuai dengan intensi dan kebutuhan pengemudi sehingga memungkinkan pengendara dan penumpang mendapatkan sensasi yang paling natural.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News