Komitmen "Making Luxury Personal" Lexus di Ajang GJAW 2023

Bisnis.com, JAKARTA – Lexus kembali hadir pada ajang Gaikindo Jakarta Autoweek (GJAW) 2023 dengan menghadirkan 100% unit display kendaraan listrik. Hal ini selaras dengan visi “Lexus Electrified” dalam merealisasikan carbon-neutral society.

GJAW berlangsung pada 10-19 Maret 2023 di Jakarta Convention Center (JCC). Pada ajang ini, Lexus melanjutkan konsep yang diusung pada GIIAS tahun lalu yaitu “An Alluring Future of Tomorrow”.

Selain menghadirkan 100% unit display berteknologi elektrifikasi seperti Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), dan Battery Electric Vehicle (BEV), Lexus membawa kejutan pada GJAW 2023 dengan menampilkan untuk pertama kalinya The All New Lexus RZ.

Bansar Maduma, General Manager Lexus Indonesia mengatakan bahwa keikutsertaan Lexus Indonesia di GJAW 2023 merupakan momentum untuk memperlihatkan langkah konkret visi elektrifikasi Lexus dalam merealisasikan carbon-neutral society.

“Setelah bulan lalu kami resmi meluncurkan The All New Lexus RX, kali ini Lexus akan memperkenalkan The All New Lexus RZ yang merupakan Lexus First Dedicated BEV Model secara eksklusif kepada pengunjung dan Lexus Enthusiast,” ujarnya.

Bansar menuturkan pada GIIAS 2022, Lexus menghadirkan mobil konsep “Lexus LF-Z Electrified Concept” yang merupakan simbol transformasi “The Next Generation of Lexus.” Mobil konsep ini akhirnya terealisasi melalui The All New Lexus RZ.

Kehadiran The All New Lexus RZ, katanya, membuat lini kendaraan listrik Lexus semakin lengkap dan beragam sekaligus menunjukkan komitmen Lexus untuk memberikan kemewahan yang personal (making luxury personal).

Seperti diketahui, hampir 20 tahun elektrifikasi menjadi DNA Lexus sejak kehadiran Lexus RX 400h pada 2005, yang menjadikan Lexus sebagai pelopor teknologi elektrifikasi pada luxury automotive industry.

Lexus terus mengembangkan teknologi untuk menyediakan produk elektrifikasi yang sesuai dengan kebutuhan lifestyle pelanggan. Konsistensi Lexus itu berbuah manis dengan pencapaian lebih dari 90% market share untuk EV premium di Tanah Air.

Bansar menuturkan peluncuran The All New Lexus RX pada bulan lalu dan hadirnya The All New Lexus RZ semakin melengkapi Lexus Medium Luxury SUV, yang menyediakan kendaraan dengan powertrains elektrifikasi paling lengkap mulai dari HEV, PHEV, dan BEV pada The All New Lexus RZ.

“Lexus memperluas pilihan pelanggan dan mempertegas komitmen sebagai Luxury Automotive Brand dengan The Most Complete Electrified Line-up yang memiliki berbagai pilihan kendaraan elektrifikasi,” tegasnya.

The All New Lexus RZ menjadi babak baru dalam era elektrifikasi Lexus yang menggabungkan unsur Lexus electrified, limitless design, Lexus Driving Signature dan human centered technology.

Mengusung konsep “Seamless E-Motion” yang memberikan identitas berbeda kendaraan BEV, model ini melalui pengembangan desain dan proporsi yang lahir dari pengalaman berkendara yang dinamis.

Desain eksterior pada The All New Lexus RZ mengadopsi bahasa desain baru Lexus, yaitu spindle body concept yang berfokus pada efisiensi aerodinamis sehingga membangkitkan pengalaman berkendara yang baru dengan seamless acceleration dan dynamic experience khusus untuk BEV.

Melalui Lexus Driving Signature, The All New Lexus RZ menawarkan pengalaman berkendara yang natural sesuai dengan intuisi dan intensi pengemudi sehingga menyajikan pengalaman berkendara yang lebih imersif.

Sokongan teknologi terbaru yaitu DIRECT4 Technology membuat The All New Lexus RZ memiliki sistem full all-wheel-drive untuk mengantisipasi semua kebutuhan sehingga memungkinkan pengendara dan penumpang mendapatkan sensasi yang paling natural.

Pada bagian kabin, The All New Lexus RZ mengaplikasikan konsep Tazuna Cockpit untuk meningkatkan koneksi pengemudi dengan kendaraan. Material pada jok mobil dibuat dari bahan ultrasuede yang merepresentasikan sustainability sebagai bagian dari kontribusi Lexus untuk merealisasikan carbon neutrality society.

Booth Lexus yang Eco Friendly

Selaras dengan semangat elektrifikasi, booth Lexus di GJAW 2023 tampil dengan aksen berwarna biru dengan unit kendaraan 100% berteknologi elektrifikasi.

Jajaran kendaraan listrik Lexus yang tampil antara lain Lexus RX 450h+ Luxury yang memiliki powertrain Plug-in Hybrid Electric, Lexus RX 350h Luxury yang memiliki powertrain Hybrid Electric dan Lexus UX 300e yang memiliki powertrain Battery Electric, serta Medium Sedan Luxury yaitu Lexus ES 300h Ultra Luxury dengan powertrain Hybrid Electric.

Masuk ke dalam “Komorebi Lounge,” pengunjung akan merasakan Omotenashi khas Lexus dengan konsep Eco-friendly, demi memberikan pengalaman sustainable living yang maksimal. Konsep ini sebelumnya juga dihadirkan pada GIIAS tahun lalu dan mendapatkan respons positif dari para pengunjung.

Masih di dalam lounge, pengunjung akan disambut dengan desain interior menggunakan furniture berwarna biru, ornamen ramah lingkungan dengan nilai Takumi Craftmanship seperti, tatanan apik Tropical Forest Vertical Garden dan LF-Z Electrified Wiremesh Art Piece yang terbuat dari kawat besi yang dapat didaur ulang dan disusun secara presisi oleh seniman lokal.

Untuk memberikan nuansa berbeda, secara khusus Lexus membawa beberapa ornamen dari Brand Space Lexus, yaitu Immersion by Lexus yang tidak dapat ditemui di tempat lain.

“Kami harap kehadiran Lexus di GJAW 2023 dan tampilan perdana The All New Lexus RZ, pengunjung dan Lexus Enthusiast dapat melihat konsistensi dan kontinuitas Lexus mewujudkan visi elektrifikasi serta komitmen menjadi Luxury Lifestyle Brand yang dapat menyediakan beragam kendaraan listrik sesuai dengan kebutuhan pelanggan,” tutup Bansar.

