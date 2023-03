GJAW 2023, Lexus Masih Tutup Rapat Harga Lexus RZ

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Lexus Indonesia meluncurkan jagoan anyar mobil listrik Lexus RZ pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Show (GJAW) 2023. Namun, hingga saat peluncuran, Lexus belum mengungkap banderol RZ.

General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma mengatakan alasan harga Lexus RZ belum diungkap lantaran agen pemegang merek (APM) itu masih melakukan berbagai pertimbangan.

"Hingga saat ini [harga Lexus RZ] masih ditutup, karena masih ada hal yang jadi pertimbangan kami, sehingga nantinya bisa mendukung sales dan aftersales-nya, jadi tunggu saja ya," ujar Bansar di JCC Senayan, Senin (13/3/2023).

Lexus juga belum membuka pesanan untuk Lexus RZ ini. Bansar mengungkapkan, walau belum ada SPK yang disorongkan, para pelanggan sudah bisa mendaftar untuk pendataan calon pembeli.

Nantinya, pihak Lexus akan menghubungi konsumen yang sudah mendaftar saat awal pembelian. "Untuk saat kami tidak bisa memberikan tanda jadi dan bahkan brand associate tidak akan memberikan hal tersebut, akan tapi kami akan mendata kustomer yang akan beli dan nanti akan dihubungi oleh pihak kami," tambahnya.

All New Lexus RZ dibekali baterai berkapasitas 71,4 kWh yang mampu menghasilkan daya 308 tenaga kuda. Mobil listrik ini mampu melesat dari 0-100 km per jam hanya dalam 5 detik dengan jarak tempuh sekali pengecasan sepanjang 354 km.

The All New Lexus RZ juga mengadopsi teknologi terbaru yaitu DIRECT4 Technology, menjadikan model ini memiliki sistem full All-Wheel-Drive untuk mengantisipasi semua kebutuhan pengendaraan, sehingga meningkatkan pengalaman berkendara lebih baik.

Pada bagian kabin, The All New Lexus RZ mengaplikasikan konsep Tazuna Cockpit untuk meningkatkan koneksi pengemudi dengan kendaraan. Kemudian, khusus untuk material pada jok mobil model ini, Lexus menggunakan bahan ultrasuede yang merepresentasikan sustainability sebagai bagian dari kontribusi Lexus untuk merealisasikan carbon neutrality society.

Di sisi lain, mengacu situs Lexus.com harga mobil ini dibanderol mulai dari US$59.650 atau seharga Rp919.8 juta (kurs Rp15.396). Sebaliknya, untuk banderol Lexus RZ di Indonesia diperkirakan akan lebih tinggi dikarenakan pengenaan bea masuk dan PPnBM. Sejauh ini, pembebasan bea masuk dan PPnBM hanya menyasar produk yang dirakit secara lokal dengan besaran investasi dan TKDN tertentu.

